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Окупанти обмежують пересування цивільних на Херсонщині, - Генштаб

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На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти обмежують пересування цивільного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 28 лютого щодо російського вторгнення.

"Противник обмежує пересування цивільного населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. Зокрема, в’їзд в населений пункт Промінь дозволено тільки громадянам з місцевою реєстрацією та за наявністю спеціальної перепустки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається з лівобережжя Херсонщини перебратися ближче до Криму, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17713) Генштаб ЗС (6728) окупація (6739) Херсонська область (5847)


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