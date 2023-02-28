Неподалік російського Мурманська зазнав аварії вертоліт Мі-8, - росЗМІ
Під Мурманськом у Росії розбився гвинтокрил. На борту перебувало 9 осіб, щонайменше четверо з них постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.
Відомо, що гелікоптер, який упав неподалік села Ловозеро, належить "Вологодському авіапідприємству".
"Вертоліт здійснив жорстку посадку в регіоні Мурманська, на борту було 9 людей, з яких троє членів екіпажу. Міністерство надзвичайних ситуацій повідомило, що загиблих немає", - ідеться в повідомленні.
Як повідомляють росЗМІ, сьогодні в Мурманській області вирує негода. У регіоні сильні снігопади та обмежена видимість. Тому частину трас в області перекрили.
Топ коментарі
+9 Alfalcon #520870
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+7 Грицько Добрий
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+6 Tommy Lee
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