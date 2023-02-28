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Харківську школу перейменували на честь загиблого під час теракту Дані Дідіка

дидик

Харківська міська рада ухвалила рішення про перейменування та перепрофілювання школи 11.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на депутатку міської ради Ірину Гончарову повідомляє організація "Деколонізація Україна".

В організації зазначили, що відповідне рішення депутати ухвалили на позачерговій сесії 28 лютого. За нього проголосували 72 депутати.

Відтепер Харківська спеціалізована школа I-III ступенів № 11 з поглибленим вивченням окремих предметів перейменована на Харківський ліцей № 11 імені Данила Дідіка.

Також дивіться: Пам'ять жертв теракту біля Палацу спорту вшанували в Харкові. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Данило Дідік загинув під час теракту в лютому 2015 року біля Палацу спорту в Харкові. Тоді, під час маршу проукраїнських активістів проросійські терористи підірвали міну. Загинуло 4 людей. Дані було 15 років, він став наймолодшою жертвою того теракту.

Упродовж кількох років активісти неодноразово зверталися до міської влади з проханням перейменувати школу на честь загиблого патріота. Проте питання з 2015 року так і не вирішилося.

2015 року Дідік був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

На честь Дані Дідіка назвали вулицю в селищі Зайцеве Донецької області, а гурт "Океан Ельзи" та співачка Аlyona Аlyona випустили треки, присвячені загиблому підлітку.

У вересні 2021 року в Харкові відкрили меморіальну дошку Героям Небесної Сотні і загиблим у теракті біля Палацу спорту.

Автор: 

перейменування (585) Харків (5664) школа (2223) Дідік Данило (11)


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Топ коментарі
+6
Нарешті. Харкову треба було зазнати всіх кацапських "гостинців", щоб зрозуміти.
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28.02.2023 15:05
+5

Може, ми здуріли трохи? Є така здога̀дка, -
Бо Олекса зветься Льоха, ніби свиноматка.
Та й Павла всі кличуть Паша. Тож якщо він січка -
З'їсть його корова Машка, колишня Марічка.
Вліз Іван, як та свиня, в чужу калабаню.
І змінив своє ім'я так, що він - вже Ваня.
Стьопа, Міша, Пєтя, Коля, Даша, Лєна, Шура…
В голові у нас полова і темінь похмура.
Задумайтесь на хвилинку, де та гордість ваша?
Чому Вася, не Василько і хто та Наташа?
Скільки можна плазувати, бути на колінах?
Час нарешті будувати в собі Україну!!!
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28.02.2023 15:15
+5
Я просто нагадаю, що вбивцю цього хлопчика, Zeленський віддав кацапам.
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28.02.2023 15:18
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цензор а где новости из Молдовы там россияне и ПМР и проплаченные "туристы" начали раскачивать ситуацию уже стычки с полицией спецназом под крики--долой высокие тарифы и убрать Диктатуру Санду!!!!
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28.02.2023 15:02 Відповісти
нехай "качають"
інтернаціональна допомога від ЗСУ братньому молдавському народу незабариться

артилерійські склади Ковбасної чекають
сіренька лінія то кордон з Україною, якщо хтось не зрозумів
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28.02.2023 15:54 Відповісти
Алекс вы простите или КЛИНИЧЕСКИЙ ИДИОТ ИЛИ ПО МАЛОЛЕТСТВУ КОВБАСНОЕ ЕСЛИ ***** ТАМ НА СЕГОДНЯ ПОРЯДКА 20 ТОНН БОЕПРИПАСОВ ТО ОДЕССУ ЖДЕМ землетрясение балов так 4 воронка там будем где то метров 400 шириной и глубиной 40-50 и разлет снарядов мин бомб и РСЗО запалов на 40-90 км.. от склада наступит маленькая экологичная катастрофа для Украины Румынии и Молдавии станция Раздельная может перестать работать как лучший вариант эвакуация всего населения примерно тысяч 200 только у нас долетать будет до границы Окружной дороги Одесса Толчок 7 км по детонации боеприпасов...
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28.02.2023 15:59 Відповісти
Нарешті. Харкову треба було зазнати всіх кацапських "гостинців", щоб зрозуміти.
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28.02.2023 15:05 Відповісти
Якщо зрозуміли 3%, то добре...
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28.02.2023 15:12 Відповісти
Не треба так про харківян. Вони своє місто не здали. Саме тероборона врятувала Харків від захоплення в перші дні, поки ЗСУ були невідомо де. Деякі регулярні частини були відведені від Харкова перед великою війною, і з цим, певно, ще доведеться розбиратися.
І багато харківян почали спілкуватися українською - нехай навіть на знак протеста, але почали.
Тож ваші 3% можуть стосуватися хіба що харківської мерії.
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28.02.2023 18:07 Відповісти
Харків - це десь півтора мільйона жителів. То 3% від цієї суми це скільки?
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28.02.2023 18:30 Відповісти
У вас проблеми з арифметикою? 3% - це всього лише 45 тис. Але зараз в Харкові мабуть всього півмільона. Та навіть 9% - це надто мало. Більша частина моїх знайомих перейшла на спілкування українською, принаймні в чатах. А совкової психології позбавитися швидко не так просто. Потрібен час і зміни державної політики. Поки що вони мізерні і показушні, а не глибинні.
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28.02.2023 18:38 Відповісти
На сесії, до речі, окрім школи Дідика ще 2 десятка вулиць перейменували.
Брянський - Холодноярська
Московська - Ірпінська
Північнокавказька - Гостомельська
Північнокавказький - Бучанський
Старомосковський - Тероборонівський
Маломосковська - Козацької Слави
Новомосковська - Червоної Калини...

Ну як би загальний принцип - зрозумілий.
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28.02.2023 18:29 Відповісти
Так, нарешті. Думав, не дочекаюсь.
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28.02.2023 18:02 Відповісти
напевно окацаплене, украінське прізвище ДідИк.....
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28.02.2023 15:06 Відповісти
100 пудово. І таких прізвищ в Україні дуже багато. Кацапи позагажували все де тільки були.
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28.02.2023 15:12 Відповісти

Може, ми здуріли трохи? Є така здога̀дка, -
Бо Олекса зветься Льоха, ніби свиноматка.
Та й Павла всі кличуть Паша. Тож якщо він січка -
З'їсть його корова Машка, колишня Марічка.
Вліз Іван, як та свиня, в чужу калабаню.
І змінив своє ім'я так, що він - вже Ваня.
Стьопа, Міша, Пєтя, Коля, Даша, Лєна, Шура…
В голові у нас полова і темінь похмура.
Задумайтесь на хвилинку, де та гордість ваша?
Чому Вася, не Василько і хто та Наташа?
Скільки можна плазувати, бути на колінах?
Час нарешті будувати в собі Україну!!!
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28.02.2023 15:15 Відповісти
А його раніше здається і писали Дідик. Може то депутатка помилилася, що написала про це твіт?
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28.02.2023 18:21 Відповісти
Я просто нагадаю, що вбивцю цього хлопчика, Zeленський віддав кацапам.
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28.02.2023 15:18 Відповісти
Він і цемаха віддав... піаніст не є проукраїнським президентом. Ця потвора--суцільне непорозуміння для пересічних українців, маріонетка у руках олігархів. Він нас усіх "робить" разом з олігархами та кремлівськими запроданцями.
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28.02.2023 17:03 Відповісти
Не пройшло і 10 років, дебіли
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28.02.2023 18:47 Відповісти
 
 