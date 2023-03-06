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В Україну вдалося повернути 8-річного хлопчика, - Лубінець

лубінець

Хлопчика Сашка, який перебував на окупованій Росією території, повернули бабусі після її звернення в Офіс Омбудсмена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі обмудсмен Дмитро Лубінець.

"Наприкінці лютого в Офіс Уповноваженого з прав людини надійшло звернення щодо повернення дитини, яка перебуває на тимчасово окупованій Росією території. За кілька днів за сприяння та роботі працівників Офісу Омбудсмана, Сашка зустріла бабуся. Нині хлопчик – в Україні!", - написав Лубінець.

Нагадаємо, за даними Національного інформаційного бюро, нині вдалося повернути в Україну 307 українських дітей.

Також читайте: Росіяни розробили п’ять сценаріїв для викрадення українських дітей, - ОП

Автор: 

депортація (730) діти (5149) повернення (246) Лубінець Дмитро (616)


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зелений кондом вивіз своїх дітей і сім'ю з Києва задовго до початку війни, так само зробило вся верхівка країни. А населенню він розповідав аж до 23.02, що ніякої війни не буде, треба готуватися до шашлику. ****, це скільки тисяч дітей можна було зберегти від насильницького вивозу рашистами з України аби країною керував професіонал, а не довпойоб.
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06.03.2023 18:38 Відповісти
Ну, це досягнення!
Хлопчика Сашка повернули бабусі!
Дай Боже здоров'я!
Ну, і слава Найвеличнішому!
А те, що тисячі хлопчиків та дівчаток все ще в полоні, то таке.
Не розхитуйте…
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06.03.2023 18:46 Відповісти
Кілька сотень дітей залишається торчать досі в Бахмуті. Це наступні "клієнти" на вивезення росіянами.
А наші невдахи-"кіднепері" шмигаля і верещук не можуть розробити потрібні зміни в законодавство вже більш як півроку щодо примусової евакуації. А потім вийде герасімчук і вкотре скаже як ***** важко повертати дітей, які росіяни гади. Звісно гади. А ви шо краще?!
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06.03.2023 18:47 Відповісти
Це пуста дурня вести розмови про зе- гнид в них це не на часі.....
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06.03.2023 19:13 Відповісти
То може йому за це медальку?
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06.03.2023 19:15 Відповісти
 
 