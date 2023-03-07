Погрози Путіна ядерною зброєю - це абсолютне божевілля, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Погрози президента РФ Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї є "абсолютним божевіллям" і демонструють ступінь його безвідповідальності.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо виходити з того, що війна триватиме, що обидві сторони намагатимуться розпочати весняні наступальні дії. Є побоювання, що ще не всі етапи ескалації пройдено. Те, що президент Російської Федерації продовжує більш-менш неприховано розмахувати ядерною дубиною – це абсолютне божевілля", - зазначив міністр.

За словами Шалленберга, ці ядерні погрози підтверджують правильність підходу Австрії, відповідно до якого зброя масового знищення "має бути заборонена остаточно і скрізь".

"Поки вона існує, хтось буде погрожувати її застосуванням. Це також показує ступінь безвідповідальності російського керівництва", - додав очільник МЗС Австрії.

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