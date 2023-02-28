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Новини Війна
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Понад 3,6 тис. держслужбовців воюють на фронті, 108 чиновників загинули, - Немчінов

свеча

Понад 3,5 тисячі державних службовців захищають Україну зі зброєю в руках станом на кінець першого року повномасштабної війни, 108 чиновників загинули та 80 дістали поранення.

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі марафону новин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Загалом на кінець року таких людей (держаних службовців, які воюють на фронті. - Ред.) було 3 637 осіб. На жаль, станом на кінець року 108 державних службовців загинули, 80 було поранено", - зазначив він.

Немчінов також додав, що ще понад 200 чиновників вважаються такими , що зникли безвісти.

Він зауважив, що держслужбовці захищають Україну не лише в лавах ЗСУ, а й в лавах усього сектору безпеки - і у Нацгвардії, і в Прикордонній службі, і в СБУ та в інших військових формуваннях.

Також читайте: У прикордонних і прифронтових регіонах будуть призначені керівники з військовим досвідом, - Зеленський

Автор: 

Кабмін (14134) смерть (6772) чиновник (803) держслужбовці (337) Немчінов Олег (208)


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Топ коментарі
+7
мобілізуйте митників та суддів! а потім і прокурорів...починайте з татарових!
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28.02.2023 09:38
+4
2,2% всього, а 161 тис бюджет пиляє))
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28.02.2023 09:31
+4
судячи з повідомлень, на-разі, митниця НЕ працює на державу... а на якихось тищенків, арахамій, батальйон монако....і т.д. ...

досвідчені митники могли б піти на ротацію...на східні рубежі...
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28.02.2023 10:44
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кретин!
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28.02.2023 09:26 Відповісти
Гадаю що автор мав на увазi не загиблих, а саме кiлькiсть призванних. Проте держ.службовцi, це не силовики.
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28.02.2023 09:56 Відповісти
Дуріть, дуріть нас, не вийде
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28.02.2023 09:26 Відповісти
А всего сколько чинушь? Подозреваю родину пошли защищать процента 3....
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28.02.2023 09:27 Відповісти
Повертайтесь живими!

Героям Слава, і мертвим, і живим!
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28.02.2023 09:28 Відповісти
2,2% всього, а 161 тис бюджет пиляє))
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28.02.2023 09:31 Відповісти
Не зовсiм вже так.
- у штатному режимі працюють - 123 792 жінок та 41 630 чоловіків
- у ЗСУ служать 3637 держслужбовців, з яких 494 жінки;

Виходить - 7.5%. Проте силовий блок не є держ.службовцями, а там значно бiльше людей iз "бронюванням".
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28.02.2023 09:55 Відповісти
мобілізуйте митників та суддів! а потім і прокурорів...починайте з татарових!
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28.02.2023 09:38 Відповісти
А митниця державі не потрібна?
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28.02.2023 10:19 Відповісти
судячи з повідомлень, на-разі, митниця НЕ працює на державу... а на якихось тищенків, арахамій, батальйон монако....і т.д. ...

досвідчені митники могли б піти на ротацію...на східні рубежі...
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28.02.2023 10:44 Відповісти
Це інформація, яка дозволяє екстраполювати ці втрати на загальні втрати сил оборони України. Припустимо, що ці люди рівномірно розподілені по ЗСУ та іншим структурам. Відсоток втрат по цих чиновниках 108/3637=0,03.
Тоді незворотні втрати сил оборони України

1 млн * 0,03 = 30 000.
Якось так.
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28.02.2023 09:52 Відповісти
Интересно было бы посмотреть на соотношение работающих на госслужбе и в частном,нормальном,секторе экономики сравнив их соотношение на фронте,судя по заявленной цифре - бюджетники сидят на шее, свесив ножки,у работяг и в тылу и на фронте.
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28.02.2023 10:12 Відповісти
А теперь давайте вот так:
Из 300 000 госслужащих в Украине, только 3 500 воюют на фронте. Что составляет чуть более 1%.
Правда по-другому звучит?
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28.02.2023 11:25 Відповісти
Хтось чув щось з СН на війні був хоч один-два?
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28.02.2023 12:14 Відповісти
 
 