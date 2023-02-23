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Правоохоронці отримають доступ до заявок на перетин кордону в системі "Шлях"

кордон

Укртрансбезпека надасть правоохоронцям доступ до заявок на перетин кордону у системі "Шлях".

Про це повідомив голова Державної служби України з безпеки на транспорті Євген Зборовський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Зараз правоохоронці матимуть власний кабінет у системі "Шлях" та зможуть у декілька кліків перевірити ту чи іншу інформацію щодо зловживань", - сказав Зборовський.

Раніше правоохоронні органи надсилали запити до служби, аби дізнатися дані про українців, які перетинають кордон. Цей процес міг займати декілька днів, зараз же цю інформацію можна отримати онлайн за лічені хвилини.

"Ми даємо чіткий і зрозумілий меседж, що будь-яка інформація, яка надходить у систему "Шлях" так само швидко надходить і до правоохоронців, тому не варто займатися жодними маніпуляціями. Оскільки правоохоронці розглянуть це найближчим часом", - додав Зборовський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО доручило СБУ перевірити законність внесення громадян до системи "Шлях" для виїзду за кордон

Нагадуємо, до системи "Шлях" вносять дані про водіїв-волонтерів, яким надано дозвіл на виїзд за кордон в умовах воєнного стану.

Автор: 

кордон (4775) Укртрансбезпека (158)


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пид@рюгаЇбаний
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23.02.2023 00:59 Відповісти
Поліція намагається зам'яти справу, погрожує зоозахисникам - як ви думаєте, чим? Бінго. Повістками
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23.02.2023 01:00 Відповісти
*****
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23.02.2023 01:06 Відповісти
Мда... Ну по-моему шлях был коррумпирован еще с самого начала.
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23.02.2023 10:13 Відповісти
 
 