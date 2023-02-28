Дефіцит електроенергії не прогнозується, складною залишається ситуація у прифронтових областях, - "Укренерго"
Споживання електроенергії перебуває на рівні звичайного робочого дня, а дефіцит потужності в енергосистемі відсутній.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".
"В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії незначний", - йдеться в повідомленні.
У "Укренерго" повідомили, що ввечері було відновлене живлення Одеси та Одеського району. Місто заживлено за тимчасовими схемами, але до кінця тижня енергетики будемо працювати над підвищенням надійності, тож можливі невеликі обмеження.
"Складною залишається ситуація у прифронтових областях. У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи", - зазначили в компанії.
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