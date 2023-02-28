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Новини Війна
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Захищаючи Україну, під Бахмутом загинув воїн Владислав Бондаренко. ФОТО

Захищаючи Україну, загинув воїн Владислав Бондаренко.

Про це повідомив у фейсбуці мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову трагічна звістка прийшла в нашу громаду. І знову молодий хлопець, якому б ще жити і жити. Неподалік Бахмута загинув мешканець села Козинці Владислав Бондаренко. Йому було всього 25 років. Він віддав за Україну найдорожче з того, що мав...Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Владислава. Вічна пам'ять Герою!", - йдеться у повідомленні.

Захищаючи Україну, під Бахмутом загинув воїн Владислав Бондаренко 01

Також читайте: Із прикордонником Олександром Маслаком, який загинув у березні минулого року, захищаючи Маріуполь, попрощалися на Сумщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

пам’ять (1190) Бахмут (1562) втрати (4433)


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Топ коментарі
+42
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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28.02.2023 16:21
+40
Співчуття рідним та близьким.
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28.02.2023 16:25
+27
Украина теряет людей, а мокшандия избавляется от биомусора
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28.02.2023 16:27
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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28.02.2023 16:21 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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28.02.2023 16:25 Відповісти
Украина теряет людей, а мокшандия избавляется от биомусора
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28.02.2023 16:27 Відповісти
Slava Geroyam ,sho viddali svoe Zhittya za Ukrainu !
Svitla Pam'yat'...
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28.02.2023 16:41 Відповісти
Рідним і близьким співчуття, а кацапським скаженим псам смерті.
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28.02.2023 16:47 Відповісти
Ніколи не забудемо! Ніколи не пробачимо! Смерть рашистським загарбникам!
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28.02.2023 16:48 Відповісти
Вічна пам'ять Владу та всім відомим та не відомим захистникам України!Нехай земля буде їм пухом.
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28.02.2023 16:51 Відповісти
Низький уклін тобі, Захиснику України!!!
Поки Українці боронять Україну, така собі особа, як безумна вчергове маніпулює у Комітеті ВРУ, -
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/bezgluzdo-proponuyut-vidklikati-z-komitetu-bezpeki-radi-50307397.html https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/bezgluzdo-proponuyut-vidklikati-z-komitetu-bezpeki-radi-50307397.html

А Стефанчук знову мовчить, «чомусь», витріщивши очі!!
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28.02.2023 16:54 Відповісти
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28.02.2023 16:59 Відповісти
С.У.М.
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28.02.2023 17:20 Відповісти
Вічна СЛАВА Герою!😥 вічне пекло московитам
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28.02.2023 17:29 Відповісти
Вічна пам'ять!
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28.02.2023 17:31 Відповісти
Як боляче!
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28.02.2023 18:52 Відповісти
Так не один же погиб, а остальные? Писать, так про всех

Или совсем не писать
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28.02.2023 20:27 Відповісти
 
 