Понад 3,6 тис. держслужбовців воюють на фронті, 108 чиновників загинули, - Немчінов
Понад 3,5 тисячі державних службовців захищають Україну зі зброєю в руках станом на кінець першого року повномасштабної війни, 108 чиновників загинули та 80 дістали поранення.
Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі марафону новин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Загалом на кінець року таких людей (держаних службовців, які воюють на фронті. - Ред.) було 3 637 осіб. На жаль, станом на кінець року 108 державних службовців загинули, 80 було поранено", - зазначив він.
Немчінов також додав, що ще понад 200 чиновників вважаються такими , що зникли безвісти.
Він зауважив, що держслужбовці захищають Україну не лише в лавах ЗСУ, а й в лавах усього сектору безпеки - і у Нацгвардії, і в Прикордонній службі, і в СБУ та в інших військових формуваннях.
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- у штатному режимі працюють - 123 792 жінок та 41 630 чоловіків
- у ЗСУ служать 3637 держслужбовців, з яких 494 жінки;
Виходить - 7.5%. Проте силовий блок не є держ.службовцями, а там значно бiльше людей iз "бронюванням".
досвідчені митники могли б піти на ротацію...на східні рубежі...
Тоді незворотні втрати сил оборони України
1 млн * 0,03 = 30 000.
Якось так.
Из 300 000 госслужащих в Украине, только 3 500 воюют на фронте. Что составляет чуть более 1%.
Правда по-другому звучит?