Україна стане членом НАТО. Британія працює над цим уже зараз, - Сунак

Україна приєднається до НАТО в майбутньому і над її зближенням з Альянсом Велика Британія працює вже зараз.

Як інформує Цензор.НЕТ посиланням на "Суспільне", про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Сунак наголосив, що Британія робить все можливе, аби українська армія відповідала стандартам НАТО.

"Я згоден з генсеком НАТО, що Україна стане членом Альянсу. Ми маємо переконатися, що є план для продовження підтримки України не тільки зараз, а й у довгостроковій перспективі. В ідеалі, щоб стати членом НАТО, має бути більше спорядження, яке відповідає стандартам. А також сумісність усіх сил різних країн", – заявив Сунак.

Він зазначив, що для цього Британія тренує українських пілотів за стандартами НАТО.

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