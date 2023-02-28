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Новини Агресія Росії проти України
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На Чернігівщині російський безпілотник скинув вибухівку на цивільний автомобіль

рф,безпілотник

27 лютого російський БПЛА скинув вибуховий пристрій на цивільний автомобіль у прикордонні Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Чернігівську обласну прокуратуру.

"27 лютого близько 11:00 ворожим БПЛА скинуто вибуховий пристрій на цивільний автомобіль у центрі села Тимоновичі Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.

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безпілотник (4288) вибухівка (473) Чернігівщина (1584)


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Треба на мокшандію посилати безпілотники щоб кацапська худоба боялась срати вийти.
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28.02.2023 16:39 Відповісти
Путін все робить щоби їй срати було нічим.
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28.02.2023 23:08 Відповісти
А я хотів би поділитись тим, що сьогодні дуже багато пишуть у наших ЗМІ про масовану атаку дронами по об'єктах на РАшці, але у кожному випадку шуму багато, а от сенсу мало від того, бо влучні прильоти інформації не має, завжди поряд з чимось, навіть не кажучи на скільки "поряд". Тож чи варто витрачати БПЛА у великій кількості десь далеко та не маючи успіху, коли для них ближче є цілі з попадання у яки було б більше зиску?! Навіщо дарма витрачати великі грощі, заради остраху?! То рашисти від цього страху точно не отримають, скоріше їх пропагандони будуть насміхатися з приказками з фільиу "Свадьба в Малинивці" - Бац, Бац.... і мимо!!!
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28.02.2023 16:39 Відповісти
Нежить кацапська.
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28.02.2023 17:19 Відповісти
Свет зегниды на улицах включили для наводки кацаполетов? В 22 не сдали,так сейчас стараетесь?
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28.02.2023 19:03 Відповісти
 
 