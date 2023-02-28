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Північну частину країни атакують ворожі безпілотники
Ввечері 28 лютого у північних областях України оголошено повітряну тривогу. За попередньою інформацією на цей регіон летять іранські безпілотники-камікадзе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Андрія Цаплієнка.
У повідомленні зазначається: "Загроза атаки "Шахідами" по країні найближчим часом з північного напрямку. Щонайменше 2 дрони-камікадзе в Чернвгівський області".
Топ коментарі
+7 Petrov Viktor
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+3 Kan Kan #518965
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+3 Petrov Viktor
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Писали шо Газпром даже увеличил прокачку газа через Украину..