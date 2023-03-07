Росіяни на Луганщині відтягнулися, щоб поповнити резерви, - Гайдай

На Луганському напрямку почастішали атаки окупантів, але наразі вони відтягнулися, щоб поповнити резерви.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Останнім часом збільшилась кількість хвиль наступів в бік Білогорівки та Кремінної. Але на сьогодні росіяни відтягнулися, щоб поповнити свої резерви. По всіх трьох напрямках фронту на Луганщині ситуація стабільна та контрольована", - зазначив він.

Водночас, за словами Гайдая, "свіжомобілізованих росіян" демотивує, коли їх кидають командири, коли бачать реальну кількість втрат армії РФ, а також умови, в яких вони опинилися на фронті.

"Росіяни на окупованих територіях ставляться ще більш агресивно до місцевого населення – зривають злість на цивільних через відсутність успіхів на фронті", - підсумував він.

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