За рік російські мільярдери втратили понад 20% своїх статків, - Bloomberg
Олігархи Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення втратили вже 67 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 23 лютого 2022 року, за день до того, як війська Володимира Путіна вторглися в Україну, 23 російські мільярдери, які входили до 500 найбагатших людей світу, мали загальний статок у 339 мільярдів доларів. Рік потому багаті та впливові російські мільярдери втратили 67 мільярдів доларів зі своїх сукупних статків, що є падінням на 20%.
Найбільше втратив основний власник ПАТ "Северсталь" Олексій Мордашов. З моменту вторгнення РФ в Україну його статки зменшилися на 6,7 млрд доларів. Проте він досі має 19,8 млрд доларів, і таким чином все ще залишається четвертою найбагатшою людиною в країні.
Другим за величиною падіння статків є металургійний магнат, голова правління ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" Володимир Лісін. Минулого року він втратив 5,8 млрд доларів, скоротивши свої прибутки до 20,5 млрд доларів.
Фактично, як йдеться в повідомленні, сукупний капітал російських мільярдерів досяг "дна" лише через кілька тижнів після вторгнення. Станом на 9 березня 2022 року їхні статки впали на 92 мільярди доларів - до 248 мільярдів доларів США.
