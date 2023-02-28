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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни перетворили окупований Мелітополь на суцільну військову базу, - Федоров

мелітополь

Російські окупанти розміщують особовий склад, військову техніку та системи ППО у житлових районах. Цивільними мешканцями прикриваються як живим щитом"

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні неможливо сказати де саме концентруються рашисти, адже зараз Мелітополь - це суцільна військова база. Вони розташувалися на базі ПТУ, що стоїть посеред багатоповерхівок. Також ворог розмістився на території колишньої трикотажної фабрики, що оточена житловими будинками та поблизу центрального ринку, де цілий день є цивільні.", - розповів Федоров. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Мелітополі розвішують листівки про можливі ракетні обстріли по цивільних з боку ЗСУ, - Федоров. ФОТО

Крім того, росіяни ставлять свою ППО серед житлових будинків, через що від уламків ракет гинуть місцеві мешканці. Також окупанти розміщуються в школах і дитячих садочках.

Автор: 

армія рф (17713) Мелітополь (772) окупація (6739) Федоров Іван (651)


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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.02.2023 09:57 Відповісти
А вы чего то другого ждали?
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28.02.2023 10:00 Відповісти
ну так "мы будем стоять сзади женщин и детей"
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28.02.2023 10:17 Відповісти
А ****** 10 лет сопли жевали...
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28.02.2023 10:41 Відповісти
 
 