Лубінець надіслав країнам-партнерам ролик із розстрілом військовополоненого як підтвердження воєнних злочинів Росії

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець надав країнам-міжнародним партнерам України та колегам-омбудсменам відео із розстрілом російськими окупантами військовополоненого як зразок чергового воєнного злочину РФ.

Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, - це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості. Відправив це відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії", - зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, а росіяни за українське гасло розстрілюють. "Мета України, як і всього демократичного світу, - притягнення Російської Федерації до відповідальності. Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин", - йдеться у дописі Лубінця.

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Нагадаємо, у мережі з'явилися кадри, як російські загарбники розстріляли українського військового після фрази "Слава Україні".