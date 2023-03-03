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Індексація пенсій відбулася. Середній розмір виплат перевищить 5 тис. грн, - Шмигаль

пенсія

Після індексації пенсій з 1 березня середній розмір виплат перевищить п’ять тисяч гривень.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Індексація пенсій відбулася. Її точний розмір дорівнює 19,7%. Підвищення пенсії відбудеться для 10,5 мільйонів пенсіонерів. Вперше розмір середньої пенсії перетне позначку у п’ять тисяч гривень, тоді як на сьогодні це 4,6 тисячі гривень", - зазначив Шмигаль.

Він також підкреслив, що мінімальна сума, на яку збільшаться виплати для пенсіонерів, дорівнює 100 грн. І додав, що всі доплати за віком будуть збережені, хоча і не підлягатимуть індексації.

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Шмигаль нагадав, що цього року законодавством не була передбачена індексація пенсійних виплат. І рішення щодо її проведення є важливим елементом соціальної відповідальності уряду.

"Так само, як і минулого року, коли почалася повномасштабна агресія, цього року ми продовжуємо цю стратегію. Грошей вистачить. Ми затвердили бюджет Пенсійного фонду України, цього року він самодостатній і, за нашими розрахунками, надходжень вистачить, в тому числі для покриття індексації", - зауважив Прем'єр-міністр.

Автор: 

індексація (67) пенсія (1594) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+17
Більшості накинули по 100 грн., це було би смішно, якщо не було так сумно. Зробили лише для вигляду, аби сказати про підвищення.
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03.03.2023 16:58
+15
середній розмір..., в одного 8 тісяч, в іншого -2 , а середня по лікарні - 5 й всі задоволені...
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03.03.2023 16:56
+14
Один пообедал капустой, а другой мясом. Но в среднем пожрали голубцов
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03.03.2023 17:16
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З військових зняли, а пенсіонерам накинули. Все по Зєлєбєнячому: військові так не проголосують на наступнихвиборах за коломойських як пенси.
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03.03.2023 16:54 Відповісти
Більшості накинули по 100 грн., це було би смішно, якщо не було так сумно. Зробили лише для вигляду, аби сказати про підвищення.
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03.03.2023 16:58 Відповісти
Ошибаетесь!У меня официальный стаж 38 лет(из-них 15 по второму списку) и в марте после этой индексации я буду получать 2860 вместо 2500.Охеренно добавили - на выборах зелень пролетит со свистом!
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03.03.2023 17:03 Відповісти
у меня 35 лет по спису 1 Должны были добавить 2500 ..но 1000 забрали....Так сказать перераспределили тем..тем кто в конвертах получал...или работал на себя и не платил в ПФ
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03.03.2023 18:12 Відповісти
Зате суддя з пенсією в 150 тисяч отримає оті максимальні більше п'яти тисяч надбавки, бо воно "бідує" (деякі навіть продуктові набори їздять отримувати).
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03.03.2023 18:12 Відповісти
Виходить, коломойські "нагріли" пенсіонерів з тим підвищенням по класиці. А от з тим щоб вони пролетіли на виборах треба постаратися, бо я серед своїх близьких недавно почув оте "боневтік" і він такі красіві букви казав в новорічній промові.
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03.03.2023 21:39 Відповісти
середній розмір..., в одного 8 тісяч, в іншого -2 , а середня по лікарні - 5 й всі задоволені...
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03.03.2023 16:56 Відповісти
Один пообедал капустой, а другой мясом. Но в среднем пожрали голубцов
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03.03.2023 17:16 Відповісти
... а у суддів - 90 тисяч. Знаю одного такого. Був помічений свого часу в черзі за гуманітаркою. Зараз в ізраїлі відпочиває. На історичній батьківщині.
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03.03.2023 17:40 Відповісти
якшо взяти тільки одного сЦудью, або прокурорского, то вони на весь район "середню" нормально підвищують,......... середня темперература в лікарні....... 😡😡😡😡
ПДРСИ БЛД!!!!
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03.03.2023 17:01 Відповісти
Хтось чаю напився а інший в ресторані нажерся-всередньому перекусили вдвох!
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03.03.2023 17:02 Відповісти
У одних пенсія 100 000 + індексація 19.7% ...у іншіх 3000+ ідексація від цієї суми,але середня по країні буде 5000 я вас запевняю,все справедливо.Керівник уряду Зеленського по подоланню епохи бідності в Україні - Д.Шмигаль.
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03.03.2023 17:03 Відповісти
Щоб гарно підняти пенсії багатим суддям і чиновникам, треба трошки дати і бідним пенсіонерам, звісно що для виду…і для самопіару. А люд простии і цим копійкам радий?
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03.03.2023 17:11 Відповісти
Профанація від зельоних.
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03.03.2023 17:19 Відповісти
Про среднюю пенсию....
Одни едят - мясо, другие - капусту, но в среднем они едят - голубцы...
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03.03.2023 17:23 Відповісти
слово, середня, недоречне від слова ЗОВСІМ.
у судді 170000 у вчителя 5000
в середньому, по 87500 на рило....
так що засунь своє середнє по середині між половин.
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03.03.2023 17:35 Відповісти
170 тищ - це, мабуть, у судді Конституційного суду? Чи я щось пропустив?
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03.03.2023 17:41 Відповісти
а що той суддя особливий
з ним не можна порівнювати???
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03.03.2023 18:43 Відповісти
Чергова наїбалівка від слуг...
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03.03.2023 17:40 Відповісти
Судьям с 100000 до 200000, остальным 100 гривен.
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03.03.2023 17:49 Відповісти
Це звісно нереально, але справедливо б було, якби призначити всім пенсію в розмірі середньої, незважаючи на зарплату, стаж тощо. Як би це порадувало мільйони пенсіонерів, що зараз отримують мінімалку чи близько того! Я б погодився на це, незважаючи, що отримую більшу суму (наразі 7830). Але спробуйте запропонувати це депутатам чи суддям...
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03.03.2023 17:49 Відповісти
Ага, батьки вже через це проходили. Що 35 років стажу, що 0-однаково. Нах.
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03.03.2023 20:07 Відповісти
стаж роботи це дещо сумнівний показник, наприклад моя дружина мала необхідний стаж, але пенсію отримала менше мінімалки, держава доплачує. Бо працювала в колгоспі, пізніше в Заготскоті. А я працював в енергетиці, де зарплати були вищі. Але хто знає, де важче була робота. А хтось може і стажу не заробив, бо доглядав дітей, виконував домашню роботу в сім'ї. У нас поки що не накопичувальна, а солідарна система. Тому мені здається, що тимчасово моя пропозиція була б найбільш справедливою.
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03.03.2023 20:29 Відповісти
закатайте губу, не по 5 тыщ добавят, а средняя с 4.6 станет 5...
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03.03.2023 18:09 Відповісти
средний уровень пенсий как в больничке , в морге лежит холодный ,,пациент,, а в палате у больного 40 градусов -- а средняя 36.6 градусов ---у судьи КС ПЕНСИЯ 96 000 грн , а у моего покойного отца , 42 года токарем , была пенсия 3987грн в 17 году --- вот скажите люди какой ******* придумал ,,среднюю пенсию,, зачем нужно это --- давайте среднюю у судей , у депутатов , у министров , у военных , у медиков , у парикмахеров , у футболистов , и проституток --- ***** вообще нужен термин ,,средняя пенсия ,, для вашей в рот гребанной статистики -- ладно тот мудак кто эту ***** составляет нехай проживет один месяц на прожиточный МИНИМУМ.....
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03.03.2023 18:13 Відповісти
Середній, то загальна від захмарних пенсій суддів, прокурорів, та депутатів, і мінімальної? Як середня температура по лікарні. З моргом включно -все ОК! Хай похвастає мінімальною, самих простих людей. І на скільки процентів вони підняли мінімальної, а на скільки десятків процентів і так гігантську привілейованим пенсіонерам?
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03.03.2023 18:15 Відповісти
У меня пенсия 10 тыс, у соседа 0. Средняя 5 тыс, так что соседу нефиг на жизнь жаловаться, ведь у нас с ним одинаковая средняя
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03.03.2023 18:20 Відповісти
А можна здатись у полон ЗСУ мені і жінці? Ми чули полонених за 10000 грн утримують! Ну хоч на два місяці? Гаразд на місяць, але з тещею!
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03.03.2023 18:21 Відповісти
в одіночу з тещою.. да ти мазохіст.
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03.03.2023 20:35 Відповісти
100 грн..абалдєть! зажирую.
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03.03.2023 18:24 Відповісти
а на одного полоненого кацапа нещодавно написали, в місяць йде 10 тис. грн. Радійте зубожілі 73-процентні, на свої 3 тис жируйте. Окупанти-вбивці жеруть краще і ситніше ніж пересічні пенсіонери да і не тільки
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03.03.2023 18:30 Відповісти
Нда....на одного полонено каца витрачають у місяць 10000,а цей бевзь ахметовський хвалиться пенсіями в 5000....
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03.03.2023 18:43 Відповісти
аби те падло не крало булоб всім по 50 тис.
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03.03.2023 20:36 Відповісти
 
 