Україна запроваджує санкції проти всіх банківських та небанківських установ РФ
У середу, 22 лютого, президент Володимир Зеленський вніс до ВРУ постанову про затвердження рішення РНБО застосувати секторальні економічні санкції до фінансових установ Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, текст документа оприлюднили на сайті ВРУ.
РНБО вирішила застосувати спеціальні секторальні економічні санкції строком на 50 років до всіх банків, що зареєстровані та розташовані в РФ, зокрема:
- центрального банку Росії;
- небанківських кредитних організацій;
- операторів платіжних систем;
- професійних учасників фондового ринку;
- страхових компаній;
- інвестфондів;
- інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в Росії.
Санкції містять 10 пунктів, зокрема, зупинку правочинів з активами, що належать фінустановам РФ; заборону встановлення ділових відносин, у тому числі кореспондентських; заборону укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов РФ.
Заборонено також купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінустанови РФ, за винятком відчуження (у тому числі безоплатного) цінних паперів на користь держави України.
Також санкції передбачають зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь фінустанов РФ, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих фінустановами РФ.
Указом ще передбачене анулювання реєстрації та заборону нових реєстрацій Нацбанком міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінустанова РФ, та її учасників. А також учасника фінустанови РФ міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент України.
Також забороняється фізичним та юридичним особам вчиняти дії, що призводять до порушення та уникнення введених обмежень.
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В Глухівцях розташований один із найбільших у Європі каолінових кар'єрів.
Каолін - це провінція у Китаї, де вперше у світі почали добувати глину для виробництва порцеляни. Назвою провінції почали називати й саму глину (чи то гірську породу) - сировину. В наш час із каолінів роблять не лише порцеляну і фаянс, діапазон виробів дуже великий: паперова продукція, керамічна (порцеляна, фаянс), електротехнічна (ізолятори), вогнетривка, алюмінієве виробництво, текстильна, кабельна, гумова, хімічна, миловарна, парфумерна продукція, виробництво олівців і мінеральних фарб,
Каоліновий заводу у Глухівцях працює із 1905 року. Звичайно, в ті далекі часи потужності виробництва були зовсім інші. У 2007 році завод став частиною всесвітньо відомої групи підприємств Quarzwerke Gruppe та отримав нову назву AKW Українське Каолінове Товариство.
‼️‼️‼️провели приватизацію до 2007 і продали РОССИІЯНАМ под німецькою фірмою
Чи він тепер біленький?