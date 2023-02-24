УКР
У регіонах Кавказу триває активна примусова мобілізація чоловіків для участі в бойових діях на території України, - Генштаб

Ворог продовжує приховану мобілізацію в Російській Федерації. Зокрема, в регіонах Кавказу триває активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 24 лютого щодо російського вторгнення.

"З метою поповнення масштабних втрат в живій силі, ворог продовжує приховану мобілізацію в Російській Федерації. Зокрема, в регіонах Кавказу триває активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку з метою відправки для участі в бойових діях на території України. Мобілізації підлягають всі чоловіки незалежно від стану здоров’я та бажання воювати. Велика кількість мобілізованих - це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах. Ув’язнених звільняють за умови добровільної участі в бойових діях на території України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін може оголосити про нову мобілізацію у РФ та призвати на військову службу ще сотні тисяч росіян, — NYT

+12
Терпят, друг мой, еще как терпят, терпилы горные.
24.02.2023 07:44 Відповісти
+7
Згадав анекдот. (вибачте за мокшанську)

Двє актрисьі подружки болтают. Одна говорит:
- Познакомилась с режиссером, влюбился в мєня. И сходу прєдложил главную женскую роль!
- А тьі?
- Ясноє дєло, отблагодарила со всєй страстью!!!
- И?
- Наутро пришел с работьі, говорит: Извини, дорогая, интриги.. Завистники.. Могу лишь главную женскую роль второго плана. Ну, я как водится, решила, что и так нормально и потянула его в кровать.
- И?
- Через два дня вернулся с работьі, говорит: Любимая... Остались лишь места в массовке.
- О, как! А тьі что?!!
- Я не стала молчать и гордо рассмеялась єму прямо в яйца!
24.02.2023 07:51 Відповісти
+5
Сначала они с дивана кричали что они хрюськие и рашка никогда не проигрывала войн. Теперь им одели аркан на ногу как свиньям и потянули на бойню.
24.02.2023 07:30 Відповісти
кавказьці не кацапи, терпіти не будуть. кадирявських ослойобів я не вважаю кавказцями
24.02.2023 07:29 Відповісти
24.02.2023 07:44 Відповісти
24.02.2023 07:30 Відповісти
Рабов гонят на убой.
Нет, не так ведь аборигены считают себя гордыми, с чего то считают. Значит правильнее сказать так, - гордых рабов гонят на убой.
24.02.2023 07:42 Відповісти
24.02.2023 07:51 Відповісти
Буланов має таку інформацію чи для нього актуальний стан речей поза межами розвідки?
24.02.2023 07:45 Відповісти
тут не потрібно Будановим бути. ніхто ж на кацапії мобілізацію не припиняв. і йде там вона повним ходом, тільки без афішувань публічних.
показати весь коментар
24.02.2023 12:10 Відповісти
А де це головний овцейоб? Шось давно він не інстаграмився
24.02.2023 08:32 Відповісти
Кавказ змінився від віків,
Барани в бій женуть вовків!
24.02.2023 09:01 Відповісти
Кращих за українських вояків немає на пострадянському просторі.
24.02.2023 09:07 Відповісти
Памятаю службу в РА, ох і давали ми пи.ди рабсійській системі дідівщині, не розбираючись де рабсіянки де інші національні групки, які гуртувалися для приниження інших. Тому українців і намагалася рабська імперія знищити та розчинити, бо з нами Сила, з нами Воля...
24.02.2023 09:14 Відповісти
Чурки думали что бабло которое ввалила в их регион рашка не придется отрабатывать?Еще как придется.Поблажки только для семьи кадырки и его ближнего окружения.
24.02.2023 10:47 Відповісти
 
 