УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6544 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 614 1

Радбез ООН проводить засідання до річниці російського вторгнення в Україну

оон,радбез

У Нью-Йорку розпочалося засідання Ради Безпеки ООН міністерського рівня, присвячене річниці російського вторгнення в Україну, яке проходитиме у формі відкритих дебатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У засіданні беруть участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, державний секретар США Ентоні Блінкен, глави зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Франції, Японії, Словаччини, Румунії, Польщі, Німеччини, Іспанії, Чехії, Угорщини, Латвії, Молдови, Північної Македонії, Хорватії, Естонії та інші.

Веде засідання на зустрічі міністр закордонних справ Мальти, яка головує в Радбезі в лютому, Ян Борг.

Від ООН доповідає Генеральний Секретар Антоніу Гутерреш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН підтримала резолюцію з українською формулою миру

Автор: 

ООН (3418) Радбез ООН (885)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
поки в РБ ООН, апсолютно незаконно, присутня паРаша, від цих засідань толку що з бика молока ...
показати весь коментар
24.02.2023 17:52 Відповісти
 
 