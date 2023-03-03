Індексація пенсій відбулася. Середній розмір виплат перевищить 5 тис. грн, - Шмигаль

Після індексації пенсій з 1 березня середній розмір виплат перевищить п’ять тисяч гривень.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Індексація пенсій відбулася. Її точний розмір дорівнює 19,7%. Підвищення пенсії відбудеться для 10,5 мільйонів пенсіонерів. Вперше розмір середньої пенсії перетне позначку у п’ять тисяч гривень, тоді як на сьогодні це 4,6 тисячі гривень", - зазначив Шмигаль.

Він також підкреслив, що мінімальна сума, на яку збільшаться виплати для пенсіонерів, дорівнює 100 грн. І додав, що всі доплати за віком будуть збережені, хоча і не підлягатимуть індексації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні планують припинити виплачувати пенсії тим, кого звинувачують у держзраді та співпраці з окупантами, - Мінсоцполітики

Шмигаль нагадав, що цього року законодавством не була передбачена індексація пенсійних виплат. І рішення щодо її проведення є важливим елементом соціальної відповідальності уряду.

"Так само, як і минулого року, коли почалася повномасштабна агресія, цього року ми продовжуємо цю стратегію. Грошей вистачить. Ми затвердили бюджет Пенсійного фонду України, цього року він самодостатній і, за нашими розрахунками, надходжень вистачить, в тому числі для покриття індексації", - зауважив Прем'єр-міністр.