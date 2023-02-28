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Новини
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Неподалік російського Мурманська зазнав аварії вертоліт Мі-8, - росЗМІ

росія,мі-8

Під Мурманськом у Росії розбився гвинтокрил. На борту перебувало 9 осіб, щонайменше четверо з них постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.

Відомо, що гелікоптер, який упав неподалік села Ловозеро, належить "Вологодському авіапідприємству".

"Вертоліт здійснив жорстку посадку в регіоні Мурманська, на борту було 9 людей, з яких троє членів екіпажу. Міністерство надзвичайних ситуацій повідомило, що загиблих немає", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляють росЗМІ, сьогодні в Мурманській області вирує негода. У регіоні сильні снігопади та обмежена видимість. Тому частину трас в області перекрили.

Також читайте: У російському аеропорту Внуково сталася аварія гвинтокрила Мі-8, - росЗМІ

Автор: 

аварія (561) росія (65829) вертоліт (880)


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Топ коментарі
+9
Як би сказав один ******** з немитої

Впав, бо був важкіший за повітря
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28.02.2023 15:35
+7
Шось сьогодні кацапи радують жєстами доброї волі
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28.02.2023 15:24
+6
кацапи пишуть про 4-рьох загиблих. Хоч щось.
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28.02.2023 15:28
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Шось сьогодні кацапи радують жєстами доброї волі
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28.02.2023 15:24 Відповісти
кацапи пишуть про 4-рьох загиблих. Хоч щось.
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28.02.2023 15:28 Відповісти
Яще наражають, хоча б пакєтів на всіх вистачіло
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28.02.2023 15:30 Відповісти
У кацапов вертушки почти всегда не охраняют. Дай любому работнику аэродрома хорошее деловое предложение заработать на ВНЖ в любой стране Европы плюс денег на хорошую жизнь, так он с удовольствием подойдет к вертушке, сделает как надо по инструкции, что она упадет после взлета и наборы высоты и скорее всего все пассажиры станут хорошими русскими. В крайнем случае канистра с бензином, облить все как следует и дальше поджечь фейерверк за 100м в перчатках (крагах), пока хотя бы одной ракетой не попадет в пары бензина. Дальше сел на велосипед или электросамокат и уже за 2км уехал, пока там очухаются. Самые легкие деньги в жизни, которые может заработать русак честным трудом.
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28.02.2023 15:34 Відповісти
Я думаю, оті склади на московії, що щодня палають, десь таким чином і займаються (тільки все, звісно, дешевше)
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28.02.2023 15:47 Відповісти
Гойдаааа!!
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28.02.2023 15:35 Відповісти
Як би сказав один ******** з немитої

Впав, бо був важкіший за повітря
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28.02.2023 15:35 Відповісти
ловозёрские тундры. куйва ставить лайк! ))
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28.02.2023 15:48 Відповісти
Нині у кацапів веселий день! 🎉🎈🎺🥁
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28.02.2023 15:48 Відповісти
Жаль,що загиблих немає
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28.02.2023 16:15 Відповісти
Мі -8 , це продукт Улан-Уденського вертолітного заводу , яким опікувався зрадник Богуслаєв "Мотр Січ " .
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28.02.2023 16:25 Відповісти
Ну певно ж що Богуслаєв, з власної інціативи, без відома і схвалення керівництва...
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28.02.2023 16:49 Відповісти
 
 