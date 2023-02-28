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Новини Війна
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Росіяни розміщують свої "адміністрації" на Арабатській Стрілці, - Хлань

арабатська,стрілка

Російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині збираються на Арабатській стрілці, оскільки вважають, що там безпечно.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти та колаборанти збираються на Арабатській Стрілці. Вони вважають, що там безпечно зокрема і для розміщення своїх "адміністрацій", і для тренування мобіків. Хоча координати розташувань відомі - поки ми не маємо можливості туди влучати. Але це поки", - зазначив він.

Також читайте: Рашисти закрили Нову Каховку на в’їзд та виїзд, Каховку поки ще ні, - Хлань

Автор: 

окупація (6739) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5847)


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Ах, Арбат!...
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28.02.2023 13:12 Відповісти
Ду-у-уже розумна ідея, залізти в мішок!
Чисто по кацапськи. А далі куди?
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28.02.2023 13:19 Відповісти
Як куди ?

До пекла
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28.02.2023 13:24 Відповісти
А чого в мішок, там раніше можна було проїхати в Крим.
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28.02.2023 13:25 Відповісти
Там вузько. І коли появиться в нас далекбійна зброя то можливо закрити проїзд вогнем.
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28.02.2023 13:27 Відповісти
На "вишках Бойка" краще
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28.02.2023 13:40 Відповісти
Наші провладні балакуни вже й не пам"ятають своїх побрехеньок до Нового року. Коли плели, що Стрілка - то сіра територія - то під нашим вогневим контролем, то під їхнім. Ще трохи і Стрілка буде наша. А зараз вже розповідають, що то вже трохи не так - окупанти там розміщують свої адміністрації. Пам"ятаймо про одне - влада поки-що на Півдні строго дотримується оманських договорняків з патрушевим. Окупанти там тільки закріплюються. Південь України не звільняється - ні міста, ні території Запорізької , ні Херсонської областей. Пригадайте, коли останнє село там звільнялось. Ніби і наших військ там вже нема.
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28.02.2023 14:00 Відповісти
То ты с Кинбурнской косой попутал.
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28.02.2023 14:12 Відповісти
Где там вобще можно спрятатся?
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28.02.2023 14:06 Відповісти
 
 