У Торонто відбудеться фестиваль українського кіно

На фестивалі українського кіно, що відбудеться 10-12 березня у Торонто, буде представлено низку українських фільмів, що здобули міжнародне визнання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку події у Фейсбуці.

Зазначено, що фільми, які будуть представлені на фестивалі, "демонструються, номінуються та отримують престижні нагороди на таких фестивалях, як Канни, Санденс та TIFF. Це можливість відзначити одну з граней сучасної української культури, розповідаючи історії хоробрості, любові, співчуття та запеклого опору засобами кіномистецтва".

Отримані завдяки фестивалю кошти буде передано до фонду "Другий фронт", української організації, яка збирає гроші на медичне та захисне спорядження для українських військовослужбовців на передовій, та фонду "Допомога митцям", дочірнього фонду Канадсько-Української Фундації CUF, організації гуманітарної допомоги, яка працює з 1995 року.

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