Дефіцит електроенергії не прогнозується, складною залишається ситуація у прифронтових областях, - "Укренерго"

Споживання електроенергії перебуває на рівні звичайного робочого дня, а дефіцит потужності в енергосистемі відсутній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

"В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії незначний", - йдеться в повідомленні.

У "Укренерго" повідомили, що ввечері було відновлене живлення Одеси та Одеського району. Місто заживлено за тимчасовими схемами, але до кінця тижня енергетики будемо працювати над підвищенням надійності, тож можливі невеликі обмеження.

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"Складною залишається ситуація у прифронтових областях. У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи", - зазначили в компанії.