УКР
613 3

Прем’єрка Естонії Каллас закликає європейські країни "спільно закуповувати боєприпаси для України": "Давайте діяти швидко"

каллас

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала європейські країни "спільно закуповувати боєприпаси для України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Місце України – в Європейському Союзі, а після закінчення війни також у НАТО. ... Для цього ми також повинні вірити в перемогу України. Україні потрібно достатньо зброї та боєприпасів, щоб виграти війну. ... Тому я пропоную, щоб країни ЄС спільно закуповували боєприпаси для України. Під час пандемії ми змогли оперативно відреагувати, щоб спільно закупити вакцини. Давайте зараз діяти швидко і відправити більше боєприпасів в Україну", - зазначила вона.

Каллас також назвала  російську загрозу "довгостроковою" і закликала європейські країни більше інвестувати у власний захист.

боєприпаси (2338) Естонія (1685) Каллас Кая (324)
Закупляйте, бо у нашого генералісімуса не вистачило клепки для цього.
показати весь коментар
24.02.2023 13:34 Відповісти
Закликати, це добре. А швидко практично діяти, ще краще.
показати весь коментар
24.02.2023 13:43 Відповісти
Я, розуміюбюрократію. Рішайте. Демократія ж.
показати весь коментар
24.02.2023 15:08 Відповісти
 
 