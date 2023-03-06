В Україну вдалося повернути 8-річного хлопчика, - Лубінець
Хлопчика Сашка, який перебував на окупованій Росією території, повернули бабусі після її звернення в Офіс Омбудсмена.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі обмудсмен Дмитро Лубінець.
"Наприкінці лютого в Офіс Уповноваженого з прав людини надійшло звернення щодо повернення дитини, яка перебуває на тимчасово окупованій Росією території. За кілька днів за сприяння та роботі працівників Офісу Омбудсмана, Сашка зустріла бабуся. Нині хлопчик – в Україні!", - написав Лубінець.
Нагадаємо, за даними Національного інформаційного бюро, нині вдалося повернути в Україну 307 українських дітей.
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Хлопчика Сашка повернули бабусі!
Дай Боже здоров'я!
Ну, і слава Найвеличнішому!
А те, що тисячі хлопчиків та дівчаток все ще в полоні, то таке.
Не розхитуйте…
А наші невдахи-"кіднепері" шмигаля і верещук не можуть розробити потрібні зміни в законодавство вже більш як півроку щодо примусової евакуації. А потім вийде герасімчук і вкотре скаже як ***** важко повертати дітей, які росіяни гади. Звісно гади. А ви шо краще?!