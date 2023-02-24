Прем’єрка Естонії Каллас закликає європейські країни "спільно закуповувати боєприпаси для України": "Давайте діяти швидко"

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала європейські країни "спільно закуповувати боєприпаси для України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Місце України – в Європейському Союзі, а після закінчення війни також у НАТО. ... Для цього ми також повинні вірити в перемогу України. Україні потрібно достатньо зброї та боєприпасів, щоб виграти війну. ... Тому я пропоную, щоб країни ЄС спільно закуповували боєприпаси для України. Під час пандемії ми змогли оперативно відреагувати, щоб спільно закупити вакцини. Давайте зараз діяти швидко і відправити більше боєприпасів в Україну", - зазначила вона.

Каллас також назвала російську загрозу "довгостроковою" і закликала європейські країни більше інвестувати у власний захист.

