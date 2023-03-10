Внаслідок вечірнього обстрілу Запоріжжя постраждали об’єкти критичної інфраструктури, - міськрада
У Запоріжжі внаслідок вечірнього російського обстрілу постраждали дві установи освіти та об’єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок прильотів постраждали об'єкти критичної інфраструктури. Виникла пожежа.
За попередньою інформацією, пошкодження отримали два навчальні заклади. У спорудах вилетіли вікна", - написав Куртєв у телеграм-каналі.
За його словами, знеструмлено близько 20 тисяч абонентів. Як наслідок у деяких районах Запоріжжня не було опалення та водопостачання.
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