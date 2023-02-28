Україна висунула свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ

Україна висунула свою кандидатуру до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на 2023-2025 роки.

Про це у фейсбуці повідомило Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у неформальній зустрічі міністрів енергетики та транспорту ЄС, що відбулася вчора, 27 лютого, у Стокгольмі.

Галущенко повідомив, що Україна висуває свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки і закликав учасників засідання долучитися до обговорення цього питання і підтримати українську заявку.

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