Північну частину країни атакують ворожі безпілотники

Ввечері 28 лютого у північних областях України оголошено повітряну тривогу. За попередньою інформацією на цей регіон летять іранські безпілотники-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Андрія Цаплієнка.

У повідомленні зазначається: "Загроза атаки "Шахідами" по країні найближчим часом з північного напрямку. Щонайменше 2 дрони-камікадзе в Чернвгівський області".

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