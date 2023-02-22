Україна хоче продовжити зернову угоду ще на рік, - Reuters
Цього тижня Україна звернеться до Туреччини та ООН з проханням розпочати переговори щодо продовження чорноморської зернової угоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Цього тижня ми надішлемо офіційну пропозицію про необхідність працювати над продовженням угоди. Ми будемо просити продовжити її не на 120 днів, а принаймні на рік, тому що український і світовий сільськогосподарський ринок повинен мати можливість планувати ці обсяги в довгостроковій перспективі", - сказав заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков.
За його словами, Україна наполягатиме на збільшенні кількості інспекційних груп, "щоб виключити скупчення суден в очікуванні перевірки".
Топ коментарі
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+2 Liya #522583
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+2 Alex Dev #551606
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Посівні площі під ріпаком, соєю та соняшником зростуть у 2023 році
Джерело: https://agravery.com/uk/posts/show/posivni-plosi-pid-ripakom-soeu-ta-sonasnikom-zrostut-u-2023-roci Agravery.com
https://agroreview.com/content/torgivlya-proty-trendu-yak-vyjshlo-shho-v-********-najdeshevsha-pshenyczya-u-sviti/
"Зерновий коридор" це "схематоз" з грабунку України під час війни!
як можно вивозити з країни стратегічні ресурси під час війни?!
Ти впевненний, що вражай 2023 буде великим?