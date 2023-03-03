Мін’юст подав позов про конфіскацію активів російських олігархів Ротенбергів

Міністерство юстиції України подало позов про застосування санкції у виді стягнення активів у дохід держави Україна до Ігоря Ротенберга, Аркадія Ротенберга, Олександра Скоробогатька та Олександра Пономаренка.

Про це йдеться на сторінці Мін’юсту у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство юстиції України подало позов про застосування санкції у виді стягнення активів у дохід держави Україна до:

-Ротенберга Ігоря Аркадійовича;

-Ротенберга Аркадія Романовича;

-Скоробогатька Олександра Івановича;

-Пономаренка Олександра Анатолійовича.

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Мін'юст у поданій до Вищого антикорупційного суду позовній заяві просить застосувати санкцію у виді стягнення в дохід держави активів вищезазначених осіб та стягнути:

- 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-Віларті";

- 66,65% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Союз "ЛИБІДЬ", - розповіли в Мінюсті.