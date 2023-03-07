УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6681 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 537 4

Росіяни на Луганщині відтягнулися, щоб поповнити резерви, - Гайдай

окупанти

На Луганському напрямку почастішали атаки окупантів, але наразі вони відтягнулися, щоб поповнити резерви.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Останнім часом збільшилась кількість хвиль наступів в бік Білогорівки та Кремінної. Але на сьогодні росіяни відтягнулися, щоб поповнити свої резерви. По всіх трьох напрямках фронту на Луганщині ситуація стабільна та контрольована", - зазначив він.

Водночас, за словами Гайдая, "свіжомобілізованих росіян" демотивує, коли їх кидають командири, коли бачать реальну кількість втрат армії РФ, а також умови, в яких вони опинилися на фронті.

"Росіяни на окупованих територіях ставляться ще більш агресивно до місцевого населення – зривають злість на цивільних через відсутність успіхів на фронті", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни не полишають спроб захопити Білогорівку та просунутися далі на Луганщині, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відтягнулися на звіздюлях.
показати весь коментар
07.03.2023 11:26 Відповісти
Главное что бы орки местную вату побольше драли. По делом предателям.
показати весь коментар
07.03.2023 11:31 Відповісти
Відтягуються -- треба ім коксу підкинути .
показати весь коментар
07.03.2023 11:32 Відповісти
 
 