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Окупанти викрадають мешканців окупованої Херсонщини, які відмовилися передавати свої приватні ділянки, - Генштаб

окупанти

Представники так званої окупаційної влади Херсонської області здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 березня цього року близько 200 осіб з цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а у їх будинки розквартировують російських найманців.

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Автор: 

земля (1686) окупація (6740) Херсонська область (5851)


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Пипец... И кто подсовывает Генштабу такую туфту... В том Боевом и до полномасштабного вторжения больше сотни человек не жило... "Отказались передавать на баланс" Да кто у кого что спрашивает или хотя бы ставит в известность.... В случае чего это ты им должен доказывать что оно твое, а не наоборот... В глухом селе "администрация" вдруг решила участки на баланс поставить)
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03.03.2023 07:31 Відповісти
На Закарпатті теж викрадають людей і вивозять їх у так звані ТЦКіСП.
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03.03.2023 08:08 Відповісти
 
 