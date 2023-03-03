Окупанти викрадають мешканців окупованої Херсонщини, які відмовилися передавати свої приватні ділянки, - Генштаб
Представники так званої окупаційної влади Херсонської області здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
"Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Станом на 1 березня цього року близько 200 осіб з цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а у їх будинки розквартировують російських найманців.
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Давид Павлович
показати весь коментар03.03.2023 07:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
sasha lendel
показати весь коментар03.03.2023 08:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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