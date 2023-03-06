Лубінець надіслав країнам-партнерам ролик із розстрілом військовополоненого як підтвердження воєнних злочинів Росії
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець надав країнам-міжнародним партнерам України та колегам-омбудсменам відео із розстрілом російськими окупантами військовополоненого як зразок чергового воєнного злочину РФ.
Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, - це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості. Відправив це відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії", - зазначив Лубінець.
Він підкреслив, що у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, а росіяни за українське гасло розстрілюють. "Мета України, як і всього демократичного світу, - притягнення Російської Федерації до відповідальності. Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин", - йдеться у дописі Лубінця.
Нагадаємо, у мережі з'явилися кадри, як російські загарбники розстріляли українського військового після фрази "Слава Україні".
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- Степан Андрійович Бандера.
Хлопці за тебе обов'язково поквитаються у десятикратному розмірі...
Героям слава!
знав що буде за СЛАВА УКРАЇНІ!
і сказав СЛАВА УКРАЇНІ!!!
таким людям треба давати ордени а може й Героя України
а не курвам та комікам
Вічна пам,ять ГЕРОЮ!!!!
смерть рашистам!!!!
Тварь узколобая, псина цепная,
Верная шавка китайскому другу...
Пнёт ли её он, это всё зная?
Все просто;
- Кто одевает этих террористов, обувает и вооружает?
- Кто платит этим террористам зарплаты и ветеранские пенсии?
- Кому эти солдаты присягу давали?
Ко всем вопросам один неоспоримый ответ - Народу Помойки!
Значит именно народ Помойки есть заказчиком всех преступлений которые эти ублюдки творили и продолжают творить в Украине. И как заказчик военных преступлений, этот народ должен и будет нести коллективную ответственность.
Нужно действовать не против десяти российских пленных, а против всего населения рашки
Байден говори під час візиту, що світ має знати про криваві тортури над українцями.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Мда...
Но проще раздавать ордена минетчицам.
Чи можливо ви вірите роспропаганді і вважаєте, що це наші переодягнули кацапа в нашу форму, змусили кричати слава Україні, а потім розстріляли?
Слава тобі, Герой! Спочивай з миром, Воїне! Сум ((