Україна стане членом НАТО. Британія працює над цим уже зараз, - Сунак
Україна приєднається до НАТО в майбутньому і над її зближенням з Альянсом Велика Британія працює вже зараз.
Як інформує Цензор.НЕТ посиланням на "Суспільне", про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.
Сунак наголосив, що Британія робить все можливе, аби українська армія відповідала стандартам НАТО.
"Я згоден з генсеком НАТО, що Україна стане членом Альянсу. Ми маємо переконатися, що є план для продовження підтримки України не тільки зараз, а й у довгостроковій перспективі. В ідеалі, щоб стати членом НАТО, має бути більше спорядження, яке відповідає стандартам. А також сумісність усіх сил різних країн", – заявив Сунак.
Він зазначив, що для цього Британія тренує українських пілотів за стандартами НАТО.
Топ коментарі
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він не внебрачний син Джонсонюка?
і це, по кацапські, найкращі з ідіотів...
З такими друзями ми едемо в атаку на ворога.
Перемога буде за Україною.
вони не наші.