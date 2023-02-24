На деокупованій території Харківщини виявили 21 катівню

Правоохоронці встановили понад 100 осіб, які утримувалися в катівнях, щонайменше 8 людей закатували до смерті

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Думка", про це 24 лютого під час брифінгу сказав керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

За його словами, найбільшу кількість катівень виявили на території на Куп’янського району – 9. В Ізюмському – 7, Дергачівському – 4 та Чугуївському – 1.

"Встановлено 112 потерпілих, які пройшли через тортури та знущання, 8 з них, на жаль, загинули. І дотепер ми виявляємо нові факти примусового утримання та катування українців військовослужбовцями РФ та представниками так званих незаконних збройних формувань "ЛНР" та "ДНР"", - зазначив прокурор.

Він додав, що найбільшою за кількістю осіб, що незаконно утримувались та піддавались там катуванню, є катівня, яка розташовувалася у приміщеннях Вовчанського агрегатного заводу в Чугуївському районі.

Також Фільчаков розповів, що на сьогодні мобільними слідчо-прокурорськими групами разом з експертами вже оглянуто 67 % деокупованих територій, на інших 33 % – огляди проводяться з урахуванням безпекового фактору, оскільки деякі з них наближені до зони бойових дій, а інші території не розміновані вибухотехніками, у зв’язку з чим робота на цих територіях прокурорів, слідчих та експертів є вкрай небезпечною.