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Новини Агресія Росії проти України
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На окупованому Луганщину прибули ще 200 строковиків РФ, - ОВА

росія,окупанти

Днями на окуповану територію Луганської області перекинуто ще 200 російських військовослужбовців з Ростовської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

"На Луганщину доправлять нових строковиків. Так, днями на окуповану територію перекинуто ще 200 військовослужбовців РФ з Ростовської області", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

армія рф (17713) окупація (6739) Луганська область (4890)


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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.02.2023 09:54 Відповісти
"наших мальчиков" на лінію вогню - пусть бабы воют !
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28.02.2023 09:59 Відповісти
На окупованому Луганщину,ви дауни ?
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28.02.2023 10:00 Відповісти
Царство им небесное(нет).Срочно в ад
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28.02.2023 10:07 Відповісти
еще корма лисам и кабанам подвезли.
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28.02.2023 10:12 Відповісти
И где эти мамаши которые кругом орали во время чеченской войны?
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28.02.2023 11:17 Відповісти
Треба дізнатись де вони ночують
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28.02.2023 12:50 Відповісти
 
 