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Новини Війна
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Росія вербує у Лівані палестинських найманців для участі у війні проти України, – ЗМІ

біженці,сирія,табір

За даними близькосхідного англомовного видання The Media Line, Росія в Лівані займається вербуванням палестинських найманців для участі у війні в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Джерело у службі безпеки Лівану повідомило виданню, що вербування палестинських бойовиків на війну в Україні ведуть особи, нібито пов'язані з посольством Палестини в Лондоні. Вербування йде, зокрема, у найбільшому в Лівані таборі біженців Айн аль-Гільва.

Перевага в процесі вербування надається особам, які народилися після 1969 року, оскільки вони, як правило, не перебувають у Лівані на офіційному обліку і їм простіше залишити Ліван, не привертаючи уваги державних служб.

Росія обіцяє найманцям "підйомні" $350 і щомісячні виплати, зокрема членам сім'ї, що залишилися в Лівані. Видання зазначає, що це серйозний стимул через вкрай тяжку соціальну ситуацію в таборах палестинських біженців.

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Як стверджує видання, вербування йде під контролем угрупування Хезболла, яке також відправляє до України своїх бойовиків, які мають досвід управління безпілотниками. Більшість найманців, однак, становлять прихильники угруповання ФАТХ, яке зараз є керівним у Палестинській автономії, а також партії Народний фронт звільнення Палестини.

До України, за інформацією The Media Line, вже відправлено приблизно три сотні палестинців.

Автор: 

Ліван (122) Палестина (71) росія (65829) найманці рф (2063)


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Топ коментарі
+24
Верно подмечено. Воевать они не умеют. Но любят.
Единственное, что им нравится до экстаза, это взять в руки автомат и грозно им размахивать. Интересное, кстати, замечание по этому поводу. Автомат для араба то же самое, что для русского "вани" бутылка. Ваня хмелеет от водки, а Муххамед от оружия. И тот и этот имеют от предмета своего "обожания" тяжелое похмелье, но даже зная о последствиях, и в мыслях нет отказаться от предмета своей "любви".
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28.02.2023 19:22
+18
В Ліванських засобах масової інформації запустить повідомлення про те, що у разі попадання палестинця в український полон він буде ОБОВ'ЯЗКОВО зашитий у свинячі шкури та викинутий на обід собачій зграї.
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28.02.2023 19:19
+14
Лапатнікі вже закінчуються, а малі народи вже посилають за рускім кораблем.
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28.02.2023 19:13
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Лапатнікі вже закінчуються, а малі народи вже посилають за рускім кораблем.
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28.02.2023 19:13 Відповісти
А они воевать то хоть умеют? Терроризм исподтишка и война - это разные вещи.
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28.02.2023 19:13 Відповісти
Верно подмечено. Воевать они не умеют. Но любят.
Единственное, что им нравится до экстаза, это взять в руки автомат и грозно им размахивать. Интересное, кстати, замечание по этому поводу. Автомат для араба то же самое, что для русского "вани" бутылка. Ваня хмелеет от водки, а Муххамед от оружия. И тот и этот имеют от предмета своего "обожания" тяжелое похмелье, но даже зная о последствиях, и в мыслях нет отказаться от предмета своей "любви".
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28.02.2023 19:22 Відповісти
Так вот и я о том-же. В молодости довелось встречаться с этими "детьми" Ясира Арафата. Они больные на всю голову.
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28.02.2023 19:29 Відповісти
головная боль лечится пулей в башку
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28.02.2023 19:35 Відповісти
Эта болезнь хорошо лечится пару пулями. Тут начинаю понимать китайцев.
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28.02.2023 20:21 Відповісти
по большому счету - да хорош байтить. типа страху нагоняете. мясорубка для всех.
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28.02.2023 19:14 Відповісти
ну эти "паляниця" точно не смогут выговорить
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28.02.2023 19:18 Відповісти
За то будет смешно. Но недолго... для них.
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28.02.2023 20:22 Відповісти
В Ліванських засобах масової інформації запустить повідомлення про те, що у разі попадання палестинця в український полон він буде ОБОВ'ЯЗКОВО зашитий у свинячі шкури та викинутий на обід собачій зграї.
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28.02.2023 19:19 Відповісти
👍
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28.02.2023 19:22 Відповісти
Еще проще распространить слух что рашисты кормят всех своих солдат и наемников свиной тушонкой.
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28.02.2023 19:30 Відповісти
Можна. Це прямо перед повідомленням про полон і свинячі шкури.
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28.02.2023 19:33 Відповісти
Ну ето само собой. Из еды у нас только свинина. Так что или будет жрать или сдохнет с голоду.
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28.02.2023 21:00 Відповісти
А перед смертю його щедро нагодують салом.
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28.02.2023 19:32 Відповісти
А нам треба пустити утку в Лівані, що кожна наша куля змазана свинячим салом
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28.02.2023 19:35 Відповісти
Тобі шкури не жаль? Та ще морочиться - зашивать?! У нас колись кілька сімей євреїв жило Всі - люди як люди а одна сімйка - "відбиті на голову" І їх синок почав лізти до нас у компанію Інші двоє хлопців - нормальні а цей усе себе "виставляв" Тільки щось не так - "гонор показує" І нас "гоями" обзиває Спитався батька - "Що це таке?" Старий пояснив І от почали ми брать з собою на "гульки" шматок сала і бинта з мотузкою І тільки почули "гой" як скрутили Зв"язали руки за спиною і намазали салом пику Руки трохи підтягли догори і як тільки він кричать зібрався - сало йому в рот і бинтом зав"язали А потім відпустили Мамашка його дільничному скаргу накатала Ну викликав він батьків А що робить? нам по 12-13 років! Старий правда вилаяв Але потім сміявся А та сімейка через кілька місяців з"їхала кудись - бо з ними люди й здоровкаться перестали а на ринку - продукти продавать
От і з тими арабами так - оголосить що закопуватимуть з салом в роті
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28.02.2023 20:09 Відповісти
Осетины,абхазы и прочие видимо уже закончились.
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28.02.2023 19:22 Відповісти
Отже,були вже найманці з:
Лівії

Сирії

Афганістану

Кореї

Якось і пох.
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28.02.2023 19:23 Відповісти
Кацапи вербують подібних до себе. Лайно до лайна.
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28.02.2023 19:28 Відповісти
одни террористы вербуют других террористов.от Израиля эта мразь ***** хорошей 75 лет получала,захотела ещё от Украины получить?!
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28.02.2023 19:33 Відповісти
Украине пора прекратить поддерживать "палестинский" народ
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01.03.2023 00:12 Відповісти
навколо Московії кучкуються усі терористи Світу...
і ким є після цього Московія?
- правильно, недодержава-терорист, спонсор усамбенладанов та моторолл
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28.02.2023 19:36 Відповісти
Почему то вспомнился хозяин ганделыка в Киеве на Житомирской. Когда говорили с ним что он думает про АТО, он говорил что палестинец, и дома они привыкли к войне.
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28.02.2023 19:37 Відповісти
Почекаю наступне інтерв'ю Буданова, він правду розкаже...
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28.02.2023 19:37 Відповісти
А жопи в них, ліванців, не замерзнуть в Україні!
Вони до жаху не ******* холоду, для них +40° самий раз!
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28.02.2023 19:47 Відповісти
А все потому что бабла навалом.
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28.02.2023 19:52 Відповісти
ПОДОНКИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ. Касса, как и прежде, на ЛУБЯНКЕ... Прошло больше 100 лет, но ничего не изменилось. Всё тот же всемирный диверсионно-подрывной КОМИНТЕРН. Меняются только названия и флажки...
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28.02.2023 19:53 Відповісти
baranov v plen ne brat' !!!
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28.02.2023 20:05 Відповісти
Українські воїни можуть вивчити етнознавство, не полишаючи окопи? Можливо в деякій мірі це і прикольно. Якщо ж серйозно, то це краще, ніж скажімо ті ж буряти. Бо буряти накачані попагандою, а для бедуїнів це просто бізнес і нічого особистого.
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28.02.2023 20:25 Відповісти
Эти выродки к бедуинам никакого отношения не имеют.
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28.02.2023 23:34 Відповісти
Этих выбл.дков еще не хватало. Кстати, здесь недавно кто-то печалился за участь " угнетаемого народа Палестины, лишенного родины изральской военщиной". А оно во как обернулось, изральские военные в ВСУ , а угнетенные *********** у кацапа на подхвате.
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28.02.2023 23:33 Відповісти
Отак Палестина і стане жіночим регіоном...
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01.03.2023 06:47 Відповісти
 
 