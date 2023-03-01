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Лукашенко може сприяти китайсько-російським схемам ухилення від західних санкцій, - ISW

лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко може сприяти китайсько-російським схемам ухилення від санкцій під час офіційного візиту до Пекіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики процитували видання Deutsche Welle, яке писало, що у поїздці Лукашенко підпише пакет угод про розвиток спільних проєктів, торговельно-економічну, інвестиційну, гуманітарну співпрацю та політичну співпрацю з Китаєм.

У звіті йдеться, що раніше диктатор заявляв, що оборонна промисловість Білорусі може виробляти зброю, оскільки країна має доступ до мікроелектроніки, оптики та комплектуючих, імпортованих з інших держав.

Як доказ, в ISW навели слова представників української розвідки про те, що Лукашенко вже допомагав Путіну отримати зброю для війни проти України, постачаючи артилерійські боєприпаси з білоруських складів.

Також читайте: Візит Лукашенка до Пекіна підтверджує бажання Китаю поглибити зв’язки з Росією, - Держдепартамент США

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Вусатий гандон.
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01.03.2023 07:00 Відповісти
хорошо что напомнили - пойду поставлю картошку вариться.
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01.03.2023 07:02 Відповісти
ha... a lukashenko shojyi na generala-********
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01.03.2023 07:08 Відповісти
Тому, що санкції треба ввалити однаково що рфії, що її горбуну-слузі, а не гратися.
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01.03.2023 07:16 Відповісти
Зеля та Єрмак його укриють від санкцій!
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01.03.2023 07:34 Відповісти
Kartofelnoe o4ko podstawil kak kurwa ***** szmata)))
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01.03.2023 20:26 Відповісти
 
 