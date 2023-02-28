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На Чернігівщині російський безпілотник скинув вибухівку на цивільний автомобіль
27 лютого російський БПЛА скинув вибуховий пристрій на цивільний автомобіль у прикордонні Чернігівської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Чернігівську обласну прокуратуру.
"27 лютого близько 11:00 ворожим БПЛА скинуто вибуховий пристрій на цивільний автомобіль у центрі села Тимоновичі Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.
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Саша Пончик
показати весь коментар28.02.2023 16:39 Відповісти Мені подобається 11 Посилання
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