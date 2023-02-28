Понад 3,6 тис. держслужбовців воюють на фронті, 108 чиновників загинули, - Немчінов

Понад 3,5 тисячі державних службовців захищають Україну зі зброєю в руках станом на кінець першого року повномасштабної війни, 108 чиновників загинули та 80 дістали поранення.

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі марафону новин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Загалом на кінець року таких людей (держаних службовців, які воюють на фронті. - Ред.) було 3 637 осіб. На жаль, станом на кінець року 108 державних службовців загинули, 80 було поранено", - зазначив він.

Немчінов також додав, що ще понад 200 чиновників вважаються такими , що зникли безвісти.

Він зауважив, що держслужбовці захищають Україну не лише в лавах ЗСУ, а й в лавах усього сектору безпеки - і у Нацгвардії, і в Прикордонній службі, і в СБУ та в інших військових формуваннях.

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