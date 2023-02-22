У Швеції назвали РФ найбільшою загрозою нацбезпеці: Дії російського режиму непередбачувані

Росія становить серйозну загрозу безпеці Швеції та стає дедалі агресивнішою у своїх діях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомила Служба державної безпеки Швеції.

"Наразі Росія є найбільшою загрозою (для Швеції). Дії режиму (російського. - Ред.) непередбачувані і він схильний йти на великі ризики", - йдеться в повідомленні.

Служба безпеки заявила, що війна в Україні кардинально змінила ситуацію з безпекою, і що Росія тепер становить військову загрозу в безпосередній близькості від Швеції, а також загрозу внутрішній безпеці Швеції.

"Росія вважає Швецію частиною Європи, НАТО та колективного Заходу, і це посилює загрозу для Швеції", - сказав керівник контррозвідки Даніель Стенлінг.

Служба державної безпеки Швеції також наголосила, що Китай та Іран є іншими найбільш помітними загрозами для Швеції, і вони співпрацюють з Росією.

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