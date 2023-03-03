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Новини Війна
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Акумульовано 260 мільйонів гривень на 20 розвідкомплексів "ШАРК" для ЗСУ

окко,шарк

Станом на 3 березня в рамках спільної ініціативи мережі ОККО та фонду "Повернись живим" - "ОКО за ОКО", акумульовано вже 260 мільйонів гривень на 20 розвідкомплексів "ШАРК" для військових.

Нагадаємо, мета проєкту – закупити 25 розвідкомплексів загальною вартістю 325 мільйонів гривень. У цю суму входитиме закупівля 25 авто з пунктом управління комплексами, 75 безпілотних літальних апаратів та 25 пускових установок.

Для цього мережа ОККО з 1 листопада 2022 року переказує по 1 гривні з вартості кожного літра брендових видів пального PULLS 95 та PULLS DIESEL у фонд ШАРКів. Придбані комплекси "Повернись живим" розподілятимуть, спираючись на поточну ситуацію на фронті та рекомендації Генштабу ЗСУ.

Автор: 

ОККО (72)


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Топ коментарі
+9
https://t.me/pecherhill Печерский холм

https://telegra.ph/file/6bfb2d5a91a49c04b4563.jpg ​​ 🏛️Господин Притула, остановитесь! Наш канал совершенно не планировался для освещения вашей бурной деятельности!

🦈В Ростовской области России был найден упавший БПЛА "Шарк", деньги на закупку которого активно собирают Фонды Сергея Притулы и "Вернись живым". То как "Шарк" оказался в Ростовской области, эксперты нам объяснили просто. Проходили испытания БПЛА в условях фронта. Первая же встреча "Шарка" с российскими системами радио-электронной борьбы (глушилками) закончилась тем, что канал управления беспилотником был полностью заглушен, самолет потерял управление и полетел по прямой, на территорию контролируемую россиянами. Упал беспилотник когда у него села батарея.

🤦🏼Мы писали, что рано или поздно это откроется и тогда скандала не избежать. https://t.me/pecherhill/827 "Шарк" от российских систем РЕБ защищен никак не лучше, чем штатный армейский БПЛА "Лелека". А стоит он...

🛩️Судите сами. У компании "ДеВиРо" (производителя) волонтеры покупают комплекс "Лелека" по цене эквивалентно 50 тысяч долларов США. В комплекс входит три самолета, съемная камера с поворотной головкой и тепловизор. Запускают "Лелеку" со специального резинового жгута (как из рогатки) что очень удобно, весь механизм запуска упаковывается в один моток.

😉"Шарк" запускают с катапульты, т е этот механизм с собой нужно постоянно возить. Чтобы возить, в комплект комплекса "Шарк" входит чешский полнопрводный микроавтобус "Torsus Terrastorm". А теперь самое интересное - цена комплекса.

🤔1 ноября компания "ОККО" и фонд "Повернись живым" объявили сбор денег для приобретения 25 комплексов "Шарк". Собрать запланировали 325 миллионов гривен. В эту сумму вошли 75 самолетов "Шарк", 25 микроавтобусов "Torsus", катапульта и наземная станция. Не сложно подсчитать что один комплекс в составе микроавтобус+наземка+катапульта+3 самолета стоит 13 миллионов грн или 351 тысячу долларов США. Отнимаем от этой суммы стоимость микроавтобуса "Torsus Terrastorm" (58 тысяч евро или 66 тысяч долларов США) и получаем цену комплекса.

💰285 000 долларов США. "Шарк" стоит более чем в 5,5 раз дороже штатного армейского БПЛА "Лелека" при одинаковой с ним защищенности от действия систем РЕБ.

🎥Мы уже слышали, что на "Шарк" стоит какая то невероятная камера. Но господа! 5,5 раз! Так не бывает!

🤷🏻‍♂️И коррупцией все это не назовешь, т к деньги на проект дает не государство, а ло... извините, неравнодушные граждане.

😎Просто интересно. Сколько еще "Шарков" должно упасть прежде чем общество осознает, что его просто обманывают?
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03.03.2023 15:52
+4
По 300000$ за один комплекс? Це взагалі нормально?
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03.03.2023 15:54
+3
Читав, що шапки це розпил бабла, вони не ефективні і коштують необгрунтовано дорого
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03.03.2023 16:36
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https://t.me/pecherhill Печерский холм

https://telegra.ph/file/6bfb2d5a91a49c04b4563.jpg ​​ 🏛️Господин Притула, остановитесь! Наш канал совершенно не планировался для освещения вашей бурной деятельности!

🦈В Ростовской области России был найден упавший БПЛА "Шарк", деньги на закупку которого активно собирают Фонды Сергея Притулы и "Вернись живым". То как "Шарк" оказался в Ростовской области, эксперты нам объяснили просто. Проходили испытания БПЛА в условях фронта. Первая же встреча "Шарка" с российскими системами радио-электронной борьбы (глушилками) закончилась тем, что канал управления беспилотником был полностью заглушен, самолет потерял управление и полетел по прямой, на территорию контролируемую россиянами. Упал беспилотник когда у него села батарея.

🤦🏼Мы писали, что рано или поздно это откроется и тогда скандала не избежать. https://t.me/pecherhill/827 "Шарк" от российских систем РЕБ защищен никак не лучше, чем штатный армейский БПЛА "Лелека". А стоит он...

🛩️Судите сами. У компании "ДеВиРо" (производителя) волонтеры покупают комплекс "Лелека" по цене эквивалентно 50 тысяч долларов США. В комплекс входит три самолета, съемная камера с поворотной головкой и тепловизор. Запускают "Лелеку" со специального резинового жгута (как из рогатки) что очень удобно, весь механизм запуска упаковывается в один моток.

😉"Шарк" запускают с катапульты, т е этот механизм с собой нужно постоянно возить. Чтобы возить, в комплект комплекса "Шарк" входит чешский полнопрводный микроавтобус "Torsus Terrastorm". А теперь самое интересное - цена комплекса.

🤔1 ноября компания "ОККО" и фонд "Повернись живым" объявили сбор денег для приобретения 25 комплексов "Шарк". Собрать запланировали 325 миллионов гривен. В эту сумму вошли 75 самолетов "Шарк", 25 микроавтобусов "Torsus", катапульта и наземная станция. Не сложно подсчитать что один комплекс в составе микроавтобус+наземка+катапульта+3 самолета стоит 13 миллионов грн или 351 тысячу долларов США. Отнимаем от этой суммы стоимость микроавтобуса "Torsus Terrastorm" (58 тысяч евро или 66 тысяч долларов США) и получаем цену комплекса.

💰285 000 долларов США. "Шарк" стоит более чем в 5,5 раз дороже штатного армейского БПЛА "Лелека" при одинаковой с ним защищенности от действия систем РЕБ.

🎥Мы уже слышали, что на "Шарк" стоит какая то невероятная камера. Но господа! 5,5 раз! Так не бывает!

🤷🏻‍♂️И коррупцией все это не назовешь, т к деньги на проект дает не государство, а ло... извините, неравнодушные граждане.

😎Просто интересно. Сколько еще "Шарков" должно упасть прежде чем общество осознает, что его просто обманывают?
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03.03.2023 15:52 Відповісти
Опис до "джерела інформації":
Печерский холм

17 588 subscribers

Горячие инсайды из самых недр украинской политической элиты. Слухи и сплетни.

Бачу любиш почавкати кацапським гівном зранку?
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03.03.2023 16:42 Відповісти
Па садєржанію? От мерзота. Ліпить кацапські висери з якоїсь помийки і чеше про садєржаніє. Про яке садєржаніє мені з тобою говорити? Твої веселі картинки тут по пару разів на день труть. Йди з-перед очей, чучало.
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03.03.2023 17:13 Відповісти
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03.03.2023 16:48 Відповісти
ПечХолм - то канал бывших проЗеленских "любителей новых лиц" (пишут, что прозрели насчет Зе):

- топят за Розумкова.

Это и они тоже привели Зе к власти.
Это и на них, как и на Зе, вина за разооружение и ослабление Украины с 2019го, зелёную клоунаду и приглашение ***** к вторжению, разрушения и смерти.
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05.03.2023 06:53 Відповісти
Піздьож зрадойобів. Хоча б тому що Шарки Притули дуже відрізняються від Шарків від Повернись Живим, бо у ПЖ останні доопрацьовані версії.
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03.03.2023 17:09 Відповісти
По 300000$ за один комплекс? Це взагалі нормально?
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03.03.2023 15:54 Відповісти
на картинке он выглядит на миллион. А вот что внутри?
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03.03.2023 16:50 Відповісти
за нормальный комплекс - цена адекватная, но стоит ли этих денег Шарк, хз
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03.03.2023 17:24 Відповісти
Читав, що шапки це розпил бабла, вони не ефективні і коштують необгрунтовано дорого
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03.03.2023 16:36 Відповісти
За ті самі гроші можна було посейдон купити, який відрізняється від шарка як мерседем від таврії.
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03.03.2023 17:30 Відповісти
 
 