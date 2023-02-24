УКР
За рік російські мільярдери втратили понад 20% своїх статків, - Bloomberg

Олігархи Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення втратили вже 67 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 23 лютого 2022 року, за день до того, як війська Володимира Путіна вторглися в Україну, 23 російські мільярдери, які входили до 500 найбагатших людей світу, мали загальний статок у 339 мільярдів доларів.  Рік потому багаті та впливові російські мільярдери втратили 67 мільярдів доларів зі своїх сукупних статків, що є падінням на 20%.

Найбільше втратив основний власник ПАТ "Северсталь" Олексій Мордашов. З моменту вторгнення РФ в Україну його статки зменшилися на 6,7 млрд доларів. Проте він досі має 19,8 млрд доларів, і таким чином все ще залишається четвертою найбагатшою людиною в країні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Альфа-Банк", Ocean Plaza, "Прем’єр палац": прокремлівський бізнес знаходить способи заробляти в Україні попри блокування і арешти, - "Схеми". ВIДЕО

Другим за величиною падіння статків є металургійний магнат, голова правління ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" Володимир Лісін. Минулого року він втратив 5,8 млрд доларів, скоротивши свої прибутки до 20,5 млрд доларів.

Фактично, як йдеться в повідомленні, сукупний капітал російських мільярдерів досяг "дна" лише через кілька тижнів після вторгнення. Станом на 9 березня 2022 року їхні статки впали на 92 мільярди доларів - до 248 мільярдів доларів США.

+4
Але вони один хрін ******* ху.ла. Треба ще їх нагнути.
24.02.2023 17:44 Відповісти
+4
treba 99%
24.02.2023 17:58 Відповісти
+4
Поки мільярдер схудне мільйонер сдохне
24.02.2023 18:22 Відповісти
tak malo?
24.02.2023 17:46 Відповісти
Брали б приклад з Володі Боневтіка, поклали б гроші в офшор і нічого з тими 41 мільйонами доларів США не сталося.
24.02.2023 18:07 Відповісти
Виртуальные миллиарды, как и весь рынок "ценных бумаг", на котором паразитируют миллионы виртуальных бизнесьменов-финаньсистов.
24.02.2023 18:28 Відповісти
20 % ?? А розмов було ! З голоду не помруть.
24.02.2023 18:38 Відповісти
Нова гра на росії "Як стати мільйонером" - лише для мільярдерів!
24.02.2023 19:05 Відповісти
І це незважаючи на зусилля українських лідерів, таких як Арахамія, та Зеля, зберети їхній капітал.
24.02.2023 19:08 Відповісти
Надо им из госрезерва хотя бы по мешку картошки выдать на зиму, что бы они хотя бы до зелёной крапивы дожили.
24.02.2023 19:16 Відповісти
 
 