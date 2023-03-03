Індексація пенсій відбулася. Середній розмір виплат перевищить 5 тис. грн, - Шмигаль
Після індексації пенсій з 1 березня середній розмір виплат перевищить п’ять тисяч гривень.
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Індексація пенсій відбулася. Її точний розмір дорівнює 19,7%. Підвищення пенсії відбудеться для 10,5 мільйонів пенсіонерів. Вперше розмір середньої пенсії перетне позначку у п’ять тисяч гривень, тоді як на сьогодні це 4,6 тисячі гривень", - зазначив Шмигаль.
Він також підкреслив, що мінімальна сума, на яку збільшаться виплати для пенсіонерів, дорівнює 100 грн. І додав, що всі доплати за віком будуть збережені, хоча і не підлягатимуть індексації.
Шмигаль нагадав, що цього року законодавством не була передбачена індексація пенсійних виплат. І рішення щодо її проведення є важливим елементом соціальної відповідальності уряду.
"Так само, як і минулого року, коли почалася повномасштабна агресія, цього року ми продовжуємо цю стратегію. Грошей вистачить. Ми затвердили бюджет Пенсійного фонду України, цього року він самодостатній і, за нашими розрахунками, надходжень вистачить, в тому числі для покриття індексації", - зауважив Прем'єр-міністр.
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ПДРСИ БЛД!!!!
Одни едят - мясо, другие - капусту, но в среднем они едят - голубцы...
у судді 170000 у вчителя 5000
в середньому, по 87500 на рило....
так що засунь своє середнє по середині між половин.
з ним не можна порівнювати???