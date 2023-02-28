Інтернет асоціація України виступила проти рішення про фільтрацію "шахрайських сайтів", що може призвести до довільного блокування будь-яких ресурсів

Інтернет Асоціація України звернулася до президента В.Зеленського, секретаря РНБО О.Данілова, керівнка СБУ В.Малюка, начальника Генштабу С.Шаптали, керівника ГУР Міноборони К.Буданова та Керівника Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій О. Титаренка із проханням призупинити дію розпорядження про впровадження системи фільтрації фішингових доменів, що може призвести до того, що можна буде довільно блокувати будь-які сайти в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Інтернет Асоціаіції України.

У заяві зазначається: "Щодо неприйнятних ризиків для національної безпеки України у Розпорядженні НЦУ від 30.01.2023 № 67/850.

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами електронних комунікацій, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з наступним.

Розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій від 30.01.2023 № 67/850 "Про впровадження системи фільтрації фішингових доменів" (далі – Розпорядження) встановлює централізований механізм автоматичного блокування інтернет-ресурсів, декларований як система фільтрації фішингових доменів.

Насправді ця система може бути з легкістю використана для блокування доступу до будь-яких інтернет-ресурсів. Фактично створюється централізований механізм для автоматичного блокування довільного переліку інтернет-ресурсів всіма українськими провайдерами. Важко переоцінити негативні наслідки для України в разі отримання ворогом доступу до цього механізму".

"Отже, під приводом протидії фішинговим сайтам закладається потужна загроза, по суті - "троянський кінь". На жаль, Розпорядження залишається чинним, а 2 березня спливає термін його виконання операторами електронних комунікацій.

Зважаючи на зазначене, закликаємо терміново скасувати Розпорядження від 30.01.2023 № 67/850 або принаймні призупинити його виконання до фахової оцінки можливих загроз, яка має здійснитися за участі професійних представників сфери електронних комунікацій, а також опрацювання альтернативних шляхів протидії фішингу з прийнятним рівнем ризику. Такі механізми існують в цивілізованих країнах", - підкреслюється у заяві.