Росіяни перетворили окупований Мелітополь на суцільну військову базу, - Федоров
Російські окупанти розміщують особовий склад, військову техніку та системи ППО у житлових районах. Цивільними мешканцями прикриваються як живим щитом"
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні неможливо сказати де саме концентруються рашисти, адже зараз Мелітополь - це суцільна військова база. Вони розташувалися на базі ПТУ, що стоїть посеред багатоповерхівок. Також ворог розмістився на території колишньої трикотажної фабрики, що оточена житловими будинками та поблизу центрального ринку, де цілий день є цивільні.", - розповів Федоров.
Крім того, росіяни ставлять свою ППО серед житлових будинків, через що від уламків ракет гинуть місцеві мешканці. Також окупанти розміщуються в школах і дитячих садочках.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!