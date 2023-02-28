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Новини
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Україна проведе аудит законодавства на відповідність праву Євросоюзу, - Шмигаль

шмигаль

Український уряд для якнайшвидшого початку переговорів про вступ до Європейського Союзу ініціює самоаудит законодавства на відповідність європейському.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу уряду, про це на засіданні уряду у вівторок заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наразі важливо провести точну оцінку наших зусиль, побачити слабкі місця та зрозуміти, де слід посилитися. Для цього ухвалюємо постанову про селф-скринінг (або самоаудит) українського законодавства на предмет його відповідності європейським стандартам", – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Згідно з рішенням Кабміну, до 30 червня 2023 року міністерства та центральні органи виконавчої влади мають здійснити самоаудит, а до 30 серпня – подати уряду звіт з пропозиціями, як узгодити секторальне законодавство відповідно до права ЄС.

Координуватиме процес віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Також читайте: Членство України в ЄС у найближчому майбутньому - реалістична мета, - Шмигаль

Автор: 

закон (2837) Шмигаль Денис (4632)


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Топ коментарі
+8
Не відповідає в жодному разі, але в марафоні, звісно, про це не скажуть.
Всі необхідні реформи зроблені з точністю до навпаки...
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28.02.2023 22:28
+4
Дайте догадаюсь.... Аудитом будет заниматься Портнов и Ко?
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28.02.2023 23:04
+3
Чума зелена! Іди у відставку!!!
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28.02.2023 22:57
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28.02.2023 22:26 Відповісти
Не відповідає в жодному разі, але в марафоні, звісно, про це не скажуть.
Всі необхідні реформи зроблені з точністю до навпаки...
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28.02.2023 22:28 Відповісти
якшо його провести то тобі шмигаль пора вішатися
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28.02.2023 22:39 Відповісти
Чума зелена! Іди у відставку!!!
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28.02.2023 22:57 Відповісти
Дайте догадаюсь.... Аудитом будет заниматься Портнов и Ко?
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28.02.2023 23:04 Відповісти
Вони засудять один одного.
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28.02.2023 23:09 Відповісти
Чергова спроба навісити народу локшину на вуха і, підмінив поняття, продовжувати брехати людям, що король не голий, хоча всі бачать що це не так.

ГОЛИЙ король, ГОЛИЙ.

І про це більш ніж красномовно говорить той факт, що ставиться завдання перевірити відповідність окремих статей законів окремих країн ЄС нашим окремих статтям законів. Бо багатьох законів, які роблять демократичні країни (і не тільки ЄС) демократичними, у нас просто немає. Ні з чим порівнювати. Наприклад, закону про тарифну сітку зарплат держслужбовців. Тобто тих громадян (у нас чиновників), які отримують зарплати з бюджету. А інши закони, наприклад Податковий Кодекс, побудовані на зовсім інших принципах, зарплати нараховуються брутто, і податки на особисті доходи сплачує кожний громадянин в залежності від того, на що він витратив ці доходи...

Звісно, вся свита голого короля буде стверджувати, що все ОК, що це тонке мереживо і тончайша вуаль, а не повітря і тотальна брехня, а насправді король голий...

А перевірити, чи відповілають наши закони Конституції України не бажаєте, панове? Це було б більш адекватно. Наприклад, чому б не поручити КС перевірити чи відповідає Конституції України Закон про Конституційний Суд. Чи насправді зарплати і пенсії суддів КС на рівні зарплат і пенсій суддів Верховного Суду (тобто згідно розділам ІХ і Х Закону про Судоустрій), які досягають 500 тис.грн і 300тис.грн відповідно вкладається в таке ключове поняття Конституції як РІВНОПРАВ'Я.

Нарід чомусь вважає, що рівноправ'я це - коли права у людей рівні і для всіх громадян один закон. А не різні закони для суддів (закони про КС і про Судоустрій) і для звичайного середнього громадянина України (закон про пенсійне страхування). 500тис.грн і 14тис.грн (співвідношення зарплат 30:1). Необмежена і 300тис.грн пенсія суддів (і інших держслужбовців) і обмежена 15тис.грн пенсія СЕРЕДНЬОГО громадянина - це рівноправ'я?

А ці ж захмарні зарплати і пенсії з казни, тобто з податків того самого середньго громадянина України. Чи хтось питав його чи він згоден платити 30 паразитам (судлям КС) зарплату в 30 разів більшу, ніж сам заробляє, і пенсію в 100 разів більшу ніж своя? Причому пенсія судді КС ще й блюзнірськи називається солідарною, бо платиться з фондів ПФУ в тих самих закладах...

Хіба то суд? Хіба то судді? Це свита голого короля, яка потрібна лише для того, щоб брехати людям, що він не голий...
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01.03.2023 03:43 Відповісти
Лайкфак от Шмыгаля: Как выжить на 50 долларов в месяц
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01.03.2023 06:19 Відповісти
Забув уточнення, якщо нас оберуть у 2024 році.
Ми вас зробим ще раз
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01.03.2023 08:05 Відповісти
 
 