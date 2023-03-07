Пресслужба Жеваго прокоментувала рішення суду першої інстанції стосовно арешту активів підприємств Ferrexpo в Україні

Київський господарський суд (суд першої інстанції) за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) наклав арешт на деякі активи підприємств компанії Ferrexpo в Україні.

Зокрема мова йде про частину корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", частину корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ТОВ "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" та частину корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ТОВ "Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат". На ці активи був накладений арешті у межах забезпечення позову про відшкодування збитків банку "Фінанси та Кредит" та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн.

Юридичні консультанти К.Жеваго зазначають, що це абсолютно незаконне рішення, тому що пан Жеваго та члени його родини не володіють жодною акцією цих підприємств (що підтверджується даними українських реєстрів), а пан Жеваго та члени його родини мають відношення до публічної компанії Ferrexpo plc (Велика Британія) через трастову структуру. Якщо дійсно суд першої інстанції і намагається накласти арешт на будь-яке майно в рамках даної справи, то він має керуватися офіційною інформацією з реєстрів відповідно України та будь-яких інших держав. Трохи більше ніж рік тому ФГВФО намагався накласти арешт на будь-яке майно пана Жеваго в цій справі в українській та іноземних юрисдикціях, але Високий Суд Лондону не підтримав цю вимогу й зобов’язав сплатити за рахунок державних коштів компенсацію британським юристам.

Стосовно української справи проти пана Жеваго: на сьогоднi відповідач навіть не отримав позовної заяви від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і не розуміє, які претензії висуває ФГВФО на його адресу. Дуже сподіваємося, що під час слухання цієї справи ФГВФО та його юристи не будуть займатися популізмом і введенням суспільства в оману, а будуть дотримуватися норм чинного законодавства.

"Ми вважаємо, що даний арешт - це популістські дії ФГВФО з метою нікому непотрібного піару та введення суспільства в оману. І дивуємося, чому зазначена сума збитків становить 46 млрд. гривень, а не 460 чи 800 мільярдів. Дана сума збитків ніким не підтверджена, не доведена в судовому порядку, і в черговий раз підкреслює кричущий популізм та некомпетентність керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою відволікти увагу суспільства від неефективного виконання керівництвом ФГВФО своїх функцій протягом останніх років", - підкреслюють юридичні консультанти Костянтина Жеваго і додають, що це рішення - це продовження дій, які є частиною політичного переслідування підприємця та мецената.

У пресслужбі К.Жеваго додають, що таке несправедливе та незаконне рішення суду першої інстанції буде оскаржено відповідачами в судах вищих інстанцій відповідно до діючого законодавства України.