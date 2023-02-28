Харківську школу перейменували на честь загиблого під час теракту Дані Дідіка
Харківська міська рада ухвалила рішення про перейменування та перепрофілювання школи 11.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на депутатку міської ради Ірину Гончарову повідомляє організація "Деколонізація Україна".
В організації зазначили, що відповідне рішення депутати ухвалили на позачерговій сесії 28 лютого. За нього проголосували 72 депутати.
Відтепер Харківська спеціалізована школа I-III ступенів № 11 з поглибленим вивченням окремих предметів перейменована на Харківський ліцей № 11 імені Данила Дідіка.
Нагадаємо, Данило Дідік загинув під час теракту в лютому 2015 року біля Палацу спорту в Харкові. Тоді, під час маршу проукраїнських активістів проросійські терористи підірвали міну. Загинуло 4 людей. Дані було 15 років, він став наймолодшою жертвою того теракту.
Упродовж кількох років активісти неодноразово зверталися до міської влади з проханням перейменувати школу на честь загиблого патріота. Проте питання з 2015 року так і не вирішилося.
2015 року Дідік був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).
На честь Дані Дідіка назвали вулицю в селищі Зайцеве Донецької області, а гурт "Океан Ельзи" та співачка Аlyona Аlyona випустили треки, присвячені загиблому підлітку.
У вересні 2021 року в Харкові відкрили меморіальну дошку Героям Небесної Сотні і загиблим у теракті біля Палацу спорту.
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інтернаціональна допомога від ЗСУ братньому молдавському народу незабариться
артилерійські склади Ковбасної чекають
сіренька лінія то кордон з Україною, якщо хтось не зрозумів
І багато харківян почали спілкуватися українською - нехай навіть на знак протеста, але почали.
Тож ваші 3% можуть стосуватися хіба що харківської мерії.
Брянський - Холодноярська
Московська - Ірпінська
Північнокавказька - Гостомельська
Північнокавказький - Бучанський
Старомосковський - Тероборонівський
Маломосковська - Козацької Слави
Новомосковська - Червоної Калини...
Ну як би загальний принцип - зрозумілий.
Може, ми здуріли трохи? Є така здога̀дка, -
Бо Олекса зветься Льоха, ніби свиноматка.
Та й Павла всі кличуть Паша. Тож якщо він січка -
З'їсть його корова Машка, колишня Марічка.
Вліз Іван, як та свиня, в чужу калабаню.
І змінив своє ім'я так, що він - вже Ваня.
Стьопа, Міша, Пєтя, Коля, Даша, Лєна, Шура…
В голові у нас полова і темінь похмура.
Задумайтесь на хвилинку, де та гордість ваша?
Чому Вася, не Василько і хто та Наташа?
Скільки можна плазувати, бути на колінах?
Час нарешті будувати в собі Україну!!!