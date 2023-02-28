Росія вербує у Лівані палестинських найманців для участі у війні проти України, – ЗМІ

За даними близькосхідного англомовного видання The Media Line, Росія в Лівані займається вербуванням палестинських найманців для участі у війні в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Джерело у службі безпеки Лівану повідомило виданню, що вербування палестинських бойовиків на війну в Україні ведуть особи, нібито пов'язані з посольством Палестини в Лондоні. Вербування йде, зокрема, у найбільшому в Лівані таборі біженців Айн аль-Гільва.

Перевага в процесі вербування надається особам, які народилися після 1969 року, оскільки вони, як правило, не перебувають у Лівані на офіційному обліку і їм простіше залишити Ліван, не привертаючи уваги державних служб.

Росія обіцяє найманцям "підйомні" $350 і щомісячні виплати, зокрема членам сім'ї, що залишилися в Лівані. Видання зазначає, що це серйозний стимул через вкрай тяжку соціальну ситуацію в таборах палестинських біженців.

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Як стверджує видання, вербування йде під контролем угрупування Хезболла, яке також відправляє до України своїх бойовиків, які мають досвід управління безпілотниками. Більшість найманців, однак, становлять прихильники угруповання ФАТХ, яке зараз є керівним у Палестинській автономії, а також партії Народний фронт звільнення Палестини.

До України, за інформацією The Media Line, вже відправлено приблизно три сотні палестинців.