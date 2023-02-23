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Україна стане членом НАТО. Британія працює над цим уже зараз, - Сунак

ріші,сунак

Україна приєднається до НАТО в майбутньому і над її зближенням з Альянсом Велика Британія працює вже зараз.

Як інформує Цензор.НЕТ посиланням на "Суспільне", про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Сунак наголосив, що Британія робить все можливе, аби українська армія відповідала стандартам НАТО.

"Я згоден з генсеком НАТО, що Україна стане членом Альянсу. Ми маємо переконатися, що є план для продовження підтримки України не тільки зараз, а й у довгостроковій перспективі. В ідеалі, щоб стати членом НАТО, має бути більше спорядження, яке відповідає стандартам. А також сумісність усіх сил різних країн", – заявив Сунак.

Він зазначив, що для цього Британія тренує українських пілотів за стандартами НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО має розробити гарантії безпеки для України до липня, - Сунак

Автор: 

НАТО (6463) членство в НАТО (1724) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+10
подобається мені цей Сунак...
він не внебрачний син Джонсонюка?
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23.02.2023 01:11
+10
Вони обидва - гарні хлопці.
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23.02.2023 01:12
+7
Дякуємо Великій Брітаніі!

З такими друзями ми едемо в атаку на ворога.

Перемога буде за Україною.
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23.02.2023 01:36
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подобається мені цей Сунак...
він не внебрачний син Джонсонюка?
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23.02.2023 01:11 Відповісти
може пращурів колонізаторів Борькі)) хоча в нього турки там рідня
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23.02.2023 01:28 Відповісти
в кацапів рідня? - не нагадуйте )) - сміття, мотлох і розкоцані лби перед ханом... - все як і зараз.
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23.02.2023 01:35 Відповісти
в вас, тупих москалів і підмоскальнених, навіть розому не вистачяє не палитися з першого коменту....
і це, по кацапські, найкращі з ідіотів...
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23.02.2023 01:41 Відповісти
Вони обидва - гарні хлопці.
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23.02.2023 01:12 Відповісти
Дякуємо Великій Брітаніі!

З такими друзями ми едемо в атаку на ворога.

Перемога буде за Україною.
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23.02.2023 01:36 Відповісти
...девятый год войны Украинского народа с кремлевскими долбо#обами автоматически заслуживает быть членом НАТО
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23.02.2023 01:50 Відповісти
кацапо картофеліьо носці - це саме ти, кого хлопці зараз пакують...
вони не наші.
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23.02.2023 02:08 Відповісти
Логічніше було б сказати-реформуванням НАТО, переглядом членів Альянсу "і ми працюємо над цим вже зараз".
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23.02.2023 05:14 Відповісти
Венгрия и Болгария в НАТО, а Украина - нет: настало время перемен.
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23.02.2023 05:59 Відповісти
Вступ до НАТО це єдиний спосіб для України щоб припинити і війну і захиститися від подальших нападів росії
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23.02.2023 08:20 Відповісти
орбан заходить в чат и робить кхе-кхе.
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23.02.2023 08:34 Відповісти
 
 