Захищаючи Україну, під Бахмутом загинув воїн Владислав Бондаренко. ФОТО

Захищаючи Україну, загинув воїн Владислав Бондаренко.

Про це повідомив у фейсбуці мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову трагічна звістка прийшла в нашу громаду. І знову молодий хлопець, якому б ще жити і жити. Неподалік Бахмута загинув мешканець села Козинці Владислав Бондаренко. Йому було всього 25 років. Він віддав за Україну найдорожче з того, що мав...Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Владислава. Вічна пам'ять Герою!", - йдеться у повідомленні.

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