Світовий банк виділив Україні додаткові $2,5 млрд

Додатковий фінансовий пакет буде спрямований на підтримку ключових секторів, зокрема систем освіти та охорони здоров’я, виплату пенсій та фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Світового банку.

Світовий банк у п'ятницю, 24 лютого, оголосив про додаткове грантове фінансування для України на суму 2,5 мільярда доларів.

Зазначається, що цей грант є прямою бюджетною підтримкою уряду України та надається у рамках проєкту банку Державні витрати на підтримку адміністративної спроможності України (PEACE) для забезпечення безперервності надання основних послуг та здійснення головних функцій уряду в умовах війни, яка триває.

Кошти надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Їх переведуть уряду України після того, як його прийнятні витрати перевірить Світовий банк.

"Сьогоднішній додатковий фінансовий пакет для програми PEACE продовжує низку наданих раніше грантів і буде спрямований на підтримку ключових секторів, зокрема систем освіти та охорони здоров'я, виплату пенсій, фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам, підтримку програм соціальної допомоги, фінансування зарплат працівників державного сектору, які надають основні послуги", - йдеться у повідомленні.

За словами президента групи Світового банку Девіда Малпаса, Світовий банк мобілізував 20,6 млрд доларів на підтримку України відтоді, як почалася війна. З цієї суми 18,5 млрд доларів уже виплачено, це була допомога понад 12 млн українців.