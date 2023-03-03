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Новини Війна
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Мін’юст подав позов про конфіскацію активів російських олігархів Ротенбергів

ротенберг

Міністерство юстиції України подало позов про застосування санкції у виді стягнення активів у дохід держави Україна до Ігоря Ротенберга, Аркадія Ротенберга, Олександра Скоробогатька та Олександра Пономаренка.

Про це йдеться на сторінці Мін’юсту у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство юстиції України подало позов про застосування санкції у виді стягнення активів у дохід держави Україна до:

-Ротенберга Ігоря Аркадійовича;

-Ротенберга Аркадія Романовича;

-Скоробогатька Олександра Івановича;

-Пономаренка Олександра Анатолійовича.

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Мін'юст у поданій до Вищого антикорупційного суду позовній заяві просить застосувати санкцію у виді стягнення в дохід держави активів вищезазначених осіб та стягнути:

- 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-Віларті";

- 66,65% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Союз "ЛИБІДЬ", - розповіли в Мінюсті.

Автор: 

конфіскація (864) Мін’юст (1602) олігарх (933) росія (65883) Ротенберг (85)


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Уже больше трёх лет слышу про национализацию этих объектов ротенбергов . но воз и ныне там !!Видать хороший откуп заносят ежегодно зеленскому и его банде -ворюг.. Этот вопрос можно было решить давно в течении МАХ месяца!!
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03.03.2023 19:42 Відповісти
 
 