Король Чарльз III: Перед обличчям трагедії українці продемонстрували неабияку мужність

Король Британії Чарльз ІІІ у річницю вторгнення РФ відзначив "справді надзвичайну мужність" українського народу.

Відповідну заяву оприлюднив Букінгемський палац, передає Цензор.НЕТ.

"Минув рік, як народ України неймовірно страждає від неспровокованого повномасштабного нападу на свою державу. Перед обличчям такої людської трагедії вони продемонстрували справді неабияку мужність і стійкість", - йдеться в повідомленні.

Король наголосив, що світ з жахом спостерігав за всіма невиправданими стражданнями, завданими українцям, з багатьма з яких він мав честь зустрітися у Великій Британії та всьому світу - від Румунії до Канади.

"На початку цього місяця я зустрічався з президентом Зеленським у Букінгемському палаці, щоб висловити мою особисту підтримку народу України. Приємно, що Сполучене Королівство разом зі своїми союзниками робить все можливе, щоб допомогти в цей найскладніший час", - додав Чарльз III.

Він сподівається, що потік солідарності з усього світу може принести не лише практичну допомогу, "але й силу завдяки усвідомленню того, що разом ми об’єднані".

