Росія вербує у Лівані палестинських найманців для участі у війні проти України, – ЗМІ
За даними близькосхідного англомовного видання The Media Line, Росія в Лівані займається вербуванням палестинських найманців для участі у війні в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Джерело у службі безпеки Лівану повідомило виданню, що вербування палестинських бойовиків на війну в Україні ведуть особи, нібито пов'язані з посольством Палестини в Лондоні. Вербування йде, зокрема, у найбільшому в Лівані таборі біженців Айн аль-Гільва.
Перевага в процесі вербування надається особам, які народилися після 1969 року, оскільки вони, як правило, не перебувають у Лівані на офіційному обліку і їм простіше залишити Ліван, не привертаючи уваги державних служб.
Росія обіцяє найманцям "підйомні" $350 і щомісячні виплати, зокрема членам сім'ї, що залишилися в Лівані. Видання зазначає, що це серйозний стимул через вкрай тяжку соціальну ситуацію в таборах палестинських біженців.
Як стверджує видання, вербування йде під контролем угрупування Хезболла, яке також відправляє до України своїх бойовиків, які мають досвід управління безпілотниками. Більшість найманців, однак, становлять прихильники угруповання ФАТХ, яке зараз є керівним у Палестинській автономії, а також партії Народний фронт звільнення Палестини.
До України, за інформацією The Media Line, вже відправлено приблизно три сотні палестинців.
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Единственное, что им нравится до экстаза, это взять в руки автомат и грозно им размахивать. Интересное, кстати, замечание по этому поводу. Автомат для араба то же самое, что для русского "вани" бутылка. Ваня хмелеет от водки, а Муххамед от оружия. И тот и этот имеют от предмета своего "обожания" тяжелое похмелье, но даже зная о последствиях, и в мыслях нет отказаться от предмета своей "любви".
От і з тими арабами так - оголосить що закопуватимуть з салом в роті
Лівії
Сирії
Афганістану
Кореї
Якось і пох.
і ким є після цього Московія?
- правильно, недодержава-терорист, спонсор усамбенладанов та моторолл
Вони до жаху не ******* холоду, для них +40° самий раз!