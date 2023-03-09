Нідерланди обмежать експорт технологій виробництва чипів до Китаю

Уряд Нідерландів заявив у середу, що введе нові обмеження на експорт технологій для чипів до Китаю "в інтересах національної безпеки", приєднавшись таким чином до санкцій Сполучених Штатів.

Передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як пише агенство, у жовтні США запровадили серйозні експортні обмеження на постачання американських інструментів для виробництва мікросхем до Китаю. Але ці обмеження не будуть ефективними, доки до них не приєднаються інші ключові постачальники - Нідерланди та Японія. Союзники місяцями ведуть переговори з цього питання.

Зазначається, що головна мета правил, введених Вашингтоном - це сповільнити виробництво для індустрії чипів Китаю та загальмувати військовий прогрес Піднебесної.

Міністр торгівлі Нідерландів Ліссі Шрайнемахер оголосила про це рішення в листі до парламенту. У ньому сказано, що обмеження набудуть чинності до літа.

У її листі не згадується ані Китай, ключовий торгівельний партнер Нідерландів, ані ASML Holding, найбільша в Європі технологічна фірма та великий постачальник для виробників напівпровідників, але це стосуватиметься їх обох.

У ньому сказано, що однією з технологій, про які йдеться, є літографічні системи DUV, другі за сучасністю машини, які ASML продає виробникам компʼютерних мікросхем.

"Нідерланди вважають за необхідне з міркувань національної безпеки якнайшвидше взяти цю технологію під нагляд, тому Кабінет міністрів запровадить національний контрольний список", - йдеться в листі.

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Представник Білого дому не дав своєчасної відповіді на прохання про коментар.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін прокоментував рішення Нідерландів так: "Ми сподіваємося, що нідерландська сторона дотримуватиметься об'єктивної і справедливої позиції... діятиме, виходячи з власних інтересів, а не слідуватиме за зловживанням заходами експортного контролю з боку певних країн", - сказав Мао, не називаючи тих країн прямо.

У матеріалі також підмічено, що Китай часто називає Сполучені Штати "технологічною гегемонією", реагуючи таким чином на експортний контроль з боку Вашингтону.

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