Фортифікаційні укріплення в Криму свідчать про підготовку окупантів до наступу ЗСУ, - Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що поведінка російських окупантів у Криму може свідчити про їхню підготовку до наступу Збройних сил України (ЗСУ) для подальшого звільнення Херсонської області та півострова.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зважаючи на те, що на півночі Криму... будуються ще фортифікаційні укріплення, може йтися про те, що окупанти готуються до наступу Збройних сил України з метою подальшого звільнення Херсонської області і також Криму", - сказав він

Водночас Чубаров переконаний, що Кримський міст є "першочерговим об'єктом на знищення".

"Практично всі військові експерти сходяться в одній і тій самій думці, і це абсолютно відповідає нашому баченню, що для звільнення Криму потрібно буде звернути увагу на декілька факторів або механізмів, за допомогою яких Росія контролює Крим. Серед них - Кримський міст, військові кораблі Чорноморського флоту РФ і коридор, що з'єднує окупований Крим через окуповані частини Херсонської та Запорізької областей, власне, з територією Росії. Щойно буде достатньо далекобійної артилерії та інших видів озброєння, Кримський міст має бути знищений одним із перших об'єктів", - пояснив він.

Говорячи про настрої місцевих жителів Криму, Чубаров зазначив, що "ця ілюзія, що Крим - фортеця, і ніхто на неї не зазіхне, такої вже ілюзії у людей немає". Проте, за його словами, окупаційна влада намагається створювати враження про це: "Багато пропагандистських матеріалів, якихось заходів, зокрема й у школах, (відбувається. - Ред.) мілітаризація всіх сторін життя". З іншого боку, як сказав голова меджлісу, на півострові посилюються репресії.

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