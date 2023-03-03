Мін’юст подав позов про конфіскацію активів російських олігархів Ротенбергів
Міністерство юстиції України подало позов про застосування санкції у виді стягнення активів у дохід держави Україна до Ігоря Ротенберга, Аркадія Ротенберга, Олександра Скоробогатька та Олександра Пономаренка.
Про це йдеться на сторінці Мін’юсту у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Міністерство юстиції України подало позов про застосування санкції у виді стягнення активів у дохід держави Україна до:
-Ротенберга Ігоря Аркадійовича;
-Ротенберга Аркадія Романовича;
-Скоробогатька Олександра Івановича;
-Пономаренка Олександра Анатолійовича.
Мін'юст у поданій до Вищого антикорупційного суду позовній заяві просить застосувати санкцію у виді стягнення в дохід держави активів вищезазначених осіб та стягнути:
- 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-Віларті";
- 66,65% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Союз "ЛИБІДЬ", - розповіли в Мінюсті.
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