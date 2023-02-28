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Інтернет асоціація України виступила проти рішення про фільтрацію "шахрайських сайтів", що може призвести до довільного блокування будь-яких ресурсів

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Інтернет Асоціація України звернулася до президента В.Зеленського, секретаря РНБО О.Данілова, керівнка СБУ В.Малюка, начальника Генштабу С.Шаптали, керівника ГУР Міноборони К.Буданова та Керівника Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій О. Титаренка із проханням призупинити дію розпорядження про впровадження системи фільтрації фішингових доменів, що може призвести до того, що можна буде довільно блокувати будь-які сайти в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Інтернет Асоціаіції України.

У заяві зазначається: "Щодо неприйнятних ризиків для національної безпеки України у Розпорядженні НЦУ від 30.01.2023 № 67/850.

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 230 субєктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами електронних комунікацій, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з наступним.

Розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій від 30.01.2023 № 67/850 "Про впровадження системи фільтрації фішингових доменів" (далі – Розпорядження) встановлює централізований механізм автоматичного блокування інтернет-ресурсів, декларований як система фільтрації фішингових доменів.

Насправді ця система може бути з легкістю використана для блокування доступу до будь-яких інтернет-ресурсів. Фактично створюється централізований механізм для автоматичного блокування довільного переліку інтернет-ресурсів всіма українськими провайдерами. Важко переоцінити негативні наслідки для України в разі отримання ворогом доступу до цього механізму".

"Отже, під приводом протидії фішинговим сайтам закладається потужна загроза, по суті - "троянський кінь". На жаль, Розпорядження залишається чинним, а 2 березня спливає термін його виконання операторами електронних комунікацій.

Зважаючи на зазначене, закликаємо терміново скасувати Розпорядження від 30.01.2023 № 67/850 або принаймні призупинити його виконання до фахової оцінки можливих загроз, яка має здійснитися за участі професійних представників сфери електронних комунікацій, а також опрацювання альтернативних шляхів протидії фішингу з прийнятним рівнем ризику. Такі механізми існують в цивілізованих країнах", - підкреслюється у заяві.

Автор: 

інтернет (2018) блокування (661)


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Топ коментарі
+22
Комусь дуже хочеться мати в Україні свій аналог Роскомнадзора
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28.02.2023 19:40
+18
привіт рашка та хйло
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28.02.2023 19:35
+16
Переживаю за Цензор. Зешмарклі можуть спокійно закрити. Бутусов ми з тобою.
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28.02.2023 19:41
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привіт рашка та хйло
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28.02.2023 19:35 Відповісти
Та да, маленькое ***** пытается построить здесь уменьшенную копию оркостана. Это путь к поражению, путь в никуда.
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28.02.2023 20:14 Відповісти
Не переймайтеся, три проукраїнські телеканали зовсім викинули "5-й", "експрессо" і "прямий" і нічого. Думаю ще потерпимо рік, а там викинемо "1+1" і буде видно, хто ще заслуговує на цю процедуру.
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28.02.2023 19:35 Відповісти
Їх цих підарасів-шахраїв і до війни було багато, а зараз аж кишить. На жаль люди у віці дуже часто попадають в їх тенета. Молодих дебілів не жалко
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28.02.2023 19:35 Відповісти
та вы и так уже поблокировали все, что только можно. вы лочите все на свете - за книги, за лекарства, за фильмы. вы ******* тупо все. вы должны не заниматься куйней, а блочить то, где кацапы зарабатывают гроши - твич, ютуб, фейс и твич.
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28.02.2023 19:36 Відповісти
пока, цензор.
хєрмачата почнуть з тебе
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28.02.2023 19:39 Відповісти
Комусь дуже хочеться мати в Україні свій аналог Роскомнадзора
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28.02.2023 19:40 Відповісти
Переживаю за Цензор. Зешмарклі можуть спокійно закрити. Бутусов ми з тобою.
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28.02.2023 19:41 Відповісти
В любом случаи будут пытаться прикрывать свободу слова в Украине, начало было заложено когда человек который шил дела на активистов Майдана при Януковиче с подозреваемого за взятку стал куратором правоохранительной системы ДБР, СБУ и Прокуратуры я имею ввиду Татарова, потом топ чиновники с коррупционными схемами ноль посадок максимум отставка так как ОП в доле и шоколадные отношения Ермака с ОПЗЖ а также заход Ермаковского фунта в строительные фонды Столара, теперь мы имеем своего путина переплюнувшего Януковича вечно не пьяного а под каким то кайфом Зеленского, при любой узурпации власти будут глушить свободную прессу
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01.03.2023 04:26 Відповісти
Ми за декілька кроків про визнання 5.ua, censor.net, prm.ua шахрайськими сайтами. Бо вони Боневтіка I-го недостатньо вихваляють.
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28.02.2023 19:43 Відповісти
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28.02.2023 19:43 Відповісти
Цензор за такого закону знесуть одним з перших.
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28.02.2023 19:45 Відповісти
Нах. інтернет асоціацію! блокувати любі сайти, що несуть загрозу нацбезпеці і країні, прізвища з.ясовувати після. В країні війна!
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28.02.2023 19:45 Відповісти
лол. почнуть з патріотичних
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28.02.2023 19:49 Відповісти
Точно? Вот если у нас война, то почему группа каналов Г+Г, принадлежащих негражданам Украины Коломойскому и Медведчуку, которые находятся под расследованием СБУ, до сих пор вещают в едином е@ломарафоне? И даже расширили сетку своего вещания. Как вообще такое возможно во время войны?
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28.02.2023 20:19 Відповісти
..а скільки потрібних, корисних для інженерів кацапських технічних сайтів було бездумно, усі поспіль, заблоковано, що може гальмувати певні виробничі процеси...
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28.02.2023 19:52 Відповісти
З цього і кацапи починали... А закінчили блоківанням усього і вся і перетворенням на рабське стадо.
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28.02.2023 19:58 Відповісти
а кто директор в интернет-ассоциации? если что я могу быть.. или это типа офисная контора преза по важности?
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28.02.2023 20:07 Відповісти
Є пропозиція Цензору заздалегідь створити дзеркало в .onion
А взагалі то все стрімко рухається до диктатури і війною це виправдати не можна. США й під час війни залишалися більш-менш демократичною країною. І це мотивація пакувати речи. Ну ніхто ж не думає, що черговий Майдан щось виправить?
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28.02.2023 20:26 Відповісти
Ну от, мій сайт http://www.bible-for-you.org/ Роскомнадзором заборонений, на черзі укрЗЕнадзор. Причина знайдеться
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28.02.2023 20:38 Відповісти
Ну лінк на свій сайт з відвідуванням в 1.3 млн унікальних користувачів на місяць давати не буду, як автор вище, але вискажу свою думку, як людина, що трохи про це все знає. ВЖЕ ***** є міжнародний механізм захисту від такої хєрні. Це сертифікат HTTPS. А оці всі штуки від Фьодора - це реально механізм або для відмивання грошей, або в майбутньому інструмент цензури.
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28.02.2023 20:59 Відповісти
О Господі Боже мій пан Іван з ІнАУ зовсім пригорів, таке враження наче це в його інтересах ******* бабкі з карток у пенсів)) жесть, може, а може через 1000000 год сонце вибухне так шо ***** на нього не дивитися вже сьогодні??? хахахаха
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28.02.2023 21:35 Відповісти
 
 