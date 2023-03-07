УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5879 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 630 29

Погрози Путіна ядерною зброєю - це абсолютне божевілля, - глава МЗС Австрії Шалленберг

путін

Погрози президента РФ Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї є "абсолютним божевіллям" і демонструють ступінь його безвідповідальності.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо виходити з того, що війна триватиме, що обидві сторони намагатимуться розпочати весняні наступальні дії. Є побоювання, що ще не всі етапи ескалації пройдено. Те, що президент Російської Федерації продовжує більш-менш неприховано розмахувати ядерною дубиною – це абсолютне божевілля", - зазначив міністр.

За словами Шалленберга, ці ядерні погрози підтверджують правильність підходу Австрії, відповідно до якого зброя масового знищення "має бути заборонена остаточно і скрізь".

"Поки вона існує, хтось буде погрожувати її застосуванням. Це також показує ступінь безвідповідальності російського керівництва", - додав очільник МЗС Австрії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потрібно розрізняти Путіна та його систему і Росію, з її культурою, історією та людьми, - МЗС Австрії

Автор: 

Австрія (974) путін володимир (24120) ядерна зброя (1172) Шалленберг Александер (61)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Саме пуйло і сама росія - це і є божевілля на Землі. Їх заборона, або знищення дасть можливість світу жити в мирі і розвиватися.
показати весь коментар
07.03.2023 06:10 Відповісти
+6
то есть чуваки с запада которые предлагают садиться за стол переговоров, предлагают пытаться договориться с сумасшедшими?
показати весь коментар
07.03.2023 02:49 Відповісти
+6
вони надають допомогу, як ви не помітили.
чуваки зі сходу тільки і вміють, що лаяти захід, красти гроші-налоги і класли асфальт під кацапнячі танки.
показати весь коментар
07.03.2023 03:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По всей территории Помойки полыхают склады - Все идет по Плану? https://www.youtube.com/watch?v=T4jeEqgNqPA
показати весь коментар
07.03.2023 02:04 Відповісти
божевільні божевілюють, на те вони і божевільні.
показати весь коментар
07.03.2023 02:38 Відповісти
то есть чуваки с запада которые предлагают садиться за стол переговоров, предлагают пытаться договориться с сумасшедшими?
показати весь коментар
07.03.2023 02:49 Відповісти
вони надають допомогу, як ви не помітили.
чуваки зі сходу тільки і вміють, що лаяти захід, красти гроші-налоги і класли асфальт під кацапнячі танки.
показати весь коментар
07.03.2023 03:32 Відповісти
скоро підмога прийде, чай, цукор, ром нам привезе.
а як не яйця по сімнадцять - з китом буде все!
показати весь коментар
07.03.2023 07:32 Відповісти
Шановна Софія - ви хочь іноді розумієте де зелене, а де не треба гриби варити?
показати весь коментар
07.03.2023 07:46 Відповісти
В Україні ЗМІ завжди спотворюють зміст написаного в західних ЗМІ щоб догодии Зелі. Ніхто на Заході не ********** Україну вести переговори з Путлеромм. Сенс сказаного в їх ЗМІ: "Ми не бачимо бажання Зеленського звільняти окуповану територію України. У цьому випадку пропонуємо наприкінці 2023 року провести йому переговори з Путлером."
показати весь коментар
07.03.2023 08:10 Відповісти
Ядерну зброю потрібно знищувати, де б вона не знаходилась. Науковці винайшли цю зброю, хизувались "великими відкриттями", то тепер треба заставляти їх же до її знищення. А вірити в те, що з неадекватними диктаторами можна про щось домовлятися - це дорога у ще більший "ядерний" тупик, ніж той, у якому ми зараз опинились.
показати весь коментар
07.03.2023 03:34 Відповісти
давайте почнемо з кацапні?
показати весь коментар
07.03.2023 03:35 Відповісти
Таке враження, що щє трохи і ***** буде мріяти зазирнути бубі в очко,
а він йому.
Така собі поза двох неадеакватів....
а Швеція до НАТО!
показати весь коментар
07.03.2023 04:00 Відповісти
https://ltdfoto.ru/image/ikODhY
показати весь коментар
07.03.2023 04:01 Відповісти
".ru" на цій гілці не відкривається по мовчазній домовленності форрумчян.
показати весь коментар
07.03.2023 04:06 Відповісти
Может до австрійців дошло ЩО ***** СВИХНУЛОСЬ ВІД БЕЗМЕЖНОЙ ВЛАДИ ?

бо до швейцарців ще не дошло - не хотять зброю Україні віддавати
показати весь коментар
07.03.2023 04:57 Відповісти
and here we go again:
- I'm your justice!
- I'm your redeem!
- if not me, we will have no country!
- my achievements far more greater then all american Presidents before me!
показати весь коментар
07.03.2023 04:59 Відповісти
кловани і наполеони все тіж.
показати весь коментар
07.03.2023 05:02 Відповісти
вгадайте з першої ноти хто це?
показати весь коментар
07.03.2023 08:24 Відповісти
і тому австрія допомогає росії обходити санкції.

лицемірні тварюки.
показати весь коментар
07.03.2023 05:04 Відповісти
одна маленька мрія - побачити Перемогу України і іншого Президента.
навіть не мрію за гарного,
за трохи меншого ідіота ніж цей теж приймається... )))
показати весь коментар
07.03.2023 05:17 Відповісти
Ткаченко в останню мить скамував рішення відспівувати Героїв диверсантів в Лаврі.

https://youtube.com/watch?v=juAdGleae5Q
показати весь коментар
07.03.2023 05:25 Відповісти
Ткаченко- зрадник! Після війни це буде не важко довести !
показати весь коментар
07.03.2023 07:45 Відповісти
Саме пуйло і сама росія - це і є божевілля на Землі. Їх заборона, або знищення дасть можливість світу жити в мирі і розвиватися.
показати весь коментар
07.03.2023 06:10 Відповісти
А та тітка, що запросила його на весілля і танцювала там з ним, теж так вважає?
показати весь коментар
07.03.2023 06:13 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2023 06:41 Відповісти
Убивать граждан Украины на ее территории, это не божевылля, а ЯО которое случайно может засрать и Австрию это уже Ай! Да, господин Шеленберг ?
показати весь коментар
07.03.2023 06:58 Відповісти
И самое печальное то,что вы сами вскормили этого ***** своими газонефте долларами.
показати весь коментар
07.03.2023 07:31 Відповісти
Поэтому их делегациям мы будем выдавать визы в Австрию.
показати весь коментар
07.03.2023 07:33 Відповісти
Тому ********* і сама велика божевільня у світі.
показати весь коментар
07.03.2023 07:39 Відповісти
Так цеж ваш "друг" і партнер по танцям!
показати весь коментар
07.03.2023 08:09 Відповісти
А как же долгосрочные и дружеские отношения с москвой.
показати весь коментар
07.03.2023 09:19 Відповісти
 
 