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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЗСУ знищили російські ДРГ, які пересувались на моторних плавзасобах по Дніпро-Бузькому лиману, - ОК "Південь"

рф,армія,найманці

Українські захисники ліквідували російські ДРГ, які пересувались поміж островів Дніпро-Бузького лиману

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Обстріли правобережжя ворог не припиняє. На жаль, серед місцевих мешканців за першу половину дня є щонайменше 4 загиблих та 5 поранених. Внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних та багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, дитячий садок, господарські споруди, автівки, системи комунікацій", - пишуть в ОК.

Поміж островів Дніпро-Бузького лиману ЗСУ ліквідували ДРГ росіян, яка пересувалась на двох переобладнаних цивільних моторних плавзасобах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони знищили 2 човни, які готувались для російських ДРГ у дельті Дніпра, - ОК "Південь"

Автор: 

Дніпро (3295) диверсія (355)


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Кинорежиссер Карен Шахназаров допустил поражение России в войне: «Эта ситуация действительно грозит нам самыми тяжелыми последствиями в случае нашего проигрыша. А проигрыш надо допускать! Я не согласен с теми, кто говорит: «Мы победим»... К Украине надо относиться и к Зеленскому серьезно. Он опасен! Он не прост, он энергичен, он в этой истории играет большую роль… Ситуация для нас опасная... Не надо обольщаться... Да, сегодня общество стабильно. Но оно было стабильно и в 1916 году, а потом раз - вдруг выяснилось, что не стабильно. Это опасная ситуация».

При этом Соловьев во время своего эмоционального монолога указал, что «Запад должен понимать: мы не остновимся на Украине».
ВИДЕО

https://t.me/haqqin_azz/53477
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01.03.2023 01:26 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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01.03.2023 01:36 Відповісти
Мордор полыхает. Уже и в Ульяновске и Краснодаре - https://www.youtube.com/watch?v=nTGZX67iNfM
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01.03.2023 01:38 Відповісти
Човни жалко.
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01.03.2023 01:40 Відповісти
Отут для Гюрзи саме воно.Потрібно побільше таких катерів.
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01.03.2023 01:45 Відповісти
там их на берегу прятать особо негде - ширина лимана три, максимум пять км, всё видно как на ладони, разных гражданских вокруг полно, риски поражения такой цели с противоположного берега очень высокие. Так что всё что сейчас может плавать по лиману, легко разбирается с берега из ПТРК. Не говоря уже о том, что дрон с лазерным дальномером даёт возможность утопить катер двумя снарядами\минами из глубины береговой линии.
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01.03.2023 02:08 Відповісти
К лету там раки будут, как омары !
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01.03.2023 06:27 Відповісти
Во время нереста на моторных лодках плавать нельзя,так что за браконьеров будут.
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01.03.2023 06:44 Відповісти
 
 