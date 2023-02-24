Радбез ООН проводить засідання до річниці російського вторгнення в Україну
У Нью-Йорку розпочалося засідання Ради Безпеки ООН міністерського рівня, присвячене річниці російського вторгнення в Україну, яке проходитиме у формі відкритих дебатів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У засіданні беруть участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, державний секретар США Ентоні Блінкен, глави зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Франції, Японії, Словаччини, Румунії, Польщі, Німеччини, Іспанії, Чехії, Угорщини, Латвії, Молдови, Північної Македонії, Хорватії, Естонії та інші.
Веде засідання на зустрічі міністр закордонних справ Мальти, яка головує в Радбезі в лютому, Ян Борг.
Від ООН доповідає Генеральний Секретар Антоніу Гутерреш.
