Погрози Путіна ядерною зброєю - це абсолютне божевілля, - глава МЗС Австрії Шалленберг
Погрози президента РФ Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї є "абсолютним божевіллям" і демонструють ступінь його безвідповідальності.
Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми маємо виходити з того, що війна триватиме, що обидві сторони намагатимуться розпочати весняні наступальні дії. Є побоювання, що ще не всі етапи ескалації пройдено. Те, що президент Російської Федерації продовжує більш-менш неприховано розмахувати ядерною дубиною – це абсолютне божевілля", - зазначив міністр.
За словами Шалленберга, ці ядерні погрози підтверджують правильність підходу Австрії, відповідно до якого зброя масового знищення "має бути заборонена остаточно і скрізь".
"Поки вона існує, хтось буде погрожувати її застосуванням. Це також показує ступінь безвідповідальності російського керівництва", - додав очільник МЗС Австрії.
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чуваки зі сходу тільки і вміють, що лаяти захід, красти гроші-налоги і класли асфальт під кацапнячі танки.
а як не яйця по сімнадцять - з китом буде все!
а він йому.
Така собі поза двох неадеакватів....
а Швеція до НАТО!
бо до швейцарців ще не дошло - не хотять зброю Україні віддавати
- I'm your justice!
- I'm your redeem!
- if not me, we will have no country!
- my achievements far more greater then all american Presidents before me!
лицемірні тварюки.
навіть не мрію за гарного,
за трохи меншого ідіота ніж цей теж приймається... )))
https://youtube.com/watch?v=juAdGleae5Q