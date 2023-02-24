У регіонах Кавказу триває активна примусова мобілізація чоловіків для участі в бойових діях на території України, - Генштаб
Ворог продовжує приховану мобілізацію в Російській Федерації. Зокрема, в регіонах Кавказу триває активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 24 лютого щодо російського вторгнення.
"З метою поповнення масштабних втрат в живій силі, ворог продовжує приховану мобілізацію в Російській Федерації. Зокрема, в регіонах Кавказу триває активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку з метою відправки для участі в бойових діях на території України. Мобілізації підлягають всі чоловіки незалежно від стану здоров’я та бажання воювати. Велика кількість мобілізованих - це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах. Ув’язнених звільняють за умови добровільної участі в бойових діях на території України", - йдеться в повідомленні.
