Харківську школу перейменували на честь загиблого під час теракту Дані Дідіка

Харківська міська рада ухвалила рішення про перейменування та перепрофілювання школи 11.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на депутатку міської ради Ірину Гончарову повідомляє організація "Деколонізація Україна".

В організації зазначили, що відповідне рішення депутати ухвалили на позачерговій сесії 28 лютого. За нього проголосували 72 депутати.

Відтепер Харківська спеціалізована школа I-III ступенів № 11 з поглибленим вивченням окремих предметів перейменована на Харківський ліцей № 11 імені Данила Дідіка.

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Нагадаємо, Данило Дідік загинув під час теракту в лютому 2015 року біля Палацу спорту в Харкові. Тоді, під час маршу проукраїнських активістів проросійські терористи підірвали міну. Загинуло 4 людей. Дані було 15 років, він став наймолодшою жертвою того теракту.

Упродовж кількох років активісти неодноразово зверталися до міської влади з проханням перейменувати школу на честь загиблого патріота. Проте питання з 2015 року так і не вирішилося.

2015 року Дідік був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

На честь Дані Дідіка назвали вулицю в селищі Зайцеве Донецької області, а гурт "Океан Ельзи" та співачка Аlyona Аlyona випустили треки, присвячені загиблому підлітку.

У вересні 2021 року в Харкові відкрили меморіальну дошку Героям Небесної Сотні і загиблим у теракті біля Палацу спорту.