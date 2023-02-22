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Новини Війна
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Україна хоче продовжити зернову угоду ще на рік, - Reuters

зерно

Цього тижня Україна звернеться до Туреччини та ООН з проханням розпочати переговори щодо продовження чорноморської зернової угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Цього тижня ми надішлемо офіційну пропозицію про необхідність працювати над продовженням угоди. Ми будемо просити продовжити її не на 120 днів, а принаймні на рік, тому що український і світовий сільськогосподарський ринок повинен мати можливість планувати ці обсяги в довгостроковій перспективі", - сказав заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков.

За його словами, Україна наполягатиме на збільшенні кількості інспекційних груп, "щоб виключити скупчення суден в очікуванні перевірки".

Читайте: Переговори щодо продовження зернової угоди розпочнуться за тиждень, - Мінінфраструктури

Автор: 

зерно (3121)


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Топ коментарі
+9
Читати всім! Україна продає зерно в пять разів дешевше світової ринкової ціни, а Шмігалі і Рєзнік(ов)и разом з міністерством сільського господарства зайняті схематозом з грабунку селян.
https://agroreview.com/content/torgivlya-proty-trendu-yak-vyjshlo-shho-v-********-najdeshevsha-pshenyczya-u-sviti/

"Зерновий коридор" це "схематоз" з грабунку України під час війни!
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22.02.2023 14:02
+2
Тобто, кацапи ще рік будуть контролювати наше море?
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22.02.2023 14:00
+2
Сором. Грьобаний зелений сором. В таку ганьбу загоняє Україну з ціми жалюгідними договорняками. Україна має право возити по Чорному морю те що захоче, коли захоче і скільки захоче. І це право повино забезпечити ЗСУ, а зброю для цього дати МО
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22.02.2023 14:06
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3 січня 2023
Посівні площі під ріпаком, соєю та соняшником зростуть у 2023 році

Джерело: https://agravery.com/uk/posts/show/posivni-plosi-pid-ripakom-soeu-ta-sonasnikom-zrostut-u-2023-roci Agravery.com
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22.02.2023 14:00 Відповісти
Тобто, кацапи ще рік будуть контролювати наше море?
показати весь коментар
22.02.2023 14:00 Відповісти
Читати всім! Україна продає зерно в пять разів дешевше світової ринкової ціни, а Шмігалі і Рєзнік(ов)и разом з міністерством сільського господарства зайняті схематозом з грабунку селян.
https://agroreview.com/content/torgivlya-proty-trendu-yak-vyjshlo-shho-v-********-najdeshevsha-pshenyczya-u-sviti/

"Зерновий коридор" це "схематоз" з грабунку України під час війни!
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22.02.2023 14:02 Відповісти
А якщо не буде яйця собі відріжеш?
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22.02.2023 14:11 Відповісти
Сором. Грьобаний зелений сором. В таку ганьбу загоняє Україну з ціми жалюгідними договорняками. Україна має право возити по Чорному морю те що захоче, коли захоче і скільки захоче. І це право повино забезпечити ЗСУ, а зброю для цього дати МО
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22.02.2023 14:06 Відповісти
як можна забезпечити ЗСУ безпеку сотням цивільних кораблів від ракетного ураження?
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22.02.2023 14:52 Відповісти
війна війною, а світ кормити треба
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22.02.2023 14:26 Відповісти
Юра Васько, дай відповідь на питання:

як можно вивозити з країни стратегічні ресурси під час війни?!

Ти впевненний, що вражай 2023 буде великим?
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22.02.2023 15:57 Відповісти
 
 