Російські військові використовують поліклініку в Луганську як казарму, - Генштаб
У тимчасово окупованому Луганську російські загарбники вирішили використовувати частину міської поліклініки як казарму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Щоб убезпечити свої військовослужбовців, у тимчасово окупованому Луганську російські загарбники вирішили використовувати частину міської поліклініки як казарму. До приміщення вже завезені двоярусні ліжка для особового складу. В той же час, керівництво медичного закладу має вирішити низку питань щодо розміщення персоналу та прийому пацієнтів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Старый зольдат
показати весь коментар07.03.2023 08:16 Відповісти Посилання
+2 Яр Холодний
показати весь коментар07.03.2023 10:20 Відповісти Посилання
+1 Яр Холодний
показати весь коментар07.03.2023 08:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Крім того - там не було знаків Червоного Хреста, що позначали-б госпіталь А от військові автомобілі там мелькали (наявність біля військового об"єкту автомобіля з червоним хрестом на білому полотнищі не є ознакою медичного закладу - в даному випадку під захистом Конвенції може перебувать лише автомобіль, а не сам військовий об"єкт)
Теж саме й тут - якщо ми будемо діять так само, як і кацапи - то чим ми від них будемо відрізняться? "Жовтоблакитним" та "вишиванкою"?
В фильм этот эпизод не вошел, видимо, по цензурным соображениям. Но вот выдержка из первичного сценария.
"Торговец осторожно ссыпал монеты в мешок и спрятал его в глубине складок одежды.
- Сейчас мало кто знает историю, - сказал он,
- потому и никто не смог объяснить вам, чем отличается Пацак от Чатланина. А я… знаю историю. Когда-то здесь все было по-другому, тут была процветающая цивилизация, тут царили мир, счастье, благополучие, но это было так давно, уже мало кто помнит.
- А что случилось? Куда все делось? - поинтересовался Дядя Вова.
- А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» - это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути.Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века.Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, - торговец сделал паузу и подкинул дров в костер,
- это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы.
- Но мы-то не с вашей планеты! - закричал Гедеван,
- наши предки не воевали с вами, почему мы Пацаки?
- Значит на вашей планете тоже есть свои Пацаки, - равнодушно сказал торговец, - значит вы тоже способны напасть, грабить, убивать, насиловать. Вы можете выглядеть цивилизованными и думать, как цивилизованные люди, но как только обстоятельства поменяются, вы будете вести себя, как и свойственно Пацаку. Я уверен, что в вашем языке тоже есть слово для обозначения таких людей"…
Хочеш стать ТАКИМ "чатланином"?
"Не суди, та не судим будеш".
Бо виставляєш себе "бандеробільшовиком"