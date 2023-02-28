Окупанти обмежують пересування цивільних на Херсонщині, - Генштаб
На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти обмежують пересування цивільного населення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 28 лютого щодо російського вторгнення.
"Противник обмежує пересування цивільного населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. Зокрема, в’їзд в населений пункт Промінь дозволено тільки громадянам з місцевою реєстрацією та за наявністю спеціальної перепустки", - йдеться в повідомленні.
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