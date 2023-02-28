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Новини Війна
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Фортифікаційні укріплення в Криму свідчать про підготовку окупантів до наступу ЗСУ, - Чубаров

крим

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що поведінка російських окупантів у Криму може свідчити про їхню підготовку до наступу Збройних сил України (ЗСУ) для подальшого звільнення Херсонської області та півострова.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зважаючи на те, що на півночі Криму... будуються ще фортифікаційні укріплення, може йтися про те, що окупанти готуються до наступу Збройних сил України з метою подальшого звільнення Херсонської області і також Криму", - сказав він 

Водночас Чубаров переконаний, що Кримський міст є "першочерговим об'єктом на знищення".

"Практично всі військові експерти сходяться в одній і тій самій думці, і це абсолютно відповідає нашому баченню, що для звільнення Криму потрібно буде звернути увагу на декілька факторів або механізмів, за допомогою яких Росія контролює Крим. Серед них - Кримський міст, військові кораблі Чорноморського флоту РФ і коридор, що з'єднує окупований Крим через окуповані частини Херсонської та Запорізької областей, власне, з територією Росії. Щойно буде достатньо далекобійної артилерії та інших видів озброєння, Кримський міст має бути знищений одним із перших об'єктів", - пояснив він.

Говорячи про настрої місцевих жителів Криму, Чубаров зазначив, що "ця ілюзія, що Крим - фортеця, і ніхто на неї не зазіхне, такої вже ілюзії у людей немає". Проте, за його словами, окупаційна влада намагається створювати враження про це: "Багато пропагандистських матеріалів, якихось заходів, зокрема й у школах, (відбувається. - Ред.) мілітаризація всіх сторін життя". З іншого боку, як сказав голова меджлісу, на півострові посилюються репресії.

Також читайте: Окупанти нарощують оборону Криму, для виконання інженерних робіт із Челябінської області прибуло 150 російських строковиків, - Генштаб

Автор: 

Крим (14183) Меджліс (330) Чубаров Рефат (565) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+7
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28.02.2023 12:52
+5
Рытьё окопов на своей территории и в Крыму заставляет подозревать, что ***** примерно представляет себе чем всё это закончится.
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28.02.2023 12:45
+4
От чого не можна відняти у русні, так це готовності працювати на випередження не шкодуючи ресурсів.
Тільки захопили наші позиції - одразу фортифікуються за всіма правилами. Є найменша загроза наступу - цементу, сталі, соляри не шкодують, створюють дві-три-чотири лінії оборони. Якщо дати час, все перекопають і забетонують.
Нам би так.
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28.02.2023 12:57
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Рытьё окопов на своей территории и в Крыму заставляет подозревать, что ***** примерно представляет себе чем всё это закончится.
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28.02.2023 12:45 Відповісти
Нехай краще брід під дупомостом риють... бо бігти скоро будуть - хто куди??
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28.02.2023 12:47 Відповісти
такі чубаров родич бєні коломойського -двоюрідній брат)
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28.02.2023 12:48 Відповісти
Якась чуика є -- а ми 22 - му від бульби не рили .
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28.02.2023 12:48 Відповісти
Крим-це Україна ‼️

рити окопи на окупованій теріторіі України потрібно заборонити офійційно . Нехай пересічні знають, що за риття окопів будут у в'язниці.
А ТО НЕЗАБАРОМ ПОСІВНА, в оркі поля руйнують
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28.02.2023 12:49 Відповісти
В дефіциті будуть надувні матраси.
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28.02.2023 12:51 Відповісти
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28.02.2023 12:52 Відповісти
В А50 попало 2 , було 6... десь 4 ще лiтають....
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28.02.2023 13:06 Відповісти
Цікава картина зараз у Лукашенко і ***** 🤣🤣🤣
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28.02.2023 13:11 Відповісти
Як у тому анекдоті - « а нас то за що» питають кацапі і біларуси
ЗА ТИСЯЧІ ВБИТИХ УКРАЇНЦІВ
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28.02.2023 13:12 Відповісти
Важнее удастся ли пробиться к Крыму через большой кусок земли Юга. Если не удастся, то эти окопы просто "на всякий случай" и они отделались лёгким испугом.
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28.02.2023 12:54 Відповісти
Їм вдалося пробитися на материкову Україну і нам теж вдастся. І в них корупція тільки та - підкупимо на американські гроші кого треба і нас пропустять
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28.02.2023 13:01 Відповісти
Им удалось потому, что никто эту полосу земли не защищал практически и не было никаких фортификаций.
Сейчас ситуация там ровно обратная.

Фантазии про подкупы что-то до сих пор не применялись. Но фантазировать не запрещено.
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28.02.2023 13:05 Відповісти
В нас теж була фортифікація, побудована ще "Правим сектором" їм вона не допоможе.
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28.02.2023 13:08 Відповісти
Якщо розмінування Чонгару не фантазія, то таку ж тактику можна застосувати і до ворога і не тільки в Криму
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28.02.2023 13:11 Відповісти
Росіяни роблять то, чомусь із-за зради керівництва під Чонгаром не зробили ми.
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28.02.2023 12:56 Відповісти
От чого не можна відняти у русні, так це готовності працювати на випередження не шкодуючи ресурсів.
Тільки захопили наші позиції - одразу фортифікуються за всіма правилами. Є найменша загроза наступу - цементу, сталі, соляри не шкодують, створюють дві-три-чотири лінії оборони. Якщо дати час, все перекопають і забетонують.
Нам би так.
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28.02.2023 12:57 Відповісти
Та прям таки. На Харківщині та Київщині не забетонувалися
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28.02.2023 12:59 Відповісти
По війні ще матимемо головний біль з апетитами кримськотатарського народу.
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28.02.2023 12:58 Відповісти
Згідно Оманським домовленностям Крим залишається в Московії
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28.02.2023 21:03 Відповісти
І кому вірити?

"Навесні буде масштабний наступ росіян, вони накопичують війська, - секретар комітету Ради з питань національної безпеки Роман Костенко. «Вони наступатимуть у Донецькій, Луганській областях. Паралельно це буде Запорізька область і ще можливо будуть два допоміжні удари у Сумській чи Харківській областях».
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28.02.2023 12:59 Відповісти
Цим про шашлічкі на майскіє не гундосять. Готуються, сволочі.
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28.02.2023 13:00 Відповісти
це свідчить лише про те, що русня пд благовидним приводом 'розпилює' бюджет, так само як зелені розпилювали на асфальті.
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28.02.2023 13:06 Відповісти
сьогодні закінчується зима, доки що здобутків мало, їх по правді немає. Три місяці позиційної війни з повзучою втратою фронту на сході. Всі від Данілова з Будановим до Верховного тільки і говорять кожен день - наступ, наступ....наступ
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28.02.2023 13:16 Відповісти
Похоже у кацапов в Крыму этим летом будет незабываемый курортный сезон.
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28.02.2023 14:11 Відповісти
 
 