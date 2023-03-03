Наразі кадрових змін в уряді не планується, - Шмигаль

Найближчим часом у Кабінеті Міністрів України не плануються кадрові зміни.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на щорічній пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Найближчим часом не планується кадрових змін в уряді... Найближчим часом, я маю на увазі найближчі тижні, далі буде видно", - сказав Шмигаль.

Водночас прем'єр зазначив, що, як і в минулі періоди, кадрові зміни триватимуть, і додав, що це буде "природний процес".

"У нас є бачення, як Кабмін має розвиватися, як Кабмін має модернізуватися, відповідаючи на виклики, зокрема майбутнього відновлення", - додав він.

Прем'єр зазначив, що оптимальна кількість міністерств для такої країни, як Україна, у мирний час становить 15-16, можливо навіть дещо менше.

Він наголосив, що під час війни робити "кардинальну революцію" в структурі уряду складно, але реформа відбуватиметься еволюційним шляхом.