ЗСУ знищили російські ДРГ, які пересувались на моторних плавзасобах по Дніпро-Бузькому лиману, - ОК "Південь"

Українські захисники ліквідували російські ДРГ, які пересувались поміж островів Дніпро-Бузького лиману

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Обстріли правобережжя ворог не припиняє. На жаль, серед місцевих мешканців за першу половину дня є щонайменше 4 загиблих та 5 поранених. Внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних та багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, дитячий садок, господарські споруди, автівки, системи комунікацій", - пишуть в ОК.

Поміж островів Дніпро-Бузького лиману ЗСУ ліквідували ДРГ росіян, яка пересувалась на двох переобладнаних цивільних моторних плавзасобах.

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