Україна проведе аудит законодавства на відповідність праву Євросоюзу, - Шмигаль
Український уряд для якнайшвидшого початку переговорів про вступ до Європейського Союзу ініціює самоаудит законодавства на відповідність європейському.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу уряду, про це на засіданні уряду у вівторок заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Наразі важливо провести точну оцінку наших зусиль, побачити слабкі місця та зрозуміти, де слід посилитися. Для цього ухвалюємо постанову про селф-скринінг (або самоаудит) українського законодавства на предмет його відповідності європейським стандартам", – цитує Шмигаля пресслужба уряду.
Згідно з рішенням Кабміну, до 30 червня 2023 року міністерства та центральні органи виконавчої влади мають здійснити самоаудит, а до 30 серпня – подати уряду звіт з пропозиціями, як узгодити секторальне законодавство відповідно до права ЄС.
Координуватиме процес віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
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ГОЛИЙ король, ГОЛИЙ.
І про це більш ніж красномовно говорить той факт, що ставиться завдання перевірити відповідність окремих статей законів окремих країн ЄС нашим окремих статтям законів. Бо багатьох законів, які роблять демократичні країни (і не тільки ЄС) демократичними, у нас просто немає. Ні з чим порівнювати. Наприклад, закону про тарифну сітку зарплат держслужбовців. Тобто тих громадян (у нас чиновників), які отримують зарплати з бюджету. А інши закони, наприклад Податковий Кодекс, побудовані на зовсім інших принципах, зарплати нараховуються брутто, і податки на особисті доходи сплачує кожний громадянин в залежності від того, на що він витратив ці доходи...
Звісно, вся свита голого короля буде стверджувати, що все ОК, що це тонке мереживо і тончайша вуаль, а не повітря і тотальна брехня, а насправді король голий...
А перевірити, чи відповілають наши закони Конституції України не бажаєте, панове? Це було б більш адекватно. Наприклад, чому б не поручити КС перевірити чи відповідає Конституції України Закон про Конституційний Суд. Чи насправді зарплати і пенсії суддів КС на рівні зарплат і пенсій суддів Верховного Суду (тобто згідно розділам ІХ і Х Закону про Судоустрій), які досягають 500 тис.грн і 300тис.грн відповідно вкладається в таке ключове поняття Конституції як РІВНОПРАВ'Я.
Нарід чомусь вважає, що рівноправ'я це - коли права у людей рівні і для всіх громадян один закон. А не різні закони для суддів (закони про КС і про Судоустрій) і для звичайного середнього громадянина України (закон про пенсійне страхування). 500тис.грн і 14тис.грн (співвідношення зарплат 30:1). Необмежена і 300тис.грн пенсія суддів (і інших держслужбовців) і обмежена 15тис.грн пенсія СЕРЕДНЬОГО громадянина - це рівноправ'я?
А ці ж захмарні зарплати і пенсії з казни, тобто з податків того самого середньго громадянина України. Чи хтось питав його чи він згоден платити 30 паразитам (судлям КС) зарплату в 30 разів більшу, ніж сам заробляє, і пенсію в 100 разів більшу ніж своя? Причому пенсія судді КС ще й блюзнірськи називається солідарною, бо платиться з фондів ПФУ в тих самих закладах...
Хіба то суд? Хіба то судді? Це свита голого короля, яка потрібна лише для того, щоб брехати людям, що він не голий...
Ми вас зробим ще раз