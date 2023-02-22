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Новини
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Україна запроваджує санкції проти всіх банківських та небанківських установ РФ

банк,рф,центробанк,росія,центральний

У середу, 22 лютого, президент Володимир Зеленський вніс до ВРУ постанову про затвердження рішення РНБО застосувати секторальні економічні санкції до фінансових установ Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, текст документа оприлюднили на сайті ВРУ.

РНБО вирішила застосувати спеціальні секторальні економічні санкції строком на 50 років до всіх банків, що зареєстровані та розташовані в РФ, зокрема:

  • центрального банку Росії;
  • небанківських кредитних організацій;
  • операторів платіжних систем;
  • професійних учасників фондового ринку;
  • страхових компаній;
  • інвестфондів;
  • інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в Росії.

Також читайте: Зеленський ввів у дію санкції щодо Московської біржі та 333 чиновників та банкірів РФ

Санкції містять 10 пунктів, зокрема, зупинку правочинів з активами, що належать фінустановам РФ; заборону встановлення ділових відносин, у тому числі кореспондентських; заборону укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов РФ.

Заборонено також купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінустанови РФ, за винятком відчуження (у тому числі безоплатного) цінних паперів на користь держави України.

Також санкції передбачають зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь фінустанов РФ, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих фінустановами РФ.

Указом ще передбачене анулювання реєстрації та заборону нових реєстрацій Нацбанком міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінустанова РФ, та її учасників. А також учасника фінустанови РФ міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент України.

Читайте: Санкції діють: Центробанк Росії не вірить у можливість повернення заморожених активів російських банків

Також забороняється фізичним та юридичним особам вчиняти дії, що призводять до порушення та уникнення введених обмежень.

Автор: 

банки (7746) росія (65394) санкції (11885) РНБО (2285)


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Топ коментарі
+6
Только сейчас?) Так за год сколько активов успели повыводить....
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22.02.2023 14:48
+6
Пару недель назад Беня продал один из своих бизнесов россиянам. Как вовремя успел. И конечно, совершенно случайно до санкций
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22.02.2023 14:53
+4
А що ще рік не можна було почекати.
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22.02.2023 14:49
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Только сейчас?) Так за год сколько активов успели повыводить....
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22.02.2023 14:48 Відповісти
А що ще рік не можна було почекати.
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22.02.2023 14:49 Відповісти
с ***** еще и 3 лет с начало войны (ПОЛНОГО ВТОРЖЕНИЯ) не прошло? или татаров с ермаком добро дали?
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22.02.2023 14:50 Відповісти
+1000000
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22.02.2023 14:51 Відповісти
Пару недель назад Беня продал один из своих бизнесов россиянам. Как вовремя успел. И конечно, совершенно случайно до санкций
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22.02.2023 14:53 Відповісти
Треба відшукати усі підприемства з кацапськими власниками в України і повернути їх державі
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22.02.2023 14:59 Відповісти
Глухівці. Кар'єр каоліну. Вінниччина
В Глухівцях розташований один із найбільших у Європі каолінових кар'єрів.

Каолін - це провінція у Китаї, де вперше у світі почали добувати глину для виробництва порцеляни. Назвою провінції почали називати й саму глину (чи то гірську породу) - сировину. В наш час із каолінів роблять не лише порцеляну і фаянс, діапазон виробів дуже великий: паперова продукція, керамічна (порцеляна, фаянс), електротехнічна (ізолятори), вогнетривка, алюмінієве виробництво, текстильна, кабельна, гумова, хімічна, миловарна, парфумерна продукція, виробництво олівців і мінеральних фарб,
Каоліновий заводу у Глухівцях працює із 1905 року. Звичайно, в ті далекі часи потужності виробництва були зовсім інші. У 2007 році завод став частиною всесвітньо відомої групи підприємств Quarzwerke Gruppe та отримав нову назву AKW Українське Каолінове Товариство.
‼️‼️‼️провели приватизацію до 2007 і продали РОССИІЯНАМ под німецькою фірмою
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22.02.2023 15:00 Відповісти
Альфа банк також, чи як він тепер сенс якось

Чи він тепер біленький?
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22.02.2023 15:36 Відповісти
Ще й пухнастий , так само , як і Форвад банк .
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22.02.2023 19:36 Відповісти
Твою мать!! Не прошло и 3-х лет!!
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22.02.2023 15:50 Відповісти
Как оперативно! Вот молодцы!😁
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22.02.2023 18:41 Відповісти
 
 