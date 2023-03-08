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Ситуація в енергосистемі стабільна, дефіцит відсутній вже 25 день поспіль, - "Укренерго"

енергетика,електроенергія,енергосектор

Збільшення світлового дня, поступове сезонне потепління впливають на поступове зниження споживання.

.Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

"Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття споживання. Імпорт електроенергії незначний", - йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили,  що дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 25 день поспіль і наразі не прогнозується. Тож обмеження споживання не передбачаються. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

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"На Одещині тривають роботи для підвищення надійності живлення регіону. Також тривають ремонтні роботи на всіх інших об’єктах "Укренерго", пошкоджених ворожими обстрілами", - повідомили в "Укренерго". 

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енергетика (2613) електроенергія (6254) Укренерго (2719)


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Де немає ? У нас в Вінниці є
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08.03.2023 11:17 Відповісти
Більше *******! А Вінниця із Гнойсманом і Моргуновим, завжди попереду. Крадуть усе і в захмарних маштабах.. .Світло виключаєтьс.
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08.03.2023 13:47 Відповісти
 
 