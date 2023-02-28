На окупованому Луганщину прибули ще 200 строковиків РФ, - ОВА

Днями на окуповану територію Луганської області перекинуто ще 200 російських військовослужбовців з Ростовської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

"На Луганщину доправлять нових строковиків. Так, днями на окуповану територію перекинуто ще 200 військовослужбовців РФ з Ростовської області", - йдеться в повідомленні.

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