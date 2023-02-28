122 тіла з масового поховання під Ізюмом залишаються неідентифікованими, - Нацполіція

Залишаються неідентифікованими 122 тіла з масового поховання під Ізюмом, яке було виявлено після деокупації Харківщині.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У справі про ізюмське місце масового поховання – на превеликий жаль, людей там хоронили неналежним чином, і стан тіл загиблих дуже поганий – у нас залишається 122 невпізнаних жертви, які загинули в результаті російської агресії", - сказав Болвінов.

Поліцейський повідомив, що отримано ДНК-профілі всіх загиблих, і слідство очікує, що звернуться родичі загиблих.

Як пириклад ідентифікації Болвінов навів історію дитячого письменника Володимира Вакуленка, якого російські окупанти силоміць забрали з дому та вбили.

"Коли вони його посадили в автомобіль з написом "Z", то останні його слова, які чули свідки, це "Слава Україні", і після цього його більше ніхто не бачив. Уже потім його знайшли вбитим біля дороги поблизу Капитолівки, тіло пролежало близько місяця. Потім його поховали. Після звільнення територій було виділено ДНК-профіль, ми ще не знали, хто це. Потім відібрали ДНК у його батька", - розповів Болвінов. Наразі у слідства є інформація про тих осіб, які забирали Вакуленка з дому, про місце, де його утримували, з’ясовується, хто саме застрелив письменника.

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Нагадуємо, після звільнення Ізюма у вересні 2022 року правоохоронці виявили в лісі неподалік міста масове поховання. З нього вилучили 451 тіло цивільних осіб (198 чоловіків, 212 жінок, 7 дітей) і 22 військовослужбовців ЗСУ.