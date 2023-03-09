Нідерланди обмежать експорт технологій виробництва чипів до Китаю
Уряд Нідерландів заявив у середу, що введе нові обмеження на експорт технологій для чипів до Китаю "в інтересах національної безпеки", приєднавшись таким чином до санкцій Сполучених Штатів.
Передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як пише агенство, у жовтні США запровадили серйозні експортні обмеження на постачання американських інструментів для виробництва мікросхем до Китаю. Але ці обмеження не будуть ефективними, доки до них не приєднаються інші ключові постачальники - Нідерланди та Японія. Союзники місяцями ведуть переговори з цього питання.
Зазначається, що головна мета правил, введених Вашингтоном - це сповільнити виробництво для індустрії чипів Китаю та загальмувати військовий прогрес Піднебесної.
Міністр торгівлі Нідерландів Ліссі Шрайнемахер оголосила про це рішення в листі до парламенту. У ньому сказано, що обмеження набудуть чинності до літа.
У її листі не згадується ані Китай, ключовий торгівельний партнер Нідерландів, ані ASML Holding, найбільша в Європі технологічна фірма та великий постачальник для виробників напівпровідників, але це стосуватиметься їх обох.
У ньому сказано, що однією з технологій, про які йдеться, є літографічні системи DUV, другі за сучасністю машини, які ASML продає виробникам компʼютерних мікросхем.
"Нідерланди вважають за необхідне з міркувань національної безпеки якнайшвидше взяти цю технологію під нагляд, тому Кабінет міністрів запровадить національний контрольний список", - йдеться в листі.
Представник Білого дому не дав своєчасної відповіді на прохання про коментар.
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін прокоментував рішення Нідерландів так: "Ми сподіваємося, що нідерландська сторона дотримуватиметься об'єктивної і справедливої позиції... діятиме, виходячи з власних інтересів, а не слідуватиме за зловживанням заходами експортного контролю з боку певних країн", - сказав Мао, не називаючи тих країн прямо.
У матеріалі також підмічено, що Китай часто називає Сполучені Штати "технологічною гегемонією", реагуючи таким чином на експортний контроль з боку Вашингтону.
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Звісно будуть витрати на будівництво в інших юрисдикціях, глобально не страшно. З 2018 року США вимагають розміщення частини фабрик на свої територіях.
Мабуть взялися за ***** та його симпатиків серйозно...
Китай треба мотивувати полювати на горобців.
Якщо не згідні то опишіть як мотивували.