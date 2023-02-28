Фортифікаційні укріплення в Криму свідчать про підготовку окупантів до наступу ЗСУ, - Чубаров
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що поведінка російських окупантів у Криму може свідчити про їхню підготовку до наступу Збройних сил України (ЗСУ) для подальшого звільнення Херсонської області та півострова.
Про це він розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зважаючи на те, що на півночі Криму... будуються ще фортифікаційні укріплення, може йтися про те, що окупанти готуються до наступу Збройних сил України з метою подальшого звільнення Херсонської області і також Криму", - сказав він
Водночас Чубаров переконаний, що Кримський міст є "першочерговим об'єктом на знищення".
"Практично всі військові експерти сходяться в одній і тій самій думці, і це абсолютно відповідає нашому баченню, що для звільнення Криму потрібно буде звернути увагу на декілька факторів або механізмів, за допомогою яких Росія контролює Крим. Серед них - Кримський міст, військові кораблі Чорноморського флоту РФ і коридор, що з'єднує окупований Крим через окуповані частини Херсонської та Запорізької областей, власне, з територією Росії. Щойно буде достатньо далекобійної артилерії та інших видів озброєння, Кримський міст має бути знищений одним із перших об'єктів", - пояснив він.
Говорячи про настрої місцевих жителів Криму, Чубаров зазначив, що "ця ілюзія, що Крим - фортеця, і ніхто на неї не зазіхне, такої вже ілюзії у людей немає". Проте, за його словами, окупаційна влада намагається створювати враження про це: "Багато пропагандистських матеріалів, якихось заходів, зокрема й у школах, (відбувається. - Ред.) мілітаризація всіх сторін життя". З іншого боку, як сказав голова меджлісу, на півострові посилюються репресії.
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рити окопи на окупованій теріторіі України потрібно заборонити офійційно . Нехай пересічні знають, що за риття окопів будут у в'язниці.
А ТО НЕЗАБАРОМ ПОСІВНА, в оркі поля руйнують
ЗА ТИСЯЧІ ВБИТИХ УКРАЇНЦІВ
Сейчас ситуация там ровно обратная.
Фантазии про подкупы что-то до сих пор не применялись. Но фантазировать не запрещено.
Тільки захопили наші позиції - одразу фортифікуються за всіма правилами. Є найменша загроза наступу - цементу, сталі, соляри не шкодують, створюють дві-три-чотири лінії оборони. Якщо дати час, все перекопають і забетонують.
Нам би так.
"Навесні буде масштабний наступ росіян, вони накопичують війська, - секретар комітету Ради з питань національної безпеки Роман Костенко. «Вони наступатимуть у Донецькій, Луганській областях. Паралельно це буде Запорізька область і ще можливо будуть два допоміжні удари у Сумській чи Харківській областях».