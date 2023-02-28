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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЗСУ відбили понад 60 атак окупантів на п’яти напрямках, - Генштаб

зсу

Минулої доби Сили оборони відбили понад 60 атак противника на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 28 лютого щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася триста сімдесята доба російського широкомасштабного вторгнення.

Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках.

Водночас противник завдав 8 ракетних та 32 авіаційні удари. Здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших ракетних ударів є значною по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти обстріляли населені пункти Тимоновичі і Берилівка Чернігівської області; Старикове, Бруски, Бувалине, Кружок, Манухівка, Атинське, Порозок Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Кремінна, Діброва та Білогорівка Луганської області. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Лиман Перший, Гряниківка, Курилівка, Кислівка і Табаївка Харківської області; Новоселівське, Невське, Червонопопівка і Діброва - Луганської та Спірне і Роздолівка на Донеччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог продовжує наступ на 5 напрямках, збільшує чисельність особового складу, - Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Кліщіївка, Залізне, Озарянівка, Майорськ, Південне та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних наступів в напрямку Кам’янки, Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Нетайлове, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Невельське, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне та Вугледар.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Времівка і Новопіль Донецької області; Комишуваха, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало 25 населених пунктів Херсонської області, зокрема, Гаврилівка, Качкарівка, Веселе, Тягинка, Інженерне, Антонівка, Берегове та Херсон.

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Противник обмежує пересування цивільного населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. Зокрема, в’їзд в населений пункт Промінь дозволено тільки громадянам з місцевою реєстрацією та за наявністю спеціальної перепустки.

Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони знищили 11 іранських ударних БпЛА типу "Шахед-136" та 1 - типу "Зала".

Наша авіація завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та дві позиції протиповітряної оборони.

Автор: 

армія рф (17713) Генштаб ЗС (6728) ЗСУ (7638)


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Топ коментарі
+2
1 : 30 ...А хтось розказує байку про контрнаступ і літо в Ялті ...
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28.02.2023 06:47
+1
Ну зараз російські тролі нам тут розкажуть останні новини з фронту від "пацанів за Бахмуту", які сидять на Лубянці
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28.02.2023 06:49
+1
А чому б і ні? Рашисти загибаються поманеньку по вівтори тисячі на день під Бахмутом і підготовці до контрнаступу аж ніяк не заважають.
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28.02.2023 06:52
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1 : 30 ...А хтось розказує байку про контрнаступ і літо в Ялті ...
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28.02.2023 06:47 Відповісти
А чому б і ні? Рашисти загибаються поманеньку по вівтори тисячі на день під Бахмутом і підготовці до контрнаступу аж ніяк не заважають.
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28.02.2023 06:52 Відповісти
Подивись на DeepStateMap. Бахмут, на жаль, вже майже оточено...
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28.02.2023 08:25 Відповісти
Бахмут не оточено - ось і все, що зараз потрібно знати. І не може бути раптово оточеним, бо ворог видохся, в нього закінчуються ********** і смертники і якщо і має тимчасовий успіх, то це лічені метри, бо за кожні 90 метрів він платить життями двох тисяч солдат. А тим часом кожного дня героїчної оборони Бахмута там загибається півтори тисячі рашистів. Тож поки місто не оточено і немає великої загрози оточення треба утримувати його якнайдовше, щоб там передохло якомога більше рашистів
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28.02.2023 09:12 Відповісти
ну здохнуть ці 300тис, вони нових наберуть і що тоді?
досить дивитись марафон і мріяти про Крим до кінця 2023, якщо не буде якогось форс-мажора то Крим ми наврятчи зможемо взяти, тут аби Донецьк відвоювати з Мелітополем, це вже буде величезним успіхом і то під великим питанням.
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28.02.2023 10:57 Відповісти
Та не дочекаєшся від них того. Ті, хто бунтують, відмовляючись іти у наступ та тікають з полю бою до ста років доживуть. А коли весняний наступ зійде нанівець в нас буде досталь часу готуватися до нового та контрнаступу.
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28.02.2023 11:06 Відповісти
Жданов перелогінься...
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28.02.2023 11:45 Відповісти
То тонкий жарит такий
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28.02.2023 11:48 Відповісти
Ну зараз російські тролі нам тут розкажуть останні новини з фронту від "пацанів за Бахмуту", які сидять на Лубянці
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28.02.2023 06:49 Відповісти
шо ти несеш клоун лубянський?
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28.02.2023 10:58 Відповісти
 
 