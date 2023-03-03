Акумульовано 260 мільйонів гривень на 20 розвідкомплексів "ШАРК" для ЗСУ

Станом на 3 березня в рамках спільної ініціативи мережі ОККО та фонду "Повернись живим" - "ОКО за ОКО", акумульовано вже 260 мільйонів гривень на 20 розвідкомплексів "ШАРК" для військових.

Нагадаємо, мета проєкту – закупити 25 розвідкомплексів загальною вартістю 325 мільйонів гривень. У цю суму входитиме закупівля 25 авто з пунктом управління комплексами, 75 безпілотних літальних апаратів та 25 пускових установок.

Для цього мережа ОККО з 1 листопада 2022 року переказує по 1 гривні з вартості кожного літра брендових видів пального PULLS 95 та PULLS DIESEL у фонд ШАРКів. Придбані комплекси "Повернись живим" розподілятимуть, спираючись на поточну ситуацію на фронті та рекомендації Генштабу ЗСУ.