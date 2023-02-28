Захищаючи Україну, під Бахмутом загинув воїн Владислав Бондаренко. ФОТО
Захищаючи Україну, загинув воїн Владислав Бондаренко.
Про це повідомив у фейсбуці мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову трагічна звістка прийшла в нашу громаду. І знову молодий хлопець, якому б ще жити і жити. Неподалік Бахмута загинув мешканець села Козинці Владислав Бондаренко. Йому було всього 25 років. Він віддав за Україну найдорожче з того, що мав...Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Владислава. Вічна пам'ять Герою!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+42 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар28.02.2023 16:21 Посилання
+40 время
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+27 Vadim Izumov #511001
показати весь коментар28.02.2023 16:27 Посилання
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Svitla Pam'yat'...
Поки Українці боронять Україну, така собі особа, як безумна вчергове маніпулює у Комітеті ВРУ, -
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/bezgluzdo-proponuyut-vidklikati-z-komitetu-bezpeki-radi-50307397.html https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/bezgluzdo-proponuyut-vidklikati-z-komitetu-bezpeki-radi-50307397.html
А Стефанчук знову мовчить, «чомусь», витріщивши очі!!
Или совсем не писать