Російські військові використовують поліклініку в Луганську як казарму, - Генштаб

У тимчасово окупованому Луганську російські загарбники вирішили використовувати частину міської поліклініки як казарму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Щоб убезпечити свої військовослужбовців, у тимчасово окупованому Луганську російські загарбники вирішили використовувати частину міської поліклініки як казарму. До приміщення вже завезені двоярусні ліжка для особового складу. В той же час, керівництво медичного закладу має вирішити низку питань щодо розміщення персоналу та прийому пацієнтів", - йдеться в повідомленні.

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