927 дітей зазнали поранень унаслідок повномасштабної війни РФ проти України

Станом на ранок 23 лютого 2023 року більше ніж 1388 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 461 дитина загинула та понад 927 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"21 лютого внаслідок обстрілу ворогом м. Херсон поранено 16-річну дівчину", - йдеться в повідомленні.

Найбільше з початку повномасштабної війни постраждало дітей у Донецькій області - 445, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 90, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.

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Проте ці цифри не є остаточними. Адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.