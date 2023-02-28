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Дефіцит електроенергії не прогнозується, складною залишається ситуація у прифронтових областях, - "Укренерго"

електроенергія

Споживання електроенергії перебуває на рівні звичайного робочого дня, а дефіцит потужності в енергосистемі відсутній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

"В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії незначний", - йдеться в повідомленні. 

У "Укренерго" повідомили, що ввечері було відновлене живлення Одеси та Одеського району. Місто заживлено за тимчасовими схемами, але до кінця тижня енергетики будемо працювати над підвищенням надійності, тож можливі невеликі обмеження.

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"Складною залишається ситуація у прифронтових областях. У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи", - зазначили в компанії.

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