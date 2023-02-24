УКР
Король Чарльз III: Перед обличчям трагедії українці продемонстрували неабияку мужність

чарльз

Король Британії Чарльз ІІІ у річницю вторгнення РФ відзначив "справді надзвичайну мужність" українського народу.

Відповідну заяву оприлюднив Букінгемський палац, передає Цензор.НЕТ.

"Минув рік, як народ України неймовірно страждає від неспровокованого повномасштабного нападу на свою державу. Перед обличчям такої людської трагедії вони продемонстрували справді неабияку мужність і стійкість", - йдеться в повідомленні.

Король наголосив, що світ з жахом спостерігав за всіма невиправданими стражданнями, завданими українцям, з багатьма з яких він мав честь зустрітися у Великій Британії та всьому світу - від Румунії до Канади.

"На початку цього місяця я зустрічався з президентом Зеленським у Букінгемському палаці, щоб висловити мою особисту підтримку народу України. Приємно, що Сполучене Королівство разом зі своїми союзниками робить все можливе, щоб допомогти в цей найскладніший час", - додав Чарльз III.

Він сподівається, що потік солідарності з усього світу може принести не лише практичну допомогу, "але й силу завдяки усвідомленню того, що разом ми об’єднані".

Також дивіться: Король Чарльз III зустрівся з українськими військовими, що навчаються у Великій Британії. ВIДЕО

Велика Британія (5740) Чарльз III (23)
Сортувати:
Дякуємо Британії за всебічну підтримку. Вона стала "локомотивом" антипутінської коаліції.
24.02.2023 14:43 Відповісти
24.02.2023 14:47 Відповісти
Велика симпатія й подяка інституту королівства Великої Британії.
24.02.2023 14:51 Відповісти
Однажды Бабченко пошутил во время пандемии, наконец принцу Чарльзу досталась корона. Заставляли каяться всем фейсбучным колхозом.
24.02.2023 14:58 Відповісти
Думайте про Україну, поважайте Україну.
24.02.2023 16:00 Відповісти
Боже, храни короля - як змінилось усе. А нам рік назад казали: звикайте до нової геополітичної реальності. Ні, шановні, це ви тепер звикайте до нового світу, а ми вже в ньому. Зі своїми гнидами розберемось, дайте час
24.02.2023 16:13 Відповісти
 
 