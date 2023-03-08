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Для розмінування України потрібна важка техніка, - Клименко

розмінування

Міністерство внутрішніх справ України потребує від міжнародних партнерів важкої техніки для розмінування і військового забезпечення своїх підрозділів.

Про це глава МВС Ігор Клименко сказав в інтерв'ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про розмінування, то, наприклад, щоб засіяти поле пшеницею, його потрібно спочатку розмінувати. Умова – це відсутність бойових дій і наявність можливостей. Щодо можливостей, то для того, щоб це зробити достатньо швидко і безпечно, нам необхідна важка техніка", - зазначив міністр.

За словами Клименко, МВС вже має в достатній або майже достатній кількості легку техніку. Її надали іноземні партнери.

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 "І ми зараз чекаємо саме важку техніку для розмінування", - уточнив він.

Клименко сказав, що, можливо, йдеться і про приїзд до України відповідних операторів гуманітарного розмінування, які будуть спільно з нашими піротехніками здійснювати очистку української землі.

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Це поля розмінувати, а що робити з лісосмугами, де орки понаставляли купи розтяжок, "лепестків" то що? Це не одне покоління буде покалічене. В степових зонах лісосмуга це місце відпочинку і джерело поповнення запасів корму для скотини - сіна. Правобережжя вже страждає не аби як. А ще попереду Лівий берег. Сам знаю, бо родом зі степових суходолів Таврії. Відлуння ВВВ лунало років 60 і ще не закінчилось. І тут кремлерейх підкинув нового "врожаю" і якого ж тільки щирого, падли!
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08.03.2023 07:04 Відповісти
 
 