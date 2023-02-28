Росіяни розміщують свої "адміністрації" на Арабатській Стрілці, - Хлань
Російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині збираються на Арабатській стрілці, оскільки вважають, що там безпечно.
Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти та колаборанти збираються на Арабатській Стрілці. Вони вважають, що там безпечно зокрема і для розміщення своїх "адміністрацій", і для тренування мобіків. Хоча координати розташувань відомі - поки ми не маємо можливості туди влучати. Але це поки", - зазначив він.
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Чисто по кацапськи. А далі куди?
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