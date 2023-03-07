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Російські військові використовують поліклініку в Луганську як казарму, - Генштаб

рф

У тимчасово окупованому Луганську російські загарбники вирішили використовувати частину міської поліклініки як казарму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Щоб убезпечити свої військовослужбовців, у тимчасово окупованому Луганську російські загарбники вирішили використовувати частину міської поліклініки як казарму. До приміщення вже завезені двоярусні ліжка для особового складу. В той же час, керівництво медичного закладу має вирішити низку питань щодо розміщення персоналу та прийому пацієнтів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У двох пологових будинках Луганська розгорнули "польовий шпиталь" для поранених окупантів, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17821) Генштаб ЗС (6772) Луганськ (577)


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Топ коментарі
+4
А что не возмущаются и не бьют в колокола по этому поводу проститутки из кацапского борделя с вывеской "Амнисти возьмём в рот любой интернешнл"?
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07.03.2023 08:16 Відповісти
+2
" ...чем отличаются "Пацаки" от "Чатлан" и что вообще означает слово "Пацак".

В фильм этот эпизод не вошел, видимо, по цензурным соображениям. Но вот выдержка из первичного сценария.

"Торговец осторожно ссыпал монеты в мешок и спрятал его в глубине складок одежды.

- Сейчас мало кто знает историю, - сказал он,

- потому и никто не смог объяснить вам, чем отличается Пацак от Чатланина. А я… знаю историю. Когда-то здесь все было по-другому, тут была процветающая цивилизация, тут царили мир, счастье, благополучие, но это было так давно, уже мало кто помнит.

- А что случилось? Куда все делось? - поинтересовался Дядя Вова.

- А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» - это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути.Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века.Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, - торговец сделал паузу и подкинул дров в костер,

- это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы.

- Но мы-то не с вашей планеты! - закричал Гедеван,

- наши предки не воевали с вами, почему мы Пацаки?

- Значит на вашей планете тоже есть свои Пацаки, - равнодушно сказал торговец, - значит вы тоже способны напасть, грабить, убивать, насиловать. Вы можете выглядеть цивилизованными и думать, как цивилизованные люди, но как только обстоятельства поменяются, вы будете вести себя, как и свойственно Пацаку. Я уверен, что в вашем языке тоже есть слово для обозначения таких людей"…

Хочеш стать ТАКИМ "чатланином"?
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07.03.2023 10:20 Відповісти
+1
Все правильно От тільки маленький нюанс є - перед атакою подібного об"єкту (згідно з тою ж Конвенцією) ми повинні попереджувать про те що буде наноситься удар і визначить строк для усунення порушень Конвенції
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07.03.2023 08:56 Відповісти
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А что не возмущаются и не бьют в колокола по этому поводу проститутки из кацапского борделя с вывеской "Амнисти возьмём в рот любой интернешнл"?
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07.03.2023 08:16 Відповісти
Теперь это правильный подход! согласно Женевской конвенции в таком случае Украина должна предупредить, что если военнослужащие не будут выведены с территории медицинского учреждения данный объект ( согласно конвенции) не может считаться защищенным конвенцией.
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07.03.2023 08:23 Відповісти
А без попередження?
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07.03.2023 08:54 Відповісти
Читай - я пояснив
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07.03.2023 08:57 Відповісти
Все правильно От тільки маленький нюанс є - перед атакою подібного об"єкту (згідно з тою ж Конвенцією) ми повинні попереджувать про те що буде наноситься удар і визначить строк для усунення порушень Конвенції
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07.03.2023 08:56 Відповісти
Я написал только потому, что недавно хвастались как госпиталь орков разбомбили. Прежде чем что то делать, тем более об этом писать не лишним будет почитать правила ведения войны, которые признаны подавляющим большинством стран и за нарушение которых могут быть предъявлены претензии Украине ( не пишите про кацапов. мне на них пофик, а вот как к Украине отнесутся. я думаю интересует подавляющее большинство граждан Украины).
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07.03.2023 09:06 Відповісти
А якби ти запам"ятав мій коментар тодішній, з цього приводу, то не виправдовувався-б зараз переді мною
Крім того - там не було знаків Червоного Хреста, що позначали-б госпіталь А от військові автомобілі там мелькали (наявність біля військового об"єкту автомобіля з червоним хрестом на білому полотнищі не є ознакою медичного закладу - в даному випадку під захистом Конвенції може перебувать лише автомобіль, а не сам військовий об"єкт)
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07.03.2023 09:24 Відповісти
С какого перепугу ты решил, что я оправдываюсь? Читай внимательно все статьи Конвенции которые хотя бы косвенно относятся к данному вопросу!
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07.03.2023 13:02 Відповісти
Я наприклад, читав І уважно читав Бо колись писав і читав військовослужбовцям лекцію по "праву війни" А от ЯК читав ту Конвенцію ти? І чи читав взагалі?
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07.03.2023 13:27 Відповісти
Можливо й так. Але тяжко змагатися з ворогом виключно конвенційними методами, коли він використовує все що заманеться. Тут має включатися правило здорового глузду та інкстинт самозбереження.
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07.03.2023 09:10 Відповісти
Коли Черчілю принесли на підпис проект бюджету на 1943-й рік, він запитав чи не можна звідкись трохи урізать видатки, щоб передать більше коштів на армію? Йому відповіли, що можна урізать деякі статті, розраховані на розвиток культури, і показали їх Черчіль посопів, подумав і сказав: "Якщо ми уріжем видатки на культуру - то що ми, по-вашому, зараз захищаємо?" І підписав бюджет
Теж саме й тут - якщо ми будемо діять так само, як і кацапи - то чим ми від них будемо відрізняться? "Жовтоблакитним" та "вишиванкою"?
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07.03.2023 09:31 Відповісти
Я цю історію знаю. Але в нашому випадку трошки інакше. Відрізнятись ми будемо не вишиванкою та жовтоблакитним, а хрестом на могилі. Не будемо включати інстинкти він нам буде конче потрібен. А живим ворогам, на жаль, ні. Ось така проста ситуація.
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07.03.2023 10:00 Відповісти
"Тонкість" твоїх "розмишлізмів", вибач, не "осознав" Мабуть, низький рівень інтелекту... (А ти сам хоч зрозумів ЩО написав? )
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07.03.2023 10:06 Відповісти
Те що граючи в шахи на полі де візаві грає в Чапаєва ми програємо.
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07.03.2023 10:09 Відповісти
" ...чем отличаются "Пацаки" от "Чатлан" и что вообще означает слово "Пацак".

В фильм этот эпизод не вошел, видимо, по цензурным соображениям. Но вот выдержка из первичного сценария.

"Торговец осторожно ссыпал монеты в мешок и спрятал его в глубине складок одежды.

- Сейчас мало кто знает историю, - сказал он,

- потому и никто не смог объяснить вам, чем отличается Пацак от Чатланина. А я… знаю историю. Когда-то здесь все было по-другому, тут была процветающая цивилизация, тут царили мир, счастье, благополучие, но это было так давно, уже мало кто помнит.

- А что случилось? Куда все делось? - поинтересовался Дядя Вова.

- А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» - это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути.Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века.Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, - торговец сделал паузу и подкинул дров в костер,

- это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы.

- Но мы-то не с вашей планеты! - закричал Гедеван,

- наши предки не воевали с вами, почему мы Пацаки?

- Значит на вашей планете тоже есть свои Пацаки, - равнодушно сказал торговец, - значит вы тоже способны напасть, грабить, убивать, насиловать. Вы можете выглядеть цивилизованными и думать, как цивилизованные люди, но как только обстоятельства поменяются, вы будете вести себя, как и свойственно Пацаку. Я уверен, что в вашем языке тоже есть слово для обозначения таких людей"…

Хочеш стать ТАКИМ "чатланином"?
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07.03.2023 10:20 Відповісти
Я хочу бачити себе, своїх рідних, друзів та співгромадян живими у живій Україні. А ворогів мертвими. Все. А фільм я не дивився. І не хочу подивитись.
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07.03.2023 10:41 Відповісти
Ясно! "Не читал - но осуждаю!" То чим ти від кацапа відрізняєшся? Саме про це я тобі й кажу!
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07.03.2023 10:47 Відповісти
Я хіба казав осуждаю? Я казав не дивився і не бажаю. Бачу, вішати ярлики та видавати бажане за дійсне це в тебе професійне. Можливо ти так і протоколи писав. Тільке те що тобі було потрібно.
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07.03.2023 10:52 Відповісти
"Протоколи" писать - теж уміть треба Бо там треба "мізками ворушить", а ти - лінишся Рвешся в "Європу", а у самого замашки, як у "полум"яного більшовика"!
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07.03.2023 10:57 Відповісти
Цей епізод цензура заборонила швидше за все тому, що слово "пацак" читається ззаду наперед, як "кацап"?
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07.03.2023 11:24 Відповісти
Та там багато таких "двусмислєнностєй" Я дивуюся - як тоді ТАКИЙ фільм взагалі пропустила цензура! "Антирадянщина" пре з усіх дірок!
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07.03.2023 11:40 Відповісти
Навіть дивно через стільки років після сконання махрової радянщини знову зустріти людей які в ті часи вишукували "зерна из плевел " в творах митців того часу. Ті, трясучись за шкуру, заезоплювали все і скрізь до невпізнанності і беззмістовності. Інші, сховавшись на кухні із пляшкою дешевого молдавського пойла, намагались розпізнати великі філософські цінності у цьому літературному смітті. І ті, і другі вважали себе інтелектуалами причетними до таінства спротиву. Сперечалися за "пацака " кацап це чи ні. Вишукували в Літературці потаємний сенс. Додумували за авторів та вкладали їм неіснуюче. А потім йшли на партзбори і робили одобрямс. Це ви, хлопці.
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07.03.2023 11:47 Відповісти
Звідкіля такі, як ти беретеся? "Накрапав" цілий "детектив", всім роздав ролі, засудив.
"Не суди, та не судим будеш".
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07.03.2023 11:53 Відповісти
Ну, Яр же дозволяє собі це робити. Чому б і мені не спробувати у відповідь.
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07.03.2023 11:55 Відповісти
Так я не Яр .
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07.03.2023 11:57 Відповісти
"Яр" собі дозволяє - бо клепку в голові має… А ти - ні…
Бо виставляєш себе "бандеробільшовиком"
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07.03.2023 13:31 Відповісти
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07.03.2023 13:32 Відповісти
Пане Яр. Ваша клепка для мене ніщо. Ви постійно у дописах намагаєтесь зверхньо ставитись до опонента. Ці постійні згадки про юридичну освіту та колишнє місце роботи. Інші люди для вас розумово відсталі. Ви дуже пихата та невихована людина. А юристів я знаю. В мене їх двоє. Дочка з зятьом.
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07.03.2023 14:14 Відповісти
Розумієш - те, що я ДО ТЕБЕ (як ти вважаєш) "ставлюсь зверхньо" - так то не моя вина, а твоя біда Просто, якщо людина ратує за "європейську Україну", але хоче її будувать більшовицькими методами, то це викликає сумніви в її високих інтелектуальних здібностях Не можна закликать до "демократії, б"ючи людей по голові комісарським маузером А саме цим ти і займаєшся! А щодо "дочки" та зятя" - так я ж не виставляю себе знавцем бухгалтерії чи будівництва (хоч у мене "дочка" з "зятьом" - спеціалісти в цих сферах) - я просто не лізу туди, в чому не розуміюся А ти чомусь лізеш у правову сферу лише на тій підставі , що у тебе "дочка з зятьом" - юристи Різницю розумієш?
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07.03.2023 14:41 Відповісти
Навіть цікаво, в яку юридичну площину я заліз? Це перше. А друге те, що я сказав дослівно" А юристів я знаю". А ти мені вже вписав, що я видаю себе за фахівця правознавства. Повторюю, ти не маючи доказів робиш висновки потрібні тільки тобі. Розумію, чому наша судова та правоохоронна система має бути повністью зруйнована, а потім відновлена людьми які ніколи не мали відношення до її радянського та пострадянського періоду. Бо без цього такі послідовники Вишинського, працюючи в ********** ламають молодих та роблять з них циніків та покидьків якими є самі.
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07.03.2023 15:08 Відповісти
Ну так починай! З своєї сім"ї! Дочку - в доярки а зятя - в будівельники Бо будь-який юрист - "вихованець Вишинського" Слідчі судді та прокурори беруть хабарі Юрисконсульти та адвокати їх носять Нотаріуси за гроші проводять сумнівні юридичні акти От і займися своїми "покидьками" - покажи мені приклад!
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07.03.2023 15:19 Відповісти
Все. Давай закінчувати. Це вже надто далеко зайшло. Бувай здоров.
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07.03.2023 15:21 Відповісти
Бувай здоров! Я тебе "за язик не тягнув" Це ти полеміку тут розвів - бо взагалі-то я пояснення давав іншому дописувачу
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07.03.2023 15:27 Відповісти
 
 