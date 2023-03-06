В Україну вдалося повернути 8-річного хлопчика, - Лубінець

Хлопчика Сашка, який перебував на окупованій Росією території, повернули бабусі після її звернення в Офіс Омбудсмена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі обмудсмен Дмитро Лубінець.

"Наприкінці лютого в Офіс Уповноваженого з прав людини надійшло звернення щодо повернення дитини, яка перебуває на тимчасово окупованій Росією території. За кілька днів за сприяння та роботі працівників Офісу Омбудсмана, Сашка зустріла бабуся. Нині хлопчик – в Україні!", - написав Лубінець.

Нагадаємо, за даними Національного інформаційного бюро, нині вдалося повернути в Україну 307 українських дітей.

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