Окупанти обмежують пересування цивільних на Херсонщині, - Генштаб

На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти обмежують пересування цивільного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 28 лютого щодо російського вторгнення.

"Противник обмежує пересування цивільного населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. Зокрема, в’їзд в населений пункт Промінь дозволено тільки громадянам з місцевою реєстрацією та за наявністю спеціальної перепустки", - йдеться в повідомленні.

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