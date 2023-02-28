На окупованому Луганщину прибули ще 200 строковиків РФ, - ОВА
Днями на окуповану територію Луганської області перекинуто ще 200 російських військовослужбовців з Ростовської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.
"На Луганщину доправлять нових строковиків. Так, днями на окуповану територію перекинуто ще 200 військовослужбовців РФ з Ростовської області", - йдеться в повідомленні.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!