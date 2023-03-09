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Новини
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Нідерланди обмежать експорт технологій виробництва чипів до Китаю

чіп

Уряд Нідерландів заявив у середу, що введе нові обмеження на експорт технологій для чипів до Китаю "в інтересах національної безпеки", приєднавшись таким чином до санкцій Сполучених Штатів.

Передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як пише агенство, у жовтні США запровадили серйозні експортні обмеження на постачання американських інструментів для виробництва мікросхем до Китаю. Але ці обмеження не будуть ефективними, доки до них не приєднаються інші ключові постачальники - Нідерланди та Японія. Союзники місяцями ведуть переговори з цього питання.

Зазначається, що головна мета правил, введених Вашингтоном - це сповільнити виробництво для індустрії чипів Китаю та загальмувати військовий прогрес Піднебесної. 

Міністр торгівлі Нідерландів Ліссі Шрайнемахер оголосила про це рішення в листі до парламенту. У ньому сказано, що обмеження набудуть чинності до літа. 

У її листі не згадується ані Китай, ключовий торгівельний партнер Нідерландів, ані ASML Holding, найбільша в Європі технологічна фірма та великий постачальник для виробників напівпровідників, але це стосуватиметься їх обох. 

У ньому сказано, що однією з технологій, про які йдеться, є літографічні системи DUV, другі за сучасністю машини, які ASML продає виробникам компʼютерних мікросхем.

"Нідерланди вважають за необхідне з міркувань національної безпеки якнайшвидше взяти цю технологію під нагляд, тому Кабінет міністрів запровадить національний контрольний список", - йдеться в листі.

Читайте: Глава МЗС Нідерландів Гукстра - Китаю: Військова допомога Росії матиме наслідки

Представник Білого дому не дав своєчасної відповіді на прохання про коментар. 

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін прокоментував рішення Нідерландів так: "Ми сподіваємося, що нідерландська сторона дотримуватиметься об'єктивної і справедливої позиції... діятиме, виходячи з власних інтересів, а не слідуватиме за зловживанням заходами експортного контролю з боку певних країн", - сказав Мао, не називаючи тих країн прямо.

У матеріалі також підмічено, що Китай часто називає Сполучені Штати "технологічною гегемонією", реагуючи таким чином на експортний контроль з боку Вашингтону. 

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Китай (4707) Нідерланди (1588) санкції (12122) економіка (935)


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Топ коментарі
+14
це гарна новина !
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09.03.2023 15:43 Відповісти
+6
Якщо росія - це бензоколонка, яка вважає себе країною, то Китай - фабрика, яка вважає себе локомотивом технічного прогресу.
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09.03.2023 16:09 Відповісти
+4
Это, кстати, большое дело. По сути, ASML - это самые передовые машины для производства чипов в мире.
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09.03.2023 15:48 Відповісти
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це гарна новина !
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09.03.2023 15:43 Відповісти
"Обмежить..." літака малайзійських авіаліній їм було мало. Ковід китайський також мОзги не прочистив. "Нічого особистого, лише бізнес".
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09.03.2023 16:34 Відповісти
ASML нічого не станеться. Китай не #1 і навіть не 2 серед клієнтів. Це просто призведе до будівництва фабрик в інших країнах і продажу Китаю вже готових чіпів.
Звісно будуть витрати на будівництво в інших юрисдикціях, глобально не страшно. З 2018 року США вимагають розміщення частини фабрик на свої територіях.
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09.03.2023 16:49 Відповісти
Перед візитом Сі Дзинь-Дзиня до московії - гарна новина. Може той Сі запхне ботоксному його "фєкальний чемоданчик" туди, звідки вийшло його наповнення? Але стопудово в Пекіні сигнал отримали і розуміють що до чого...
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09.03.2023 15:45 Відповісти
Не буде такого, і не сподівайтесь. Китайози - ті ж кацапи. Вони разом проти цивілізованого світу.
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09.03.2023 16:36 Відповісти
"технологічна гегемонія" 🤣 які ж вони кончені
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09.03.2023 15:46 Відповісти
Якщо росія - це бензоколонка, яка вважає себе країною, то Китай - фабрика, яка вважає себе локомотивом технічного прогресу.
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09.03.2023 16:09 Відповісти
Ось це дуже болісно вдарить пр Китаю.
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09.03.2023 15:47 Відповісти
Это, кстати, большое дело. По сути, ASML - это самые передовые машины для производства чипов в мире.
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09.03.2023 15:48 Відповісти
единственные по сути
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09.03.2023 15:55 Відповісти
десь читав,що китайці за великі гроші переманили якогось голандця і він навчає їх зараз обслуговувати дані станки...хоча може бути і фейк..
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09.03.2023 15:55 Відповісти
Это в любом случае годы и годы до того, как китайцы начнут вырабатывать что-то хоть сколько-то близкое по качеству. Плюс станки ASML используют зеркала Zeiss, а зеркала такой точности вырабатывает, опять таки, только Zeiss.
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09.03.2023 16:17 Відповісти
Без них нанометрів не бачити, якщо санкцій будуть дотримуватись а не як з Іраном і рашою
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09.03.2023 17:01 Відповісти
Китаю показують що бажано щобвін сидів тихо.
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09.03.2023 15:49 Відповісти
І не тільки Китаю: https://trueua.info/news/orban-nespodivano-zrobiv-zayavu-pro-rozirvannya-druzhbi-z-rosiyeyu Орбан несподівано зробив заяву про "розірвання дружби з Росією"

Мабуть взялися за ***** та його симпатиків серйозно...
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09.03.2023 16:06 Відповісти
+ у ***** бабки на орбанів кінчаються
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09.03.2023 16:41 Відповісти
Давно пора. Китай треба мотивувати до співпраці і цивілізованої поведінки.
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09.03.2023 15:57 Відповісти
Чим закінчується мотивація Китаю до співпраці ми бачимо зараз. Просто тому що цивілізація у них інша, звідки й поведінка.
Китай треба мотивувати полювати на горобців.
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09.03.2023 16:02 Відповісти
Хтось його мотивував? Точно ні. Ну може одна лиш рф, і то там більше все навпаки і мотивував Китай щоб вони стали його ресурсною колонією взамін Берліну.

Якщо не згідні то опишіть як мотивували.
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09.03.2023 16:09 Відповісти
Почав Ніксон (https://gwtoday.gwu.edu/50-years-later-richard-nixons-historic-visit-china ) продовжили всі наступні президенти, особливо Клінтон який дозволив експорт американських технологій.
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09.03.2023 19:18 Відповісти
Технології виробництва чіпів зараз - це обладнання на астрономічні суми і обладнання для переходу на кожен новий техпроцес настільки дорого коштує, що навіть при великих цінах на чіпи виникає питання, а чи окупитья воно взагалі. І все це обладнання, наскільки я знаю, виробляється голандською компанією ASML. Тобто нема обладнання ASML - про ******* чіпи можна забути - ну і про електроніку відповідно, бо вона не можлива без ******** чіпів. А чіпи морально застарівають кожні кілька років. Тобто кілька років без Нідерландів і електроніка Китаю буде мати цінність ближчу до електроніки тетрісу
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09.03.2023 16:26 Відповісти
Путін розв'язав війну, а страждає миролюбний Китай.
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09.03.2023 17:45 Відповісти
Это один из самых ощутимых ударов по Китаю. Замены этим машинам для литографии практически нет и поставка запчастей для них через третьи страны в данном случае вообще невозможна.
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09.03.2023 21:17 Відповісти
 
 