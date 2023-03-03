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Новини
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Наразі кадрових змін в уряді не планується, - Шмигаль

кабмін

Найближчим часом у Кабінеті Міністрів України не плануються кадрові зміни.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на щорічній пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Найближчим часом не планується кадрових змін в уряді... Найближчим часом, я маю на увазі найближчі тижні, далі буде видно", - сказав Шмигаль.

Водночас прем'єр зазначив, що, як і в минулі періоди, кадрові зміни триватимуть, і додав, що це буде "природний процес".

"У нас є бачення, як Кабмін має розвиватися, як Кабмін має модернізуватися, відповідаючи на виклики, зокрема майбутнього відновлення", - додав він.

Прем'єр зазначив, що оптимальна кількість міністерств для такої країни, як Україна, у мирний час становить 15-16, можливо навіть дещо менше.

Він наголосив, що під час війни робити "кардинальну революцію" в структурі уряду складно, але реформа відбуватиметься еволюційним шляхом.

Автор: 

Кабмін (14141) звільнення (2688) Шмигаль Денис (4633)


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Оце головне ! Стабільність ! Будем в стані корупціі та мародерства жити поки якусь домовленность з Московією не підпишемо!
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03.03.2023 16:16 Відповісти
За три роки мудрий наріт пройшов шлях від 30 копійок за яйце до 17 гривень за штуку. Нікого вже не парить тарифи, зубожіння, борщові набори, бариги, мародери і бізнес на крові, хабарі міністрів.
Операція "Буратіно" заакінчилась повним триумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна наріт, намазує Марахфон і вірить у Світле майбутнє.

(с)
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03.03.2023 16:34 Відповісти
Шмігалько заступив на чергування?
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03.03.2023 16:36 Відповісти
А що, різникоффа вже від буцигарні відмазали?
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03.03.2023 16:41 Відповісти
Переможний Я в усьому і батько солдату, за цінами в закупівлях переплюнов НАТО.. Тож хвали мене усяк змала й до велика. Хай гремить по усіх краях слава Боневтіка !!!
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03.03.2023 16:49 Відповісти
А хіба в слуг лава нікчем спорожніла?
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03.03.2023 17:40 Відповісти
Обана!! Оце новина!! А у нас ще й уряд є?
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03.03.2023 17:48 Відповісти
Не зважайте. Це просто ширма для Єрмака
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03.03.2023 18:26 Відповісти
 
 