Україна проведе аудит законодавства на відповідність праву Євросоюзу, - Шмигаль

Український уряд для якнайшвидшого початку переговорів про вступ до Європейського Союзу ініціює самоаудит законодавства на відповідність європейському.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу уряду, про це на засіданні уряду у вівторок заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наразі важливо провести точну оцінку наших зусиль, побачити слабкі місця та зрозуміти, де слід посилитися. Для цього ухвалюємо постанову про селф-скринінг (або самоаудит) українського законодавства на предмет його відповідності європейським стандартам", – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Згідно з рішенням Кабміну, до 30 червня 2023 року міністерства та центральні органи виконавчої влади мають здійснити самоаудит, а до 30 серпня – подати уряду звіт з пропозиціями, як узгодити секторальне законодавство відповідно до права ЄС.

Координуватиме процес віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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