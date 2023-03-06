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Лубінець надіслав країнам-партнерам ролик із розстрілом військовополоненого як підтвердження воєнних злочинів Росії

лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець надав країнам-міжнародним партнерам України та колегам-омбудсменам відео із розстрілом російськими окупантами військовополоненого як зразок чергового воєнного злочину РФ.

Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, - це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості. Відправив це відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії", - зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, а росіяни за українське гасло розстрілюють. "Мета України, як і всього демократичного світу, - притягнення Російської Федерації до відповідальності. Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин", - йдеться у дописі Лубінця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти впритул розстріляли беззбройного українського воїна після слів "Слава Україні". ВIДЕО 21+

Нагадаємо, у мережі з'явилися кадри, як російські загарбники розстріляли українського військового після фрази "Слава Україні".

Автор: 

військовополонені (983) розстріл (269) росія (66037) Лубінець Дмитро (616) воєнні злочини (1876)


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Топ коментарі
+85
хлопець знав на що йшов
знав що буде за СЛАВА УКРАЇНІ!
і сказав СЛАВА УКРАЇНІ!!!
таким людям треба давати ордени а може й Героя України
а не курвам та комікам
Вічна пам,ять ГЕРОЮ!!!!
смерть рашистам!!!!
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06.03.2023 20:09 Відповісти
+79
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06.03.2023 20:08 Відповісти
+58
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06.03.2023 20:09 Відповісти
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Треба орден Лубінцю. А то вже всі дали
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06.03.2023 20:06 Відповісти
Правильно. Може розкриє деяким ''сліпцям'' очі на оте біосміття!
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06.03.2023 20:07 Відповісти
эти жыдоугрофиннобуряты просто должны быть найдены...
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06.03.2023 20:07 Відповісти
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06.03.2023 20:08 Відповісти
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06.03.2023 20:09 Відповісти
І настане час, коли один скаже: "Слава Україні!" - і мільйони відповідатимуть: "Героям Слава!"

- Степан Андрійович Бандера.
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06.03.2023 21:57 Відповісти
R.I.P...
Хлопці за тебе обов'язково поквитаються у десятикратному розмірі...
Героям слава!
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06.03.2023 20:38 Відповісти
От цікаво почути реакцію всіляких продажніх міжнародних організацій з цього приводу? Amnesty International or Human Rights Watch! Понабиралися рюських кривавих грошиків і в рот гівна набрали ?
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07.03.2023 08:55 Відповісти
Тому й мовчать, шо понабирали. Але будьмо оптимістами; пуйлівські грошики (а також і авторитет) закінчуються.
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07.03.2023 17:29 Відповісти
Необхідно встановити ім'я героя і представити його до нагороди, не можна, щоб він залишився невідомим, як минула жертва відео з кастрацією.
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06.03.2023 20:39 Відповісти
Встановили. Із чорних запорожців
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06.03.2023 20:52 Відповісти
Позивний " Магніт" вас роді 72бр
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06.03.2023 21:46 Відповісти
Він символ української мужності. Без страху. Слава Україні,
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06.03.2023 20:49 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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07.03.2023 08:45 Відповісти
хлопець знав на що йшов
знав що буде за СЛАВА УКРАЇНІ!
і сказав СЛАВА УКРАЇНІ!!!
таким людям треба давати ордени а може й Героя України
а не курвам та комікам
Вічна пам,ять ГЕРОЮ!!!!
смерть рашистам!!!!
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06.03.2023 20:09 Відповісти
Юрій добре сказав. ++++++++++.
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06.03.2023 20:12 Відповісти
Натомість шмароблогеркам роздають, недокомікам і депутатам, що останні гроші розікрали
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06.03.2023 20:21 Відповісти
Як на пана Максима - все вiрно.
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06.03.2023 21:31 Відповісти
Определить с какой части были эти орки не проблема а потом дать приказ что никого из орков в плен не брать.Тогда другие трижды подумают.
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06.03.2023 20:15 Відповісти
Наказ такий не завадить, але він не повинен бути публічним і жодних відео, адже, наші міжнародні партнери (від грошей та постачань зброї яких ми дуже залежні) не схвалять таких методів.
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06.03.2023 20:30 Відповісти
Та і наказу не треба... Ви багато полонених бурятів бачили, наприклад?
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06.03.2023 20:49 Відповісти
Та повно є відео з ними і вони досить комфортно почуваюься. Навіть відомого сербського снайпера свого часу живцем взяли, а потім його обміняли (або викупили за $15000 за версією рашистів) і він знову воював проти ЗСУ.
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06.03.2023 21:21 Відповісти
а їм ніхто не скаже...
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06.03.2023 21:00 Відповісти
Морду россии "пустили по кругу".
Тварь узколобая, псина цепная,
Верная шавка китайскому другу...
Пнёт ли её он, это всё зная?
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06.03.2023 20:18 Відповісти
Многие сейчас рассуждают на тему - Кто виноват, путлер или народа Помойки.

Все просто;
- Кто одевает этих террористов, обувает и вооружает?
- Кто платит этим террористам зарплаты и ветеранские пенсии?
- Кому эти солдаты присягу давали?

Ко всем вопросам один неоспоримый ответ - Народу Помойки!

Значит именно народ Помойки есть заказчиком всех преступлений которые эти ублюдки творили и продолжают творить в Украине. И как заказчик военных преступлений, этот народ должен и будет нести коллективную ответственность.
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06.03.2023 20:19 Відповісти
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06.03.2023 20:28 Відповісти
Можно расстрелять с десяток российских пленных на камеру как сделал кадыров, за что и получил медальку от путлера и кресло правителя Чечни. Это первый шаг к дискредитации украинской армии так как *********** такой визг поднимут на весь мир, что мнение об украинской армии быстро поменяется.

Нужно действовать не против десяти российских пленных, а против всего населения рашки
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06.03.2023 20:30 Відповісти
Як????....
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06.03.2023 21:49 Відповісти
постановка фашистонатобандеровцев, скажет кремлевская мразь
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06.03.2023 20:33 Відповісти
краще відправ китайцям та індусам , щоб не казали що у нас "ситуація " .
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06.03.2023 20:34 Відповісти
До Гамнесті інтернешнл теж треба відправити
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06.03.2023 20:38 Відповісти
потрібен челенджер-тиждень, "коли українські воїни мають вистрілити перш, ніж якийсь кацап скаже "сдаюсь"
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06.03.2023 20:35 Відповісти
Правильно, і без відосів
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07.03.2023 07:13 Відповісти
Хоч щось зробив. Бо таке враження, що наші спеціально приховують злочини русні.
Байден говори під час візиту, що світ має знати про криваві тортури над українцями.
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06.03.2023 20:37 Відповісти
У них лідер сикло *уйло, у них вся територія *уйл
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06.03.2023 20:38 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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06.03.2023 20:38 Відповісти
Вже це відео з'явилось на західних телеканалах
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06.03.2023 20:39 Відповісти
Геніталії вже відрізали, тепер розстрілюють. Ну а ми, звісно, терпимо, "бо нам своє робити".

Мда...
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06.03.2023 20:40 Відповісти
Я с огромным удовольствием смотрю видео, на которых десятки и сотни кацапов берут билеты на концерты кабздона. Но это видео я не смог посмотреть просто физически.
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06.03.2023 20:47 Відповісти
такие видео тоже надо смотреть и показывать чтобы ненависть к этим тварям не ослабевала а для некоторых (не для вас) открывало глаза на происходящие!
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06.03.2023 20:51 Відповісти
Этому Воину надо Героя Украины присвоить.
Но проще раздавать ордена минетчицам.
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06.03.2023 22:32 Відповісти
Може треба спочатку хоча б ідентифікувати, що це наш воїн, перед тим, як розсилати по світі, як докази ? Щоб не мати потім вигляд ідіотів. Невже 1 день щось змінить. У зеленої ******* хайп - на першому місці
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06.03.2023 20:48 Відповісти
А чому ви вважаєте що не опізнали? З Чорних Запорожців
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06.03.2023 20:56 Відповісти
Уже спростували... Комбат вийшов на звязок і сказав, що то не він, боєць Магніт живий.
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06.03.2023 21:03 Відповісти
Хто його опізнав ? Зелений довбойоб Карась із такою ж зеленою Трухою ? Які вирішили хайпонути. "Магніт" виглядає зовсім інакше, ніж розстріляний
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06.03.2023 21:06 Відповісти
Майте повагу до полеглого воїна котрий захичав у тому числі і вас. І не важливо магніт( довгіх років йому життя якщо це дійсно не він) чи інший захисник. Ненависть до влади засліпила вас і ви ви все зміли до купи.
Чи можливо ви вірите роспропаганді і вважаєте, що це наші переодягнули кацапа в нашу форму, змусили кричати слава Україні, а потім розстріляли?
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06.03.2023 22:36 Відповісти
Ви психічно хворі???
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06.03.2023 21:51 Відповісти
кантора лубінця то така херня, всі контакти заблоковані
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06.03.2023 20:50 Відповісти
В то же самое время, когда украинцы умирают за родину, США отправляют в космос космическим кораблем Илона Маска Федяева, российского военного летчика 2-го класса.
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06.03.2023 20:56 Відповісти
Може знають що в один кінець?
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06.03.2023 21:08 Відповісти
Ну а що, одним кацапом на Землі менше
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06.03.2023 21:59 Відповісти
Блин.., и пусть после этого, хоть одна лишнехромосома, сравнит гитлеровца, с рускими Нацистами ( с очень большой буквы!)! "Кважызды", со всеми воинскими почестями хоронили советских солдат, к жёнам воинов относились с особым уважением, со слов очевидцев, которым я верю! Кстати, на карательные операции отправляли только свинособак "РОА" и кизяков! За это награждали, гейоргиявскими, или гитлеровскими, может ***********, ленточками! А на счёт Бандеровцев, пусть моржовая звизда откроет так называемые секретные документы энкавэдэ, ведь прошло 3/4 века!
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06.03.2023 21:23 Відповісти
Кацап это ошибка природы которую надо исправить.
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06.03.2023 21:34 Відповісти
Извините, не "кацап", а "касаб" правильное название этих существ! "Ка" - человек, "саб" - рубить", "*****", тюркский! Этим существам более 500 лет! Какое "исправлять? Ещё раз, извините...
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06.03.2023 21:46 Відповісти
Варяги еще звались кассубами, которые в полабье. Участвовали в этногенезе словен иприильменья. Ща в Польше - незначительная нацменьшина.
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06.03.2023 23:46 Відповісти
Країни-партнери мають рішуче засудити та висловити глибоку занепокоїність
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06.03.2023 21:59 Відповісти
Липкі мрії?
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06.03.2023 22:09 Відповісти
А як там 95 квартал, апетит не зіпсувся? Бо ж ми так хвилюємося, як про порося на різдво!
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06.03.2023 23:08 Відповісти
Руские тоже люди, они не смогут в нас стрелять????? ГА зЕзедент, ти вже забув???
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07.03.2023 07:36 Відповісти
І що? Вони висловлять «deep concern», чи «condemn these actions»?
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07.03.2023 09:24 Відповісти
Дуже мужній та відважний Чоловік. Отаких втрачає український народ, на відміну від кацапських собак, які втрачають зеків та рецидивістів.
Слава тобі, Герой! Спочивай з миром, Воїне! Сум ((
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07.03.2023 10:09 Відповісти
Пройшла доба. Чому прізвище розстріляного героя влада тримає в таємниці? Це породжує чутки.
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07.03.2023 10:14 Відповісти
Лубінець має не ТІЛЬКИ ПАРТНЕРАМ, а й НЕПАРТНЕРАМ разом з тими хто НЕ ВИЗНАЧИВСЯ розіслати відео страти українського ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНОГО рашистскими нЕлюдями.
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07.03.2023 10:17 Відповісти
 
 