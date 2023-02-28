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Північну частину країни атакують ворожі безпілотники

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Ввечері 28 лютого у північних областях України оголошено повітряну тривогу. За попередньою інформацією на цей регіон летять іранські безпілотники-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Андрія Цаплієнка.

У повідомленні зазначається: "Загроза атаки "Шахідами" по країні найближчим часом з північного напрямку.  Щонайменше  2 дрони-камікадзе в Чернвгівський області".

Читайте також: Над Чернігівщиною збили 3 шахеди, - ОК "Північ"

Автор: 

Чернігівщина (1584) дрони (4838) Повітряні сили (2726) повітряна тривога (931)


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Топ коментарі
+7
Шоб вы сдохли маньяки рашисты вместе с иранскими террористами, миллионы иголок в вашы куклы.
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28.02.2023 23:44
+3
Главное чтобы по съемочной площадке не попали, а то страна без видосиков останется
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28.02.2023 23:15
+3
Пора уже в иран наведаться бавовне по крупному.
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28.02.2023 23:48
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Не обов'язково північну частину ...просто залетіли з півночі
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28.02.2023 23:05 Відповісти
Це що, іранці знову свої ''мапєди'' підігнали?
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28.02.2023 23:09 Відповісти
Главное чтобы по съемочной площадке не попали, а то страна без видосиков останется
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28.02.2023 23:15 Відповісти
''Страна'' без відосіка переживе. А ось в когось ''ломка'' почнеться
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28.02.2023 23:36 Відповісти
Ище не разу не чув шо б хто небеть долбанул по газопроводу
Писали шо Газпром даже увеличил прокачку газа через Украину..
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01.03.2023 00:25 Відповісти
Ну що за нахрін? Два дні тому британська розвідка відрапортувала, що в кацапів шахеди закінчились, і знов на тобі...
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28.02.2023 23:37 Відповісти
Шоб вы сдохли маньяки рашисты вместе с иранскими террористами, миллионы иголок в вашы куклы.
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28.02.2023 23:44 Відповісти
Пора уже в иран наведаться бавовне по крупному.
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28.02.2023 23:48 Відповісти
откуда они пускают? с беларуси?
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01.03.2023 00:11 Відповісти
Черновцы оказывается на севере страны...Говорила мне мама-учи сынок географию.
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01.03.2023 00:50 Відповісти
 
 