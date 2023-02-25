Ворог бив по двох громадах на Миколаївщині, - Кім

Вранці, 24 лютого, о 07:30 ворог завдавав ударів із РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає.

"Також вчора, 24 лютого, протягом дня о 10:35, 13:57, 16:40 ворог завдавав мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

